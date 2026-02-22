Documentele pe care trebuie să le ai mereu valabile. Ce riscuri apar dacă lipsesc

În viața de zi cu zi, este esențial ca documentele să fie valabile și la îndemână atunci când sunt solicitate. Dacă lipsesc sau sunt expirate, pot apărea amenzi, restricții ori blocaje în rezolvarea unor situații administrative.

Cartea de identitate este necesară la instituții publice, la bancă, la notar, la angajare, precum și la ridicarea unor documente sau la depunerea cererilor. Primul act se eliberează la 14 ani, în termenul prevăzut de lege, iar după expirare trebuie schimbat.

Riscurile sunt concrete: imposibilitatea de a dovedi identitatea la un control, blocaje administrative (de la ridicarea unui colet până la semnarea unui contract) și amânarea unor proceduri care cer identificare validă. În plus, un act expirat creează probleme la operațiuni care cer date actuale (domiciliu, nume, fotografie).

De asemenea, pașaportul este la fel de important. Deși nu înlocuiește cartea de identitate în toate situațiile interne, devine esențial la călătorii în state unde nu este suficientă cartea de identitate sau când o instituție cere explicit pașaport. Valabilitatea pașapoartelor simple diferă în funcție de vârstă, iar regimul este stabilit prin lege. Riscul principal este simplu: o călătorie se poate opri înainte să înceapă, dacă documentul este expirat sau nu respectă condițiile cerute de destinație (de exemplu, cerințe minime de valabilitate la intrare).

Pentru șoferi, setul minim cerut la verificări include documente care dovedesc dreptul de a conduce și situația legală a vehiculului. Obligația de a prezenta documente la cererea polițistului rutier este prevăzută de reglementările privind circulația pe drumurile publice.

RCA este o asigurare obligatorie, iar rolul ei este pentru a plătii despăgubirile către terți în cazul unui accident produs din vina șoferului asigurat. Lipsa RCA duce la sancțiuni și expune șoferul la costuri directe foarte mari în caz de accident, deoarece despăgubirile către terți nu mai sunt acoperite.

Inspecția tehnică periodică are termene diferite, în funcție de vechimea și categoria autovehiculului. În cazul autoturismelor, primul control se face la un interval mai mare pentru mașinile noi, iar ulterior verificările sunt programate la perioade mai scurte, pe măsură ce crește vechimea acestora. Expirarea acestuia atrage amenzi, iar autovehiculul nu mai poate circula legal până la efectuarea inspecției. În cazul unui accident, lipsa unei inspecții valabile poate complica situația și poate genera consecințe suplimentare pentru proprietar.

Circulația pe drumurile naționale, expres și pe autostrăzi este permisă doar cu rovinietă valabilă. În lipsa acesteia, șoferii sunt amendați. Situațiile apar frecvent când nu este verificată valabilitatea după schimbarea numărului de înmatriculare sau la cumpărarea unui autovehicul.

Cardul național de asigurări de sănătate este instrumentul folosit la validarea serviciilor medicale decontate. CNAS arată că valabilitatea diferă în funcție de anul emiterii, existând prelungiri automate pentru unele serii mai vechi și termene standard pentru cele emise ulterior.

Când cardul este expirat, pierdut sau blocat, apar întârzieri și drumuri în plus, iar accesul la servicii medicale decontate poate depinde de emiterea unui document înlocuitor sau de clarificări la casa de asigurări.

Certificatele de naștere, căsătorie, divorț sau documentele de proprietate nu se cer la control, însă trebuie păstrate corect și actualizate când apar schimbări (nume, domiciliu, stare civilă). Când lipsesc sau nu corespund situației din acte, problemele se văd la notar, la înscrieri, la obținerea unor lucrări ori la actualizarea datelor în evidențele autorităților.