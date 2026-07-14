Bulgaria nu mai dorește să facă parte din „Coaliția celor dispuși”, grupul de state care coordonează sprijinul pe termen lung și garanțiile de securitate pentru Ucraina, potrivit publicației americane Politico.

Premierul Rumen Radev și-a anunțat poziția marți, 14 iulie, la Paris, unde liderii europeni s-au reunit pentru discuții privind continuarea sprijinului acordat Kievului.

Declarația liderului bulgar vine într-un moment în care Franța și Marea Britanie încearcă să consolideze cooperarea statelor europene în problema Ucrainei.

Radev a precizat că președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat personal să continue participarea la acest format, însă a susținut că locul Bulgariei nu este într-o coaliție care promovează continuarea ajutorului financiar și militar pentru Kiev.

„Nu facem parte dintr-o coaliție care insistă asupra continuării asistenței financiare și militare pentru Ucraina”, a declarat Rumen Radev, potrivit relatărilor din presa internațională.

Premierul bulgar a susținut că războiul din Ucraina trebuie abordat prin negocieri și eforturi diplomatice, nu prin prelungirea confruntării militare.

„Cred că soluția acestui conflict nu constă în prelungirea sa prin mijloace militare, ci într-o misiune diplomatică puternică”, a explicat liderul de la Sofia.

Poziția exprimată la Paris confirmă scepticismul manifestat în mod repetat de Radev față de sprijinul militar acordat Ucrainei. Liderul bulgar a susținut anterior că războiul nu poate fi câștigat pe câmpul de luptă și a criticat strategia bazată pe livrări continue de armament către Kiev.

Rumen Radev se află la conducerea guvernului bulgar după victoria electorală din aprilie. La 9 iunie, ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, a anunțat că Bulgaria va înceta să mai doneze arme Ucrainei.

O zi mai târziu, autoritățile de la Sofia au clarificat că vânzările comerciale de armament vor putea continua. Astfel, decizia vizează ajutorul militar oferit direct de stat, nu exporturile realizate în baza contractelor comerciale.

Noua poziție a Bulgariei față de „Coaliția celor dispuși” accentuează diferențele dintre Sofia și statele europene care susțin menținerea unui sprijin militar consistent pentru Ucraina.

În ciuda deciziei privind coaliția pentru Ucraina, premierul bulgar a insistat că Sofia rămâne pe deplin implicată în procesele decizionale ale NATO și Uniunii Europene.

Radev a apărat și poziția Bulgariei în negocierile privind cel mai recent pachet de sancțiuni europene. Sofia a amenințat cu utilizarea dreptului de veto după ce a ridicat obiecții privind includerea mai multor persoane pe lista sancțiunilor, printre acestea aflându-se și patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Nu este nimic greșit ca o țară să își apere interesul național într-un cadru colectiv”, a declarat premierul Bulgariei.

Formatul coordonat în principal de Franța și Marea Britanie reunește peste 30 de state și urmărește pregătirea unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina în eventualitatea unui armistițiu.

Emmanuel Macron a invitat lideri din mai multe țări europene la Paris pentru discuții privind Ucraina și pentru participarea la manifestările organizate de Ziua Națională a Franței.

Aproximativ 500 de militari din statele care susțin Ucraina au participat la parada de 14 iulie de pe Champs-Élysées, într-o demonstrație a cooperării militare europene. Printre aceștia s-au aflat și militari ucraineni.

Garda ceremonială a Bulgariei a participat, de asemenea, la parada de la Paris. Radev a descris prezența militarilor bulgari drept „un semn al relațiilor extrem de bune dintre Bulgaria și Franța”.

Decizia Sofiei de a se distanța de „Coaliția celor dispuși” marchează însă o schimbare importantă în poziționarea Bulgariei față de sprijinul occidental pentru Ucraina, în timp ce principalele puteri europene încearcă să coordoneze garanții de securitate pentru Kiev.