Gigantul farmaceutic american Eli Lilly a anunțat achiziția companiei AtaiBeckley pentru 2,8 miliarde de dolari, într-o tranzacție care marchează intrarea sa pe piața tratamentelor psihedelice destinate afecțiunilor psihice. Prin această achiziție, Eli Lilly își extinde portofoliul cu terapii experimentale pentru depresie și alte tulburări mintale, un domeniu care atrage tot mai multe investiții din partea industriei farmaceutice, potrivit CNBC.

Principalul activ vizat prin tranzacție este BPL-003, un spray nazal pe bază de DMT (dimetiltriptamină), aflat în faza a treia a studiilor clinice pentru tratarea depresiei rezistente la terapiile convenționale.

Primele rezultate ale studiilor sunt așteptate în 2029. Pe lângă acest proiect, AtaiBeckley dezvoltă și alte tratamente experimentale pentru afecțiuni psihice, inclusiv un medicament bazat pe MDMA, substanță cunoscută și sub denumirea de ecstasy.

Directorul științific al Eli Lilly, Dan Skovronsky, a explicat că tratamentul urmărește nu doar influențarea neurotransmițătorilor, ci și refacerea conexiunilor dintre neuroni, ceea ce ar putea avea efecte rapide și de durată în combaterea depresiei.

Potrivit acestuia, pacienții ar putea avea nevoie de administrarea medicamentului doar de câteva ori pe an.

Tratamentul este conceput pentru a fi administrat într-o clinică, unde pacienții rămân sub supraveghere medicală aproximativ două ore după fiecare doză.

Eli Lilly va plăti 6,75 dolari pentru fiecare acțiune AtaiBeckley, ceea ce reprezintă o primă de 26% față de prețul de închidere din ziua precedentă anunțului.

Acționarii ar putea încasa încă 2,50 dolari pe acțiune, echivalentul a aproximativ 1 miliard de dolari, dacă viitoarele medicamente vor îndeplini anumite obiective de dezvoltare și vor primi aprobările necesare din partea autorităților de reglementare.

Achiziția reflectă interesul în creștere pentru utilizarea substanțelor psihedelice în tratamentul depresiei și al tulburării de stres posttraumatic.

Potrivit sursei, administrația președintelui Donald Trump a inclus dezvoltarea unor astfel de terapii printre prioritățile sale în domeniul sănătății mintale.

Eli Lilly este una dintre companiile cu tradiție în dezvoltarea tratamentelor pentru depresie, fiind cunoscută pentru lansarea antidepresivului Prozac, care a schimbat modul de tratare a acestei afecțiuni în anii 1980.

Achiziția AtaiBeckley face parte dintr-un plan amplu de investiții. Compania a anunțat anterior că intenționează să aloce în acest an peste 10 miliarde de dolari pentru achiziții, sumă care poate ajunge la 25 de miliarde de dolari dacă sunt incluse și plățile condiționate de atingerea unor obiective de dezvoltare.

După anunțarea tranzacției, acțiunile AtaiBeckley au urcat cu peste 30% pe bursa din Statele Unite.