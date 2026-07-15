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Cum ajunge mâncarea comandată acasă: Este de neimaginat

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Cum ajunge mâncarea comandată acasă: Este de neimaginat Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Mâncarea comandată prin aplicațiile de livrare nu ajunge întotdeauna la clienți în condiții care să respecte normele de igienă, avertizează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). În urma controalelor desfășurate în București, inspectorii spun că au descoperit alimente transportate în condiții pe care le descriu drept „de neimaginat”, iar verificările vor fi extinse la nivel național.

Ce au descoperit inspectorii

Potrivit președintelui ANPC, Bekesi Csaba-Lajos, problemele nu apar neapărat în restaurante, ci pe traseul dintre bucătărie și locuința clientului.

Inspectorii au constatat că unele produse alimentare sunt transportate în genți termoizolante murdare sau neîntreținute, fără respectarea condițiilor minime de igienă. În aceste situații, chiar dacă mâncarea este preparată corespunzător, ea își poate pierde calitatea până ajunge la consumator.

„Observăm, din acțiunile noastre în teren, condiții improprii, de neimaginat pentru 2026, efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport ale acestor produse alimentare”, a declarat șeful ANPC.

Cine răspunde pentru livrare

Rucsac livrator

Rucsac livrator. Sursa foto: Freepik

Bekesi Csaba-Lajos a explicat că platformele prin care sunt plasate comenzile colaborează cu societăți comerciale care angajează livratorii, iar responsabilitatea respectării normelor revine acestor operatori.

Potrivit acestuia, în cazurile în care sunt descoperite abateri grave, inspectorii pot dispune inclusiv suspendarea activității firmelor respective.

La ce trebuie să fie atenți clienții

ANPC îi sfătuiește pe consumatori să verifice, atunci când primesc comanda, starea genții termoizolante din care este scoasă mâncarea și să fie atenți dacă aceasta este curată și întreținută corespunzător.

În cazul în care observă probleme privind modul de transport sau starea produselor, consumatorii sunt încurajați să sesizeze ANPC.

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