Cea mai mare escrocherie cu Bitcoin. DoJ a confiscat 15 miliarde de dolari

Cea mai mare escrocherie cu Bitcoin. DoJ a confiscat 15 miliarde de dolarifrauda Bitcoin / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari a fost confiscat de Departamentul de Justiție (DOJ) într-o operațiune ce vizează o rețea masivă de fraude cunoscută sub denumirea de „pig butchering”.

Oficialii americani au descris acțiunea ca fiind „cea mai mare confiscare din istoria SUA”, implicând o schemă de investiții fictive coordonată de Chen Zhi, cunoscut și sub numele de „Vincent”, liderul Prince Holding Group.

Autoritățile spun că rețeaua a folosit forța și violența pentru a disciplina lucrătorii exploatați în cadrul companiilor fantomă.

Rețea de fraudă cu Bitcoin

Procurorii federali din Brooklyn, New York, au deschis marți un rechizitoriu împotriva lui Chen Zhi, acuzându-l că a condus o rețea de fraude cripto bazată în Cambodgia.

Catedrala Mântuirii Neamului, aproape de finalizare. Cine sunt cei care au împlinit un vis
Șoferii români vor plăti o nouă taxă de 4,09 euro pentru drumurile de tranzit din Bulgaria

Zhi, în vârstă de 37 de ani și încă căutat de autorități, ar fi coordonat operarea unor companii care foloseau muncă forțată.

Chen Zhi

Chen Zhi / sursa foto: princeholdinggroup.com

Departamentul de Justiție susține că Zhi a folosit violența pentru a controla angajații.

„Conform acuzațiilor, inculpatul a condus una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă investițională din istorie, alimentând o industrie ilicită care a atins proporții epidemice,” a declarat Joseph Nocella Jr., Procurorul SUA pentru Districtul de Est din New York.

Potrivit documentelor de la tribunal, Prince Group pretindea că investește în imobiliare, finanțe și servicii pentru consumatori în peste 30 de țări.

În realitate, compania opera rețele de tip „phone farm”, unde lucrători traficați erau obligați să execute escrocherii online, inclusiv simularea relațiilor romantice și promisiuni de câștiguri rapide în criptomonede, o practică cunoscută sub denumirea „Sha Zhu Pan” sau „pig butchering”.

Tranzacții de milioane de dolari pe zi

Rețeaua a generat până la 30 de milioane de dolari pe zi în vârf, iar fondurile furate erau spălate prin portofele digitale neînregistrate, controlate direct de Zhi.

În total, 127.271 de Bitcoin, evaluate la 15 miliarde de dolari, au fost confiscate și sunt acum în custodia autorităților americane.

Departamentul Trezoreriei a desemnat Prince Group drept „organizație criminală transnațională” și a impus sancțiuni împotriva lui Zhi și asociaților săi.

 

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat:

„Este vorba despre un individ care ar fi operat o rețea criminală vastă pe mai multe continente, implicând muncă forțată, spălare de bani, scheme de investiții și active furate, afectând milioane de victime nevinovate.”

Precedent important în Bircoin

Confiscarea acestei sume record de Bitcoin marchează un precedent important în domeniul criptomonedelor și al combaterii criminalității transnaționale.

Experții susțin că acțiunea DOJ ar putea determina consolidarea reglementărilor internaționale privind tranzacțiile cripto și monitorizarea portofelelor digitale neînregistrate.

Impactul asupra industriei cripto ar putea fi semnificativ, atât în termeni de reputație, cât și de conformitate legală, mai ales în contextul creșterii fraudelor digitale pe plan internațional.

Se estimează că autoritățile americane vor continua investigațiile pentru a identifica întreaga rețea de complicități și a preveni reapariția unor astfel de scheme.

Bitcoinul confiscat va rămâne în custodia guvernului SUA, iar acțiunea este considerată un exemplu de cooperare internațională împotriva criminalității financiare.

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Proiecte speciale