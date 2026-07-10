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Noi informații despre vaccinurile din Programul Național. Ce anunță Ministerul Sănătății

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Noi informații despre vaccinurile din Programul Național. Ce anunță Ministerul SănătățiiVaccinare. Sursă foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Sănătății a anunțat vineri că Programul Național de Vaccinare continuă fără probleme, existând stocuri pentru toate vaccinurile incluse în schema națională. Instituția precizează că livrările se desfășoară conform calendarului stabilit, iar noi tranșe de vaccinuri vor ajunge în perioada următoare.

Programul Național de Vaccinare continuă fără întreruperi

Ministerul Sănătății a anunțat că Programul Național de Vaccinare se desfășoară în condiții normale, iar stocurile existente acoperă toate vaccinurile prevăzute în schema națională.

Potrivit instituției, distribuirea dozelor continuă conform calendarului stabilit, fără a exista întreruperi în aprovizionare.

În prezent, sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă). Dintre acestea, aproximativ 49.000 de doze se află deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar diferența este păstrată în stocurile direcțiilor de sănătate publică.

Redistribuire între județe pentru situațiile punctuale

Ministerul Sănătății precizează că, acolo unde apar situații izolate, direcțiile de sănătate publică au fost solicitate să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, astfel încât procesul de vaccinare să nu fie afectat.

Ministerul Sănătății

Sursa foto: Ministerul Sănătății

Calendarul următoarelor livrări de vaccinuri

Instituția a prezentat și programul livrărilor planificate în perioada următoare:

  • 16 iulie – 186.000 de doze de vaccin ROR;
  • ultima săptămână din iulie – 170.000 de doze de vaccin hexavalent;
  • sfârșitul lunii august – 170.000 de doze de vaccin BCG;
  • în lunile august și septembrie vor fi livrate doze de vaccin tetravalent, vaccin dtPa și vaccin pneumococic.

Ministerul Sănătății anunță monitorizarea permanentă a stocurilor

Ministerul afirmă că urmărește permanent nivelul stocurilor și distribuția vaccinurilor la nivel național.

Instituția anunță că acest proces are ca obiectiv asigurarea accesului fiecărui copil, fără întreruperi, la vaccinurile incluse în Programul Național de Vaccinare.

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