Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Onorată instanţă a oamenilor normali, în faţa dumneavoastră, cu deplină responsabilitate, mă declar vinovat. Da, sunt vinovat, că nu m-am vaccinat. Aşa a găsit de cuviinţă să ne explice un imbecil, dezastrul şi paguba pricinuite nouă de achiziţionarea ticăloasă a milioanelor de doze de vaccinuri cu care nu aveam ce face.

Noi suntem vinovaţi că au rămas dozele ale nefolosite. Desigur, preopinentul care găseşte această explicaţie absolut tembelă se face că uită un lucru. Au fost achiziţionate cu mult mai multe doze de vaccinuri decât ar fi fost necesare pentru vaccinarea de trei ori a întregii populaţii a României.

Desigur că mulţi dintre cei implicaţi începuseră să spere, văzând că nu se mai întâmplă nimic în „Dosarul vaccinurilor”. Că va fi şi ăsta mermelit. Că se va trage de timp, aşa cum s-a mai întâmplat şi cu alte dosare importante, că vom uita de el, că după multe audieri, expertize şi termene amânate, se va prescrie. Că vor scăpa. Că nu vor da socoteală. Ei bine, dosarul acesta merge înainte.

Cu un tupeu de neimaginat, la ieşire ne-a dat un exemplu prin care ori ne-a luat de proşti, ori domnia sa nu înţelege ce i se întâmplă. A spus că nu este nimeni vinovat dacă o ţară aflată în război cumpără 100 de tancuri, iar a doua zi se semnează pacea şi rămâne cu ele. Aşa e la război. Unde greşeşte în explicaţia halucinantă domnul Barna. România, de la Al Diolea Război Mondial încoace, nu s-a mai aflat în niciun fel de război.

Cu excepţia războiului româno-român pe care îl purtaţi voi, cei care nu vă daţi duşi de la putere, deşi aţi fost demişi, deşi aţi fost trimişi acasă, a bătăliei pentru a mai prădui ce mai este de prăduit în ţara asta. În al doilea rând. Să zicem că domnul Dan Barna are dreptate. Ne-am aflat în război şi a trebuit să cumpărăm urgent tancuri. Păi dacă tu nu ai tanchişti, combustibil şi muniţie decât pentru 20 de tancuri, nu cumperi 100, pentru simplul motiv că rămâi în garaj cu restul de 80, pentru că nu ai combustibil şi muniţie pentru ele şi nici nu are cine să le conducă. E clar, domnule Barna?

Domnul Vlad Voiculescu, ministru al Sănătăţii pe vremea pandemiei. Spune că n-a avut nici în clinică, nici în policlinică cu achiziţionarea acestor vaccinuri. Păi atunci de ce mai era ministru la Sănătate? Să stea şi să privească la televizor cum se raporta cu justificată mândrie patriotică depăşirea numărului de amenzi la hectar?

Doamna Ioana Mihăilă, şi ea tot ministru la Sănătate în pandemie, altă nevinovată, spunea atunci că visdul vieţii ei este un lockdown pentru toată populaţia României care să dureze cel puţin trei ani. Sperăm ca sentinţa în dosar să-i îndeplinească dorinţa. Dar nu pentru români, ci pentru ea. Un lockdown mult mai lung de trei ani, pentru că la Nurnberg, ceea ce au făcut nevinovaţii care se perindă acum pe la DNA în „Dosarul Vaccinurilor” s-a stabilit că se numeşte altfel şi se pedepseşte greu de tot.

Şi dacă tot vorbim despre nevinovaţii care au făcut nemerniciile din pandemie, de ce nu-i vedem la DNA pe Ludovic Orban, premier şi el, la fel ca şi Cîţu, la acea vreme, pe Marcel Vela, vă amintiţi, cel cu geaca de piele care în fiecare seară la televizor ne spunea ce măsuri s-au mai luat şi câte amenzi s-au mai dat. De ce nu-i vedem pe cei care se aflau în jurul lui, atunci când dădea, cu voce marţială, acele comunicate.

La sfârşitul anului trecut, medici întregi la cap, care în pandemie şi-au tratat bolnavii cu succes nu respectând protocoalele criminale, ci aşa cum au învăţat în facultate, medici care şi-au respectat jurământul pe care l-au depus, s-au strâns la Braşov într-o conferinţă în care să-şi împărtăşească din experienţa pe care au căpătat-o în acele momente crunte. Domnul Rogobete s-a grăbit să-i catalogheze drept conspiraţionişti şi să le facă plângere penală.

Că ar fi conspirat împotriva a ce sau a cui? A celor care au băgat cu forţa oameni în spitale? Împotriva celor care au supus oamenii la tratamente medicale fără acordul acestora încălcând flagrant Codul Deontologic al Medicilor adoptat la Nurnberg, pentru ca ceea ce a făcut Mengele să nu se mai repete? Medicii conspiraţionişti în mintea lui Rogobete, l-au invitat la începutul acestui an la o nouă întrunire. Să vadă cu ochii lui conspăiraţia. Nu s-a dus. Dar nici cu plângerea penală pe care a făcut-o nu ştim ce s-a mai întâmpălat şi am fi tare curioşi. S-a admis, nu s-a admis?

Ce am plătit până acum şi ce mai avem de plătit în urma contractelor ticăloase. Deocamdată, firma producătoare a vaccinului experimental, pentru că am pierdut procesul cu ea, a pus poprire pe conturile „Romatsa”. Urmează pe cele ale „Hidroelectrica”, altminteri vânată pentru prăduire din toate poziţiile de alte ţări, cu largul concurs al guvernului demis.

De ce se pune poprire pe conturile proprietăţilor românilor şi nu se pune pe conturile şi averile celor implicaţi în acest dosar? De ce plătim noi, hoţiile şi slugărniciile lor? Veţi spune că nu au de unde scoate atâţia bani, pentru că este vorba despre sute de milioane de euro. E treaba lor de unde îi dau. Să afle că scaunul de premier sau cel de ministru, nu înseamnă doar un loc călduţ, unde poţi să faci toate tâmpeniile pământului, fără să păţeşti nimic. Un astfel de scaun poate să te şi frigă rău de tot.

La începutul pandemiei, am scris articolul: „Jos labele de pe medicii cinstiţi”. Sancţiunile împotriva „Evenimentului zilei” au venit imediat. Dure. Fără explicaţii. Acum, mă declar vinovat că nu m-am vaccinat şi de-aia au rămas dozele nefolosite, conform explicaţiei găsite de un nătărău. Şi spun: „Jos labele de pe Hidroelectrica”!