Florin Cîțu și Vlad Voiculescu au avut un nou schimb de replici privind achiziția vaccinurilor COVID, după ce fostul premier a susținut că decizia pentru cumpărarea medicamentelor a aparținut Ministerului Sănătății. Fostul ministru al Sănătății a respins afirmația și a susținut că Florin Cîțu a aprobat documentele prin care România și-a asumat achiziția suplimentară de vaccinuri.

Florin Cîțu a transmis luni, într-o postare pe Facebook, că vrea să facă o clarificare în legătură cu informațiile apărute în spațiul public despre decizia finală privind achiziția vaccinurilor COVID.

Fostul premier a afirmat că decizia pentru achiziția de medicamente a aparținut întotdeauna Ministerului Sănătății și că procedura nu s-a schimbat.

„O clarificare. În spațiul public circulă de mai mult timp informații eronate referitoare la decizia finală privind achiziția de vaccinuri. Decizia pentru achiziția de medicamente este și a fost întotdeauna la Ministerul Sănătății. Procedura nu s-a schimbat niciodată. Contractele au fost trimise doar la Ministerul Sănătății. Niciodată la premier sau la cabinetul premierului”, a afirmat Cîţu.

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu i-a răspuns lui Florin Cîțu și a prezentat, la rândul său, lanțul de decizie privind achiziția vaccinurilor.

„Lanţul de decizie:

colonelul Gheorghiţă îi propunea lui Florin Cîţu să cumpere vaccinuri (formularea folosită “analizaţi oportunitatea achiziţiei”). Florin Cîţu decide şi pune rezoluţie pe document “De acord”. colonelul Gheorghiţă (prin subordonatul său din cadrul MApN) făcea apoi ce a decis Cîţu, şeful său direct. Documentele sunt acum publice”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Voiculescu a precizat că, pe 11 ianuarie 2021, Valeriu Gheorghiță și Andrei Baciu au transmis către premierul Florin Cîțu o notă referitoare la achiziția suplimentară de vaccinuri împotriva COVID-19.

Potrivit fostului ministru, nota a fost transmisă de cei doi în calitate de președinte și vicepreședinte al CNCAV, iar documentul solicita premierului să analizeze oportunitatea achiziției de vaccinuri COVID-19.

„În notă, cei doi - în calitate de Preşedinte şi respectiv Vicepreşedinte al CNCAV - solicită premierului “analizaţi oportunitatea achiziţiei” de vaccinuri covid 19. Domnul Cîţu, premierul, aprobă acele note, le semnează, iar Secretariatul General al Guvernului transmite această aprobare către CNCAV, care implementează decizia - printr-un angajat MApN (subordonatul lor, consilier ştiinţific în cadrul CNCAV şi consilier onorific al domnului Baciu şi subordonat al domnului Gheorghiţă în CNCAV). Acesta a fost lanţul de decizie. Aşa s-a născut obligaţia României de a cumpăra acele vaccinuri”, precizează Voiculescu.

Vlad Voiculescu a susținut că ministrul Sănătății nu a fost inclus nici în circuitul informațional, nici în cel decizional.

„A fost o afacere strict PNL- MaPN. Şi asta nu a fost ceva întâmplător - au crezut că vor fi eroi, supermanii care au biruit pandemia. Când acele contracte semnate - cu obligaţii clare - trebuiau deja implementate şi vaccinurile trebuiau să sosească pe baza unei fişe de comandă, au venit la mine să semnez. Am refuzat atunci să semnez ceva despre care nu fusesem nici măcar informat şi am dus lucrurile în şedinţa de guvern, prin memorandumuri, aşa cum se face. Aşa a aflat guvernul României ce decisese Cîţu”, subliniază el.

Voiculescu a mai afirmat că, la mijlocul lunii martie, respectiv pe 10 martie, decizia fusese deja luată de Florin Cîțu cu două luni înainte, pe 11 ianuarie, și devenise obligație certă a României cu o lună înainte, la mijlocul lunii februarie.

„Şedinţele de guvern sunt înregistrate iar luările mele de cuvânt au fost clare Am solicitat de 5 ani încoace ca înregistrările sau măcar stenogramele acelor şedinţe să devină publice”, mai scrie Voiculescu pe Facebook.