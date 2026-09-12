Angajații Energocom, compania care a cerut majorarea tarifului la gazele naturale, ar putea primi prime cu ocazia mai multor sărbători. Deputatul și fostul premier Ion Chicu a criticat aceste beneficii, punând sub semnul întrebării cheltuielile companiei într-o perioadă în care consumatorii din Republica Moldova se confruntă cu facturi mai mari la gaze, potrivit Unimedia.info.

Chicu susține că o nouă majorare a tarifului ar putea fi solicitată în perioada următoare, iar declarațiile sale vizează atât sistemul de remunerare al angajaților Energocom, cât și nivelul salariilor din companie.

Deputatul Ion Chicu s-a arătat nemulțumit de faptul că salariații Energocom pot primi recompense financiare de mai multe ori pe an. Potrivit informațiilor prezentate, primele ar putea fi acordate cu ocazia Paștelui, Crăciunului, Zilei Independenței, Hramului Chișinăului și Zilei Energeticianului.

Fostul premier a susținut că aceste cheltuieli ar putea reprezenta un motiv pentru o nouă solicitare de majorare a tarifului la gazele naturale.

„Peste vreo 7-10 zile vor veni din nou cu solicitare de majorare a tarifului, că nu au cu ce da 5 premii pe an. Și nici de taloane de masă nu le ajunge, la acei 100 mii salariu”, a comentat Chicu într-o postare pe rețelele sociale.

Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, iar consumatorii au început deja să achite un tarif mai mare.

Și Alexandr Slusari, fost membru al Consiliului societății Energocom în perioada aprilie 2023 – iulie 2026, a vorbit anterior despre sistemul de acordare a primelor în companie.

Potrivit explicațiilor sale, contractul colectiv de muncă permite acordarea unor sporuri pentru vechime și pentru alte criterii, însă acestea nu ar fi fost plătite constant la nivelul maxim prevăzut.

„Ce ține de prime, există contractul colectiv de muncă, acesta prevede că, în fiecare lună, salariații pot primi sporuri pentru vechimea de muncă, pentru alte lucruri, până la 100% din salariul funcției, dar niciodată nu au fost achitate sporuri în proporție de 100% din funcție. Plus, sunt prevăzute patru premii mari în zilele de sărbătoare: Ziua independenței, Paștele și Anul Nou, ca stimulare a angajaților, în cazul în care compania dispune de resurse. Și mai există a treia posibilitate, dacă compania are profit net, conform statutului, până la 2%. Iată, din acest fond pot fi acordate prime unice, nu în fiecare lună, dar pot fi acordate prime unice pentru managementul Energocomului”, a declarat Slusari.

Fostul membru al consiliului a făcut aceste precizări în contextul discuțiilor despre cheltuielile companiei și impactul lor asupra tarifelor la gaze.

În luna iulie, Eugeniu Buzatu, care ocupa atunci funcția de director general interimar al Energocom, a vorbit despre nivelul remunerației sale și despre impactul cheltuielilor de personal asupra prețului final plătit de consumatori.

Buzatu a explicat că veniturile sale includ salariul de funcție și diferite stimulente, iar reducerea tuturor salariilor din companie ar avea un efect limitat asupra tarifului la gaze.

„Avem un salariu fix, un salariu de funcție, care este la mine 47.228 de lei. Ăsta e salariul de funcție, la care se mai adaugă niște stimulente. Iarăși, fie ele lunare, fie conform unor KPI-uri, fie ele tip premii unice”, explica atunci Buzatu.

Potrivit declarațiilor sale, chiar și o reducere a salariilor tuturor angajaților Energocom ar duce la o scădere de aproximativ 6 bani a tarifului final pentru consumatori.

La începutul lunii ianuarie, Buzatu afirmase că salariul său lunar depășește 47.000 de lei și se apropie de 48.000 de lei.

Discuțiile despre primele și salariile angajaților Energocom au loc într-o perioadă în care consumatorii din Republica Moldova se confruntă cu tarife mai ridicate la gazele naturale.

Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a explicat de ce prețurile din Ucraina și România sunt diferite față de cele din Republica Moldova.

„În Ucraina, companiile de producere și distribuție sunt obligate, prin Legea marțială, să ofere consumatorilor serviciul la un preț mult mai mic decât costul efectiv. În România tariful este plafonat și orice sumă deasupra o plătește cine? Statul!”, a declarat Taran.

La rândul său, deputatul PAS Vasile Grădinaru a spus că nu exclude o nouă scumpire a gazelor naturale. El a susținut că tariful actual nu acoperă toate costurile, iar evoluția prețurilor de pe piețele internaționale va influența situația din sezonul rece.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, de asemenea, că autoritățile urmăresc evoluția pieței internaționale. Oficialul a făcut referire la cotațiile care au depășit pragul de 75 de euro pentru un megawatt-oră.

Datele comunicate de Energocom indică o creștere a cotației TTF, utilizată ca reper pentru piața europeană a gazelor naturale.

La începutul lunii septembrie, prețul gazului a ajuns la 74,35 de euro pentru un megawatt-oră. În perioada 24–31 august, cotația TTF a crescut de la 68,32 euro/MWh la 69,81 euro/MWh.

Energocom a pus această evoluție pe seama tensiunilor geopolitice, a riscurilor privind livrările de gaze naturale lichefiate și a nivelului redus al stocurilor europene.

Compania a comunicat că urmărește zilnic evoluțiile de pe piețele europene și factorii care pot influența costurile de achiziție a gazelor naturale.

Majorarea tarifului la gazele naturale a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. ANRE a aprobat noul tarif la 21 august.

Anterior, pe 15 iulie, Energocom depusese la ANRE cererea de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Compania propusese un tarif de 20,93 lei pentru un metru cub de gaz.

Alexandr Slusari a anunțat că își va depune demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrare al Energocom, în semn „de dezacord” cu solicitarea de majorare a tarifelor. Ulterior, acesta a susținut că cererea companiei ar fi venit „de sus”.

În februarie 2026, ANRE aprobase un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaze naturale destinat consumatorilor casnici, cu TVA inclus. La 30 ianuarie, Energocom propusese un tarif de 14,12 lei fără TVA, echivalentul a 15,25 lei cu TVA inclus.

Consumatorii din Republica Moldova au semnalat probleme și nemulțumiri legate de facturile la gaze pentru luna iulie. Aproximativ 4.000 de persoane au contactat Energocom pentru a cere explicații despre indicii contoarelor înscriși pe facturi.

Furnizorul a oferit ulterior clarificări, însă acestea nu au înlăturat nemulțumirile tuturor consumatorilor. Comentariile publicate de cetățeni au reflectat nemulțumirea față de sumele de plată și modul de calcul al facturilor.