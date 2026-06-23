O veste importantă pentru toți șoferii din România vine de la Parlament. Senatul a adoptat un proiect de lege care promite să simplifice semnificativ interacțiunea dintre șoferi și organele de control. Inițiativa legislativă prevede eliminarea obligației participanților la trafic de a prezenta documentele în format fizic, în situația în care agenții de poliție pot verifica informațiile direct în bazele de date oficiale ale statului.

Această modificare vizează direct eficientizarea controalelor rutiere și reducerea birocrației, adaptând legislația națională la standardele tehnologice actuale.

Propunerea legislativă modifică art. 35 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Schimbarea adusă textului de lege definește clar momentul în care un cetățean se consideră că și-a îndeplinit obligațiile legale în fața polițistului.

„Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să prezinte acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. Obligaţia de prezentare a documentelor este considerată îndeplinită dacă datele aferente pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”, prevede proiectul adoptat.

Traseul parlamentar al acestui proiect nu a fost lipsit de surprize. Înainte de a ajunge la votul final din plen, propunerea legislativă a avut, iniţial, raport de respingere din partea comisiilor de specialitate. Cu toate acestea, senatorii au decis să susțină digitalizarea, iar proiectul a fost adoptat în plen cu 52 voturi pentru şi 34 împotrivă.

Inițiatorii proiectului consideră că legislația actuală este învechită și penalizează pe nedrept conducătorii auto din cauza unor simple omisiuni, fără ca aceștia să comită abateri grave.

În expunerea de motive a proiectului se precizează că menţinerea sancţiunii pentru lipsa suportului material al documentelor, în absenţa unei încălcări reale a dreptului de a conduce, constituie "o formă de formalism excesiv incompatibilă cu exigenţele unui stat modern".

Deși votul din Senat reprezintă un pas uriaș pentru comunitatea de șoferi din România, decizia nu este una definitivă. Procedura legislativă cere ca documentul să treacă și prin Camera Deputaților.

Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională. Pentru ca măsura să devină realitate pe șoselele din țară, proiectul trebuie să primească votul favorabil al deputaților, să fie promulgat de președintele României și, în final, să fie publicat în Monitorul Oficial.