Actualitate

Eli Lilly intră pe piața tratamentelor inovatoare pentru depresie. Tranzacție de 2,8 miliarde de dolari

Comentează știrea
Eli Lilly intră pe piața tratamentelor inovatoare pentru depresie. Tranzacție de 2,8 miliarde de dolariMedicamente. Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Gigantul farmaceutic american Eli Lilly a anunțat achiziția companiei AtaiBeckley pentru 2,8 miliarde de dolari, într-o tranzacție care marchează intrarea sa pe piața tratamentelor psihedelice destinate afecțiunilor psihice. Prin această achiziție, Eli Lilly își extinde portofoliul cu terapii experimentale pentru depresie și alte tulburări mintale, un domeniu care atrage tot mai multe investiții din partea industriei farmaceutice, potrivit CNBC.

Achiziție de miliarde în industria farmaceutică. Eli Lilly intră pe piața tratamentelor pentru depresie

Principalul activ vizat prin tranzacție este BPL-003, un spray nazal pe bază de DMT (dimetiltriptamină), aflat în faza a treia a studiilor clinice pentru tratarea depresiei rezistente la terapiile convenționale.

Primele rezultate ale studiilor sunt așteptate în 2029. Pe lângă acest proiect, AtaiBeckley dezvoltă și alte tratamente experimentale pentru afecțiuni psihice, inclusiv un medicament bazat pe MDMA, substanță cunoscută și sub denumirea de ecstasy.

Compania farmaceutică americană Eli Lilly

Compania farmaceutică americană Eli Lilly. Sursa foto: Wikipedia

Cum ar urma să funcționeze noua terapie

Directorul științific al Eli Lilly, Dan Skovronsky, a explicat că tratamentul urmărește nu doar influențarea neurotransmițătorilor, ci și refacerea conexiunilor dintre neuroni, ceea ce ar putea avea efecte rapide și de durată în combaterea depresiei.

Potrivit acestuia, pacienții ar putea avea nevoie de administrarea medicamentului doar de câteva ori pe an.

Tratamentul este conceput pentru a fi administrat într-o clinică, unde pacienții rămân sub supraveghere medicală aproximativ două ore după fiecare doză.

Tranzacție cu plăți suplimentare în funcție de rezultate

Eli Lilly va plăti 6,75 dolari pentru fiecare acțiune AtaiBeckley, ceea ce reprezintă o primă de 26% față de prețul de închidere din ziua precedentă anunțului.

Acționarii ar putea încasa încă 2,50 dolari pe acțiune, echivalentul a aproximativ 1 miliard de dolari, dacă viitoarele medicamente vor îndeplini anumite obiective de dezvoltare și vor primi aprobările necesare din partea autorităților de reglementare.

Interes tot mai mare pentru tratamentele pentru depresie

Achiziția reflectă interesul în creștere pentru utilizarea substanțelor psihedelice în tratamentul depresiei și al tulburării de stres posttraumatic.

Potrivit sursei, administrația președintelui Donald Trump a inclus dezvoltarea unor astfel de terapii printre prioritățile sale în domeniul sănătății mintale.

Eli Lilly continuă investițiile majore

Eli Lilly este una dintre companiile cu tradiție în dezvoltarea tratamentelor pentru depresie, fiind cunoscută pentru lansarea antidepresivului Prozac, care a schimbat modul de tratare a acestei afecțiuni în anii 1980.

Achiziția AtaiBeckley face parte dintr-un plan amplu de investiții. Compania a anunțat anterior că intenționează să aloce în acest an peste 10 miliarde de dolari pentru achiziții, sumă care poate ajunge la 25 de miliarde de dolari dacă sunt incluse și plățile condiționate de atingerea unor obiective de dezvoltare.

După anunțarea tranzacției, acțiunile AtaiBeckley au urcat cu peste 30% pe bursa din Statele Unite.

Stiri calde

09:10 - Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei. De ce s-au grăbit bolșevicii să-l execute în grabă

09:01 - Cum faci salata de vinete fără ulei. Ingredientul care o face la fel de cremoasă

08:54 - Texasul, lovit de viituri. Două persoane au murit, iar riscul de inundații crește de la o oră la alta

08:48 - Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

08:37 - Temperaturi neobișnuit de scăzute la final de iulie. Cum va fi vremea până pe 17 august

08:29 - Cine a câștigat și cine a pierdut financiar la Cupa Mondială

HAI România!

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Proiecte speciale