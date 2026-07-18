În timp ce Ucraina rămâne unul dintre cei mai mari exportatori agricoli din lume, aproximativ 700.000 de persoane din zonele aflate în apropierea frontului depind de convoaiele Programului Alimentar Mondial (WFP) pentru a avea ce mânca, potrivit unei analize publicate de Politico, pe baza declarațiilor directorului executiv interimar al organizației, Carl Skau.

Paradoxul este unul puternic: țara a produs în acest an aproximativ 60 de milioane de tone de cereale, suficiente pentru a hrăni sute de milioane de oameni la nivel global.

Cu toate acestea, în regiunile afectate de război, magazinele sunt închise sau greu accesibile, infrastructura este distrusă, iar atacurile cu drone fac extrem de periculoasă distribuirea alimentelor.

Potrivit lui Carl Skau, care a vizitat recent regiunile Harkov, Donețk și Odesa, dronele rusești lovesc acum vehicule și civili pe o rază de până la 50 de kilometri de linia frontului. În urmă cu doar câteva luni, această zonă de risc era estimată la 10-15 kilometri.

În timpul unei singure zile petrecute în regiunea Donețk, autoritățile locale au raportat aproximativ 1.400 de incidente implicând drone. Din acest motiv, convoaiele umanitare sunt nevoite să oprească doar câteva minute în fiecare localitate, suficient cât oamenii să ridice pachetele cu alimente înainte ca vehiculele să plece mai departe.

În numeroase orașe apropiate de front, drumurile și clădirile sunt acoperite cu plase speciale împotriva dronelor, însă acestea nu oferă întotdeauna protecție suficientă.

Escaladarea atacurilor determină un nou val de evacuări. Mii de persoane părăsesc lunar localitățile aflate în apropierea frontului, inclusiv oameni care au refuzat ani la rând să plece.

Carl Skau a povestit că, într-un centru de tranzit din apropierea orașului Sloviansk, a întâlnit o femeie de 90 de ani, nevăzătoare și cu deficiențe de auz, scoasă cu o zi înainte dintre dărâmăturile propriei case. Aceasta refuzase până atunci orice evacuare.

„Aceștia sunt oameni hotărâți să rămână acasă. Faptul că acum pleacă arată cât de gravă a devenit situaația”, a declarat oficialul WFP, potrivit Politico.

Deși aproximativ o cincime din terenurile agricole ucrainene se află sub ocupație rusă, țara continuă să exporte cantități importante de cereale către Africa, Orientul Mijlociu și Asia.

Problema nu este lipsa alimentelor, ci imposibilitatea de a le transporta în siguranță către comunitățile aflate în apropierea liniei frontului.

În unele localități nu mai funcționează niciun magazin, astfel că WFP distribuie direct pachete cu alimente. În alte zone, magazinele sunt încă deschise, însă mulți pensionari nu își permit produsele sau nu își pot retrage pensiile deoarece bancomatele nu mai funcționează. În aceste cazuri, organizația oferă atât alimente, cât și ajutor financiar.

O mare parte din produsele distribuite provin chiar din ferme ucrainene situate în apropierea zonelor de conflict. Acestea ajung inclusiv în programele de alimentație școlară pentru copiii care învață în adăposturi sau în stațiile de metrou din Harkov.

Programul Alimentar Mondial avertizează că primele luni din 2026 au înregistrat tot atâtea atacuri și incidente asupra operațiunilor sale câte au fost raportate pe întreg parcursul anului 2025.

În urmă cu două săptămâni, o dronă a lovit unul dintre vehiculele organizației, iar în luna mai un depozit principal al WFP din Dnipro a fost atacat cu o rachetă ghidată de precizie, deși clădirea era marcată vizibil ca obiectiv umanitar.

Întrebat dacă Rusia vizează în mod deliberat convoaiele umanitare, Carl Skau a evitat să formuleze acuzații directe. El a subliniat însă că numărul incidentelor crește constant și că siguranța angajaților organizației devine o preocupare majoră.

Pe lângă riscurile de securitate, WFP se confruntă și cu o diminuare a finanțării internaționale.

Numărul persoanelor asistate în Ucraina a scăzut de la peste un milion la aproximativ 700.000, iar organizația estimează că ar putea ajunge la doar 600.000 în lunile următoare dacă nu vor fi atrase fonduri suplimentare.

Potrivit WFP, sunt necesare aproximativ 234 de milioane de dolari până în luna octombrie pentru menținerea operațiunilor umanitare din Ucraina.

În paralel cu agravarea situației umanitare, Organizația Națiunilor Unite a anunțat că luna iunie 2026 a fost cea mai sângeroasă pentru civilii din Ucraina din aprilie 2022.

Misiunea ONU pentru Monitorizarea Drepturilor Omului a documentat cel puțin 293 de morți și 1.990 de răniți în luna iunie.

Totodată, atacurile cu drone de mică distanță au provocat cel mai mare număr de victime în apropierea frontului de la începutul invaziei la scară largă.

Mulți dintre civilii evacuați le-au spus anchetatorilor ONU că se simțeau „vânați” de drone chiar și atunci când mergeau la cumpărături sau își plimbau animalele de companie