S-a lansat trailerul pentru „Spider‑Man: Brand New Day”. Când intră filmul în cinematografe

După luni de speculații, fanii se pot bucura în sfârșit de primul trailer oficial pentru Spider‑Man: Brand New Day, cea mai recentă producție cinematografică produsă de Disney și Sony, informează variety.com.

Trailerul a fost lansat în cursul zilei de 18 martie 2026. În loc de un debut tradițional pe canalele oficiale, fragmente din trailer au început să apară prin intermediul conturilor susținute de fani pe rețelele sociale și prin linkuri, transformând descoperirea fiecărei secvențe într‑un fel de „vânătoare digitală” pentru cinefili.

Materialele video dezvăluite oferă primele imagini cu Tom Holland revenind în rolul lui Spider‑Man, dar și scurte apariții ale unor personaje precum Bruce Banner sau Punisher, sugerând o poveste complexă și legături cu alte titluri din universul Marvel.

Pelicula, programată să intre în cinematografe în 31 iulie 2026, promite să ofere un nou început pentru Peter Parker. După evenimentele dramatice din Spider‑Man: No Way Home, povestea îl urmărește pe eroul fără identitate recunoscută în lume, într‑un New York mai provocator și mai periculos ca niciodată

Așadar, Tom Holland revine în pielea prietenosului Spider-Man de cartier. Aceasta va fi a patra aventură a personajului în Marvel Cinematic Universe. „Brand New Day” marchează prima apariție cinematografică a lui Holland în rolul principal după succesul uriaș al filmului „Spider-Man: No Way Home” din 2021.

Filmul a strâns peste 1,9 miliarde de dolari în întreaga lume și a reunit în universul Marvel versiunile Spider-Man interpretate anterior de Tobey Maguire și Andrew Garfield.

În noul film, Spider-Man primește un costum nou și mai strălucitor, iar povestea promite să schimbe echilibrul familiar al aventurilor eroului, reprezentând a patra producție solo cu Holland și a șaptea apariție a sa în universul Marvel.

La finalul filmului „No Way Home”, Peter Parker face un sacrificiu imens pentru a proteja New York-ul și întregul multivers. Totul pornește de la o vrajă greșit executată de Doctor Strange, care aduce în MCU răufăcători emblematici ai lui Spider-Man, precum Green Goblin și Doctor Octopus, veniți din alte dimensiuni.

Pentru a neutraliza magia care amenință să distrugă universul, Peter acceptă să facă ca toți oamenii din jur să-și uite adevărata sa identitate, deja divulgată de Mysterio în „Spider-Man: Far From Home”.

Aceasta include pe MJ (Zendaya), pe cel mai bun prieten al său, Ned (Jacob Batalon), și pe toți ceilalți apropiați, care uită astfel că Peter este Spider-Man. Singur și sfâșiat de durere după moartea mătușii sale May (Marisa Tomei), Peter îmbracă un nou costum roșu-albastru, inspirat fidel din benzile desenate, și pornește din nou la luptă pentru a restabili echilibrul.

Noua serie „Brand New Day” aduce în prim-plan atât personaje familiare, cât și figuri noi din universul Marvel. Pe lângă revenirea lui Mark Ruffalo în rolul lui Hulk și a lui Jon Bernthal ca Punisher, Michael Mando își reia rolul Scorpionului din „Spider-Man: Homecoming”.

În distribuție mai apare Sadie Sink („Stranger Things”), Tramell Tillman („Severance”), Liza Colon-Zayas („The Bear”) și Marvin Jones II, care îl interpretează pe gangsterul Tombstone.