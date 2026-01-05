Frigidere inteligente cu AI, lansate de Samsung. Pot deschide şi închide uşa la comanda utilizatorilor

Samsung a anunțat că va lansa cea mai nouă serie de frigidere Family Hub, care pot deschide și închide automat ușa la comanda utilizatorilor, folosind asistentul vocal Bixby, pentru o gestionare inteligentă în bucătărie.

Noua serie de frigidere Samsung foloseşte asistentul Bixby pentru a recunoaşte comenzile vocale ale utilizatorilor. Datorită acestui sistem, uşile frigiderelor se pot deschide şi închide prin simpla rostire a comenzii.

Funcţia de operare vocală este utilă în timpul gătitului, când mâinile utilizatorului sunt ocupate sau murdare. Astfel, accesul la ingrediente se face fără a atinge uşa frigiderului, oferind mai mult confort în bucătărie.

Pe lângă comenzile vocale prin Bixby, noile frigidere Samsung permit declanșarea ușilor și prin gesturi simple, cum ar fi atingerea cu palma sau cu spatele palmei. Conform companiei, acest sistem face posibilă deschiderea ușii la un unghi mai mare de 90 de grade, oferind utilizatorilor un acces mai facil la interior.

Pe lângă Bixby, noile frigidere integrează șiinteligența artificială Google Gemini, care permite recunoașterea automată a alimentelor introduse sau scoase din frigider. Sistemul urmărește modificările stocului, contribuind la o gestionare mai eficientă a alimentelor și reducerea risipei. Această tehnologie permite frigiderului să identifice produsele fără intervenția utilizatorului și să ofere informații precise despre stoc și expirare.

Compania Samsung a explicat că inteligența artificială integrată în noile frigidere poate ajuta utilizatorii să planifice gătitul și să reducă risipa alimentară. Sistemul monitorizează alimentele introduse și scoase din frigider și oferă informații utile pentru gestionarea stocului de mâncare.

Producătorul coreean a prezentat seria Family Hub la CES 2026, dar nu a oferit âncă detalii privind disponibilitatea sau prețul produselor. Compania nu a precizat nici termenul în care frigiderul va fi disponibil pe piețele internaționale.