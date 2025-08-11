Social Acuzații de blasfemie la Untold. Reacția purtătorului de cuvânt a Patriarhiei







Nu a căzut bine scena peste Untold că prestațiile unor artiști provoacă scandal.Trapperul Ian e acuzat de blasfemie. Iar Patriarhia Română prin purtărorul de cuvânt, Adrian Agachi, spune că gestul de a întoarce crucea în jos e " de neîndurat".

Reacâii care reclamă blasfemie la UNTOLD după concertul trapper-ului Ian au venit din partea oamenilor scandalizați de ceea ce au văzut, din mediul politic și de la purtătorul de cuvânt a Patriarhiei Române. Ian a susținut un concert la UNTOLD pe scena Alchemy, nu pe scena principală. Și nu e prima dată în festival la Cluj.

"Blasfemie pe scena principală la Untold! În mijlocul unui festival care se pretinde „de prestigiu internațional”, pe scena principală au fost afișate mesaje ofensatoare, inclusiv imaginea unei cruci întoarse pe care era răstignit Iisus Hristos. Un atac direct la credința a milioane de români, o sfidare grosolană a valorilor și simbolurilor noastre creștine, transformată în show, pentru aplauze ieftine., spune Dan Tanasă, parlamentar AUR

Trapperul e acuzat de blasfemie de mai mulți români care au văzut imaginile de la Untold. Asta, deoarece, deasupra scenei au fost proiectate cruci întoarse cu Mântuitorul. Într-o altă scenă, pe ecran a fost proiectată o tânără care lingea crucea. Și purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, a reacționat: „A întoarce Sfânta Cruce cu susul în jos este o blasfemie. De neîndurat. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac…“, a scris el într-o postare pe contul său. Mulți din cei care au văzut scenele pe rețelele de socializare se întreabă cum este posibil ca, într-o țară majoritar ortodoxă, astfel de lucruri să fie nu doar permise. Ci chiar promovate.

„Să nu mai spună nimeni căci aceste festivaluri nu sunt închinate lui Satan. Într-o țară care este condusă de corupți și atei se acceptă așa ceva. . Dar într-o țară majoritar ortodoxă să îți permiți asemenea blasfemii la adresa Lui Hristos ... Și esti chiar lăudat și apreciat. România va da un examen greu de dus din partea lui Hristos. Cât de curând ”, scrie un creștin oripilat de scenele de la Untold.

"Timp de secole, crucea răsturnată a fost considerată un simbol creștin, pe baza unei vechi tradiții conform căreia apostolul Petru a fost răstignit cu capul în jos. O versiune a poveștii spune că Petru, confruntat cu martiriul prin răstignire, a cerut ca crucea lui să fie răsturnată, deoarece se simțea nedemn să moară în același mod ca Hristos. Crucea răsturnată, numită uneori Crucea Sfântului Petru, a devenit astfel un simbol al umilinței", scrie got question.org

Crucea răsturnată este folosită ca simbol al ateismului și al ocultismului. Mai multe trupe de black metal folosesc o cruce cu susul în jos. Pentru a atrage atenția asupra presupusului lor devotament față de Satan. Crucile răsturnate apar în filme de groază precum The Omen și The Conjuring. Ca un semn al activității demonice.