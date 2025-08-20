Social Zeci de părinți din Mureș nu au restituit tabletele primite de copii pentru cursurile online







Zeci de părinți din comuna Band, județul Mureș, nu au returnat tabletele primite de elevi în perioada desfășurării cursurilor online. Tabletele, puse la dispoziția școlii prin programe destinate facilitării educației la distanță, ar fi trebuit restituite la finalul restricțiilor sanitare din perioada pandemiei. „Prejudiciu a fost estimat la aproximativ 16.620 de lei”, a transmis IPJ Mureș.

Conducerea unității de învățământ a sesizat autoritățile după ce a constatat că un număr important de tablete nu a fost returnat, iar recuperarea acestora s-a dovedit imposibilă pe cale amiabilă. În urma sesizărilor, polițiștii din județul Mureș au inițiat o anchetă și au deschis 16 dosare penale.

Situația a fost semnalată de mai multe școli din județ, care susțin că au transmis notificări către familiile respective. În lipsa unei reacții, unele instituții de învățământ au solicitat sprijinul autorităților locale pentru a recupera bunurile.

Pe parcursul perchezițiilor desfășurate, unele dintre tablete au fost găsite într-o stare avansată de degradare. Ancheta este în curs, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile legale care se impun în fiecare caz în parte.

Potrivit informațiilor furnizate miercuri de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, tabletele au fost oferite în baza unor contracte de comodat încheiate cu o unitate de învățământ locală.

Conform cercetărilor, beneficiarii nu au returnat dispozitivele conform obligațiilor legale, generând un prejudiciu estimat la aproximativ 16.620 de lei.

În acțiunile desfășurate de polițiști, o parte dintre echipamentele electronice, precum și contravaloarea acestora, au fost recuperate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs situația, mai arată ms.politiaromana.ro.

Potrivit reprezentanților din educație, tabletele sunt în continuare necesare, deoarece pot fi utilizate de alți elevi care nu dispun de echipamente proprii. În plus, nerespectarea condițiilor de împrumut ar putea avea consecințe legale pentru cei care refuză să le restituie.

Autoritățile evaluează în prezent măsurile care pot fi luate pentru a soluționa această problemă, inclusiv posibile demersuri legale în cazurile unde comunicarea cu părinții nu a avut succes.