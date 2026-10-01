Noul sistem TollRo a început să funcționeze cu numeroase probleme, iar transportatorii reclamă blocaje la accesarea platformei, efectuarea plăților, emiterea tichetelor și înregistrarea deplasărilor.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) susține că disfuncționalitățile au dus deja la oprirea unor camioane și la întârzieri ale curselor.

Potrivit organizației, funcționalitățile de plată și emitere a tichetelor au devenit disponibile abia la ora 00:00, pe 1 octombrie, odată cu intrarea în vigoare a sistemului. Transportatorii nu au putut efectua aceste operațiuni în avans, iar după lansare au fost raportate întreruperi și erori repetate.

Printre problemele semnalate se numără conturi care nu pot fi activate, e-mailuri de confirmare sau resetare a parolei care nu ajung la utilizatori, erori de server, probleme de autentificare și imposibilitatea asocierii șoferilor la conturile companiilor. Au fost raportate, de asemenea, plăți eșuate și dificultăți la alimentarea portofelului electronic.

UNTRR atrage atenția și asupra aplicației utilizate în timpul deplasării. Sesiunile Live se pot deconecta în mers, iar reluarea lor presupune oprirea într-un loc sigur și parcurgerea din nou a etapelor de autentificare. Organizația avertizează că șoferii nu pot utiliza telefonul la volan și nu pot opri oriunde pentru a reporni aplicația.

Probleme au fost semnalate și la emiterea tichetelor. Potrivit sesizărilor centralizate de UNTRR, unele operațiuni durează între 15 și 20 de minute, iar în anumite cazuri pot ajunge la 30 de minute pentru un singur vehicul. Sunt reclamate și trasee care nu pot fi finalizate sau pentru care tichetul nu poate fi emis.

Efectele problemelor aplicației se resimt deja în activitatea transportatorilor. UNTRR menționează cazul unei companii cu peste 100 de autovehicule, ale cărei camioane au fost oprite deoarece nu au putut fi obținute tichetele de rută.

UNTRR cere CNAIR și autorităților remedierea urgentă a problemelor, stabilizarea sistemului, corectarea hărților și simplificarea emiterii tichetelor. Organizația solicită și o perioadă reală de tranziție, astfel încât transportatorii să nu fie sancționați atunci când plata sau înregistrarea sunt imposibile din cauza disfuncționalităților sistemului.