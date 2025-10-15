Fostul miliardar imobiliar Rene Benko, condamnat la închisoare pentru fraudă

Tribunalul din Innsbruck l-a găsit miercuri vinovat pe fostul miliardar imobiliar Rene Benko pentru fraudă legată de insolvență, după ce acesta a transferat 300.000 de euro mamei sale în urma colapsului grupului Signa, fiind însă achitat de acuzația privind închirierea unei case, din cauza numeroaselor ambiguități, potrivit Reuters.

Tribunalul din Innsbruck, orașul natal al lui Rene Benko, l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru că a transferat 300.000 de euro mamei sale, considerând că a încercat astfel să ascundă banii de creditori.

În vârstă de 48 de ani, Benko a devenit miliardar după ce a construit de la zero grupul Signa, transformat ulterior într-unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața imobiliară europeană, cu sedii la Viena, Innsbruck, Munchen, Dusseldorf, Luxemburg, Zurich, Bolzano, Berlin și Hamburg.

În perioada sa de vârf, când averea îi era estimată de Bloomberg la 6 miliarde de euro, Rene Benko a extins rapid grupul Signa, profitând de dobânzile scăzute care au facilitat accesul la credite avantajoase.

Odată cu creșterea dobânzilor din 2020, menită să tempereze inflația din Europa, problemele grupului Signa s-au amplificat, iar compania a intrat în insolvență în 2023. Signa a devenit cea mai mare victimă a declinului pieței imobiliare europene, iar creditorii încearcă acum să recupereze pierderile. Rene Benko a declarat falimentul personal în martie 2023.

Procurorii continuă o amplă investigație privind posibile fapte penale, estimând prejudiciul la aproximativ 300 de milioane de euro.

Procesul încheiat miercuri a vizat doar o parte din suma totală, respectiv aproximativ 660.000 de euro. Procurorii susțin că Benko ar fi deturnat acești bani pentru a-i proteja de creditori, în contextul insolvenței sale ca antreprenor. Benko a pledat nevinovat, iar avocatul său, Norbert Wess, a spus în fața instanței că acuzațiile sunt „absurde”.

Colapsul grupului Signa a fost cel mai mare faliment din Austria de după Al Doilea Război Mondial.

Creditorii companiei, printre care se află instituții importante precum Deutsche Bank, Allianz, Julius Baer și Raiffeisen Bank International, au solicitat despăgubiri de ordinul miliardelor de euro după prăbușirea grupului.