Departe de aglomerație: festivaluri românești mai puțin mediatizate

România găzduiește o varietate de festivaluri care, deși mai puțin cunoscute, oferă experiențe autentice și memorabile iubitorilor de muzică și cultură. Aceste evenimente, organizate în locații pitorești și cu atmosferă intimă, atrag participanți din întreaga lume și vin cu surprize noi în fiecare an, chiar dacă nu sunt așa cunoscute de Beach Please, Untold, Neversea sau Electric Castle.

Waha Festival este un eveniment unic ce se desfășoară anual în județul Covasna, în satul Bățanii Mari. Acesta este cunoscut pentru atmosfera sa boemă și pentru accentul pus pe comunitate, spiritualitate și sustenabilitate. Festivalul reunește iubitori ai muzicii electronice, în special genuri precum psytrance, techno, chillout și world music.

De-a lungul celor cinci zile de festival, participanții pot experimenta o varietate de activități, inclusiv workshopuri, meditații și sesiuni de yoga. În 2024, Waha Festival a marcat a 10-a și ultima ediție, încheind astfel un ciclu de zece ani de evenimente transformatoare.

Pentru iubitorii de muzică rock și metal, Rockstadt Extreme Fest este un eveniment de neratat. Desfășurat anual în orașul Brașov, acest festival adună trupe de renume internațional și local, oferind un line-up impresionant de hard rock, heavy metal și power metal.

Atmosfera este electrizantă, iar locația, situată în inima Transilvaniei, adaugă un farmec aparte evenimentului. Rockstadt Extreme Fest este considerat unul dintre cele mai mari și monumentale festivaluri de metal din Europa de Est.

Smida Jazz Festival este un eveniment dedicat iubitorilor de jazz, desfășurat în Parcul Natural Apuseni. Festivalul reunește artiști locali și internaționali, oferind concerte într-un cadru natural spectaculos. Atmosfera relaxată și peisajele montane fac din acest festival o experiență unică pentru participanți.

Awake Festival este un eveniment ce combină muzica electronică, arta și natura, desfășurat în județul Mureș. Festivalul promovează un stil de viață sănătos și sustenabil, oferind participanților o varietate de activități, inclusiv concerte, workshopuri și expoziții de artizanat. Locația, situată într-o zonă montană, adaugă un farmec aparte evenimentului.

Gărâna Jazz Festival este un eveniment emblematic pentru iubitorii de jazz, desfășurat anual în Poiana Lupului, în Munții Banatului. Festivalul a ajuns în 2025 la ediția cu numărul 29 și reunește artiști din peste 12 țări, inclusiv Norvegia, Danemarca, Franța, Polonia, Grecia, Olanda, Turcia, SUA și România .

Atmosfera este una deosebită, cu muzică de calitate și peisaje montane spectaculoase. Anul acesta, invitați surpriză sunt artiștii de la White Mahala.