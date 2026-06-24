Beneficii noi pentru femeile gravide și pacienți. Senatul a adoptat miercuri două propuneri legislative care modifică Legea drepturilor pacientului. Una dintre inițiative prevede compensarea în proporție de 80% a scutecelor pentru adulți prescrise de medicul specialist, iar cealaltă stabilește dreptul femeilor însărcinate de a fi însoțite în timpul travaliului și nașterii, precum și măsuri pentru protejarea intimității acestora. Proiectele urmează să fie dezbătute de Camera Deputaților, care are rol decizional.

Una dintre inițiativele legislative adoptate de Senat completează Legea drepturilor pacientului și introduce posibilitatea compensării scutecelor pentru adulți pentru persoanele asigurate în sistemul public de sănătate.

„Pacienţii asiguraţi în sistemul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au dreptul să beneficieze de scutece pentru adulţi, compensate în proporţie de 80% din preţul de referinţă, în baza prescripţiei medicului specialist, indiferent de caracterul temporar sau permanent al afecţiunii”, prevede unul dintre actele normative adoptate.

Măsura se aplică pacienților care beneficiază de recomandare medicală din partea unui medic specialist, fără a exista diferențe între afecțiunile temporare și cele permanente.

A doua propunere legislativă adoptată de senatori reglementează drepturile femeilor însărcinate în perioada sarcinii, a travaliului și a nașterii.

Potrivit proiectului, femeile însărcinate vor beneficia de protecția demnității, intimității și vieții private pe întreaga durată a sarcinii și până la externarea din unitatea medicală.

„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnităţii, intimităţii şi vieţii private pe tot parcursul sarcinii, travaliului, naşterii şi până la externare. Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia de a asigura condiţii minime pentru protejarea intimităţii femeii însărcinate. Aceste condiţii includ, după caz, asigurarea unor măsuri adecvate de protecţie a intimităţii, prin soluţii organizatorice sau tehnice corespunzătoare. Lipsa resurselor materiale sau modul de organizare a unităţii sanitare nu pot constitui, în sine, un motiv pentru restrângerea acestui drept, în lipsa unor motive obiective, justificate medical sau epidemiologic", prevede actul normativ.

Conform proiectului, obligația de a asigura condiții minime pentru protejarea intimității revine atât unităților sanitare publice, cât și celor private.

Inițiativa legislativă stabilește și dreptul femeii însărcinate de a fi însoțită de o persoană aleasă de aceasta pe parcursul travaliului și al nașterii.

„Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoţită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, naşterii şi transferului intrainstituţional".

Exercitarea acestui drept va trebui să respecte normele de igienă, regulile epidemiologice și cerințele de siguranță medicală. Restrângerea accesului persoanei însoțitoare va putea fi decisă doar în situații excepționale, atunci când există motive medicale sau epidemiologice care justifică această măsură. Potrivit proiectului, decizia privind limitarea acestui drept va aparține personalului medical responsabil de îngrijirea pacientei.

Cele două inițiative legislative au fost adoptate de Senat, primul for sesizat în acest caz. Decizia finală privind intrarea lor în vigoare va aparține Camerei Deputaților.