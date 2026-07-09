Federația SANITAS își continuă demersurile pentru declanșarea grevei generale în sistemul sanitar, însă ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, susține că principalele revendicări ale sindicaliștilor nu pot fi soluționate de actualul Executiv, care funcționează cu atribuții limitate.

Ministrul a precizat că Ministerul Sănătății a purtat discuții cu toate organizațiile sindicale, inclusiv cu reprezentanții SANITAS, și a făcut demersurile care țin de competența sa.

„Am avut o discuție cu toate structurile sindicale, inclusiv cu colegii de la SANITAS. Este un drept constituțional al sindicatelor să urmeze procedurile legale pentru declanșarea protestelor. Din partea Ministerului Sănătății am făcut tot ceea ce era posibil în această perioadă”, a declarat Cseke Attila.

El a amintit că ministerul a transmis în circuitul de avizare un memorandum pentru ocuparea a peste 7.600 de posturi vacante din sistemul medical.

În ceea ce privește revendicările SANITAS, ministrul afirmă că acestea presupun modificări legislative care nu pot fi adoptate de actualul Guvern interimar.

„Din punct de vedere tehnic și constituțional, solicitările SANITAS țin de un Guvern cu mandat deplin. Vorbim despre modificări ale unor legi și ordonanțe de urgență, iar un Executiv cu atribuții restrânse nu poate adopta astfel de măsuri”, a explicat acesta.

Cseke Attila a precizat că Ministerul Sănătății a propus modificări în viitoarea Lege a salarizării, în special în ceea ce privește plata gărzilor.

Potrivit ministrului, una dintre propuneri vizează majorarea sporului pentru gărzile efectuate pe timpul nopții și în weekend, pentru a evita dificultățile privind asigurarea personalului medical în aceste intervale.

El a mai spus că adoptarea acestor modificări depinde de existența unui Guvern cu majoritate parlamentară și de reluarea activității legislative.

Consiliul Național al Federației SANITAS a hotărât declanșarea grevei generale în întregul sector de negociere colectivă „Sănătate”, în semn de protest față de politicile economice și salariale ale Guvernului.

Calendarul protestelor prevede:

-20 august – grevă de avertisment, între orele 09:00 și 11:00; -28 august – declanșarea grevei generale.

Pentru coordonarea acțiunilor de protest a fost constituit un Comitet Național de Grevă, împreună cu structuri organizate la nivel județean și local.

Federația SANITAS susține că măsurile adoptate în ultimii ani au redus veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială.

Printre principalele revendicări se numără:

-revenirea la drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă; -anularea reducerii sporurilor și a concediilor suplimentare; -acordarea nediscriminatorie a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță; -reluarea dialogului privind noua lege a salarizării; -păstrarea sporului de tură de 15%; -menținerea sporului de 100% pentru munca prestată în weekend și în zilele de sărbătoare legală; -reintroducerea sporurilor pentru condiții de muncă și eliminarea diferențelor salariale dintre personalul din sănătate și cel din asistența socială.

Reprezentanții SANITAS susțin că decizia privind greva generală a fost luată după ce autoritățile nu au oferit soluții la problemele semnalate și avertizează că actualele politici afectează atât angajații din sistem, cât și funcționarea serviciilor medicale.