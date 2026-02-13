Temeri de urmărire prin cartea electronică de identitate. Ce se întâmplă, de fapt

Ministerul Afacerilor Interne transmite că noua carte electronică de identitate nu permite localizarea cetățenilor și nu oferă polițiștilor acces direct la adresa de domiciliu. Explicațiile au fost oferite de chestorul Ramona Dabija.

Introducerea cărții electronice de identitate a generat numeroase discuții în spațiul public, inclusiv îngrijorări legate de confidențialitatea datelor personale. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne afirmă însă că noul document nu permite localizarea sau monitorizarea persoanelor.

Șefa Direcției Informare și Relații Publice din cadrul MAI, chestorul Ramona Dabija, a declarat că tehnologia utilizată în noul buletin este similară cu cea folosită la pașapoartele electronice și nu presupune colectarea unor informații suplimentare față de cele deja existente.

„Nu localizăm, nu monitorizăm, nu intrăm în viața intimă a niciunei persoane și nu stocăm alte date decât datele de identitate pe care le conține și actuala carte de identitate”, a spus, pentru stiripesurse.ro, șefa DIRP.

Aceasta a declarat că noul document vine cu elemente de securitate suplimentare, menite să reducă riscul falsificării sau al utilizării frauduloase a identității.

„Noua carte electronică de identitate este despre siguranța noastră, pentru că are foarte multe măsuri de securitate. Vechea carte de identitate, model 1997, nu are aceste măsuri de siguranță. Cipul nu monitorizează. Este același cip pe care îl folosim și la pașapoarte. Nu monitorizăm prin cip, nu localizăm prin cip și nu avem acces la datele cu caracter personal ale niciunui cetățean”, a afirmat Ramona Dabija.

Una dintre schimbările importante aduse de noua carte electronică de identitate este modul în care sunt protejate informațiile personale. Potrivit MAI, polițistul care oprește o persoană pe stradă nu poate vedea automat adresa de domiciliu, așa cum se întâmpla în cazul buletinelor vechi.

Chestorul Ramona Dabija a explicat că accesul la aceste date este limitat și condiționat de situații specifice, precum existența unor mențiuni în bazele de date ale Poliției.

„Cipul cărții electronice de identitate nu te localizează, nu te urmărește, nu furnizează date personale altei persoane, în afară de cetățeanul care este proprietar. În momentul în care ți se înmânează cartea electronică de identitate, tu trebuie să-ți setezi două PIN-uri, pe care le știi doar tu și pe care nu le dai altei persoane”, a declarat Ramona Dabija.

Oficialul MAI a precizat că adresa de domiciliu nu este vizibilă în mod direct pentru polițistul care verifică identitatea unei persoane.

„Noua carte de identitate nu poate fi clonată. Beneficiază de niște servicii de siguranță dezvoltate și care se updatează periodic, fără ca cetățeanul să fie nevoit să facă ceva în plus. Stochează aceleași date pe care le ai pe cartea veche de identitate, nimic în plus, nimic în minus. Sunt datele de identitate ale fiecărei persoane, începând cu CNP și până la domiciliu — domiciliul pe care, de data aceasta, îl știe doar cetățeanul și îl poate da doar instituției unde el consideră că are nevoie”, a mai precizat angajatul MAI.

Ea a adăugat că polițiștii pot vedea domiciliul doar în situații speciale, prevăzute de lege.

„Nu mai are acces la date oricine te oprește. Polițistul, dacă te oprește, nu vede, teoretic, adresa de domiciliu, decât dacă ești semnalat în aplicațiile Poliției cu anumite mențiuni, dacă ești urmărit general sau dacă ai comis vreo ilegalitate. În rest, nu apare domiciliul”, a mai declarat Ramona Dabija.

Decizia de introducere a cărții electronice de identitate a fost influențată și de problemele de securitate asociate vechiului model de buletin, emis începând din 1997. Potrivit informațiilor prezentate, lipsa unor elemente moderne de protecție a permis apariția unor cazuri de falsificare a documentelor.

Conform surselor citate, au fost identificate situații în care cetățeni din state terțe ar fi folosit identități false bazate pe documente românești clonate, circulând în spațiul european ca și cum ar fi fost cetățeni români.

Un alt argument invocat pentru introducerea noului document îl reprezintă protejarea datelor personale ale cetățenilor. Potrivit acelorași surse, adresele de domiciliu colectate de diverse entități comerciale ar fi ajuns, în unele cazuri, să fie tranzacționate pe internet, inclusiv pe platforme ilegale.