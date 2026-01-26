Peste 1.500 de persoane acționate în instanță pentru neplata asigurării medicale. Penalități și datorii uriașe în 2025

Republica Molodova. Anul trecut, aproximativ 1.500 de persoane care nu și-au achitat prima de asigurare medicală obligatorie au fost trimise în judecată, după ce au ignorat penalitățile zilnice calculate pentru întârzieri. Unele familii Chișinău, au fost nevoite să plătească peste 18.000 de lei pentru a evita procedurile judiciare.

Procedurile judiciare nu au scopul de a constrânge persoanele, ci reprezintă o măsură legală de recuperare a datoriilor față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Instituția are la dispoziție trei ani pentru a recupera aceste creanțe, iar penalitățile aplicate sunt de 0,1% pe zi pentru fiecare întârziere.

În 2025, prima de asigurare obligatorie medicală în sumă fixă a fost de 12.636 de lei, sumă păstrată și pentru 2026. Persoanele care și-au achitat polița până la 31 martie au beneficiat de reduceri: proprietarii de teren – 1.264 de lei, comercianții independenți – 1.895 de lei, iar profesioniști precum notari, avocați, executorii judecătorești și medicii de familie – 5.054 de lei.

Persoanele neangajate care nu au achitat polița până la termenul limită vor plăti suma integrală, plus penalități pentru fiecare zi de întârziere, ajustate în 2026 la 0,0301% pe zi.

Persoanele care plătesc prima dobândesc statutul de asigurat valabil până la 31 ianuarie 2027. Statutul asiguratului le permite accesul la servicii medicale conform legislației și asigură protecție în caz de nevoie. Sistemul se bazează pe solidaritate și obligativitate, iar principalele surse de venit sunt contribuțiile procentuale din salarii și transferurile din bugetul de stat.

Achitarea la timp a primei de asigurare este esențială pentru funcționarea sistemului medical și pentru protecția sănătății publice. CNAM recomandă verificarea regulată a statutului de asigurat și achitarea contribuțiilor în termen, pentru a evita acumularea de penalități și procedurile judiciare.

În 2025, 147.679 de persoane s-au asigurat individual, achitând în total 364 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2% din veniturile fondurilor AOAM, care au însumat 17,5 miliarde de lei. Cele mai mari contribuții provin din salarii și alte recompense, iar bugetul de stat aduce, de asemenea, un aport semnificativ la fondurile de asigurare medicală.