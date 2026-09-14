Veniturile de peste un milion de lei pe an ale unor directori de întreprinderi de stat din Republica Moldova nu provin, în principal, din salariile de funcție, ci din sporuri, prime și bonusuri. O investigație a „Cutia Neagră” arată că șefii unor companii strategice au beneficiat de recompense acordate pentru performanță, sărbători sau rezultate financiare, unele dintre acestea ajungând la zeci de mii de lei.

Cel mai bine plătit manager este directorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială. În 2025, acesta a declarat venituri de peste 1,4 milioane de lei de la întreprinderea de stat, în condițiile în care salariul de funcție reprezintă doar o parte din sumă. Din 2024 și până în prezent, Spoială a acumulat peste 900 de mii de lei doar din sporul pentru intensitatea muncii. Acesta a crescut treptat de la 50% la 100% din salariu.

Pe lângă spor, directorul aeroportului a primit în 2025 patru prime trimestriale, în valoare totală de 168 de mii de lei, precum și o primă anuală echivalentă cu cinci salarii nete, aproximativ 170 de mii de lei. Au existat și prime de sărbători: câte un salariu de funcție de Paști și de sărbătorile de iarnă, dar și o recompensă de Ziua Profesională a Aviației Civile.

La Energocom, directorul Eugeniu Buzatu a declarat pentru anul trecut venituri de 1,2 milioane de lei. Salariul său de funcție este de 47 de mii de lei lunar, la care se adaugă un spor pentru complexitatea muncii, majorat de la 50% la 90%. Buzatu a primit și patru prime trimestriale, precum și o recompensă anuală de trei salarii. Potrivit acestuia, Consiliul de Administrație solicitase cinci salarii, însă Agenția Proprietății Publice a aprobat doar trei.

La Energocom, opt angajați au încasat anul trecut câte un milion de lei. Printre aceștia se numără șefi de direcții, managerul de risc și specialiști din domeniul juridic.

Un alt manager cu venituri de peste un milion de lei este directorul Moldtelecom, Viorel Motorniuc. În 2025, acesta a declarat peste 1,1 milioane de lei. Salariul său a ajuns la 45 de mii de lei, peste care se aplică un spor de 55% pentru intensitate și unul de 20% pentru calificare. Motorniuc a beneficiat și de prime trimestriale, precum și de recompense din profit. În 2024, de Ziua Independenței, a primit un premiu de 72.800 de lei.

La Hidrocentrala Costești, situația este și mai spectaculoasă: nouă dintre cei 27 de angajați primesc lunar peste 50 de mii de lei, iar doi depășesc 80 de mii de lei net. Directorul Igor Cibotaru a încasat anul trecut peste 865 de mii de lei. Veniturile sale au fost majorate prin sporuri pentru vechime, muncă în zone cu risc și intensitatea muncii.

Directorul financiar Serghei Mardari are un salariu de funcție de 41.400 de lei și a primit, într-un an și câteva luni, nouă prime în valoare totală de peste 172 de mii de lei. Aproape în fiecare lună, acesta a beneficiat și de un „premiu stimulator” de peste 40 de mii de lei.

În paralel, Guvernul anunță că vrea să schimbe modul de remunerare în sectorul public. Au fost analizate salariile din 125 de instituții, iar autoritățile spun că problema este concentrată în câteva întreprinderi.

Printre măsurile pregătite se numără includerea unei mari părți a sporurilor în salariul de bază, astfel încât acesta să reprezinte cel puțin 70% din remunerație, revizuirea sporului de performanță și reducerea fondului destinat premiilor de la 5% la 2%. Guvernul susține că orice recompensă trebuie să fie legată clar de performanță și că procesul de stabilire a salariilor trebuie să fie transparent și predictibil.