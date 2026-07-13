Președintele francez Emmanuel Macron, găzduiește luni, la Paris, o nouă reuniune a liderilor din „Coaliția de Voință”, grupul de state care sprijină militar și politic Ucraina în războiul cu Rusia. La întâlnire participă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și reprezentanți din 37 de țări, inclusiv președintele României, Nicușor Dan, potrivit administrației prezidențiale.

Summitul are loc la complexul militar Hôtel des Invalides și este dedicat consolidării sprijinului acordat Kievului, intensificării presiunii asupra Moscovei și discutării măsurilor de securitate care ar putea fi puse în aplicare după încheierea conflictului. La finalul reuniunii, liderii sunt invitați la o cină oficială organizată la Palatul Élysée.

Potrivit autorităților franceze, discuțiile vor viza în principal întărirea apărării aeriene a Ucrainei, în contextul atacurilor repetate lansate de Rusia asupra infrastructurii și orașelor ucrainene. În paralel, statele europene analizează adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, care ar urma să sporească presiunea economică asupra Kremlinului.

Un alt punct important pe agenda reuniunii îl reprezintă pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace. Liderii participanți încearcă să stabilească mecanisme prin care o eventuală încetare a ostilităților să nu permită reluarea agresiunii ruse în viitor.

În cadrul summitului vor fi discutate și proiecte privind dezvoltarea industriei de apărare a Ucrainei, inclusiv posibilitatea producerii unor echipamente militare sub licență direct pe teritoriul ucrainean. Totodată, este analizată extinderea cooperării în domeniul sistemelor de apărare antiaeriană și antibalistică, considerate esențiale pentru protejarea infrastructurii critice și a populației civile.

Pe agenda liderilor figurează și planurile privind viitoarea forță multinațională destinată sprijinirii Ucrainei după încetarea războiului. Aceasta dispune deja de un comandament operațional în apropierea Parisului și urmează să desfășoare exerciții militare în afara teritoriului ucrainean, până când condițiile de securitate vor permite o eventuală desfășurare în Ucraina.

Reuniunea de la Paris precede festivitățile organizate cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Marți, aproximativ 500 de militari proveniți din statele membre ale Coaliției de Voință, inclusiv din România, vor deschide tradiționala paradă militară de pe Champs-Élysées. Volodimir Zelenski va participa la ceremonie din tribuna oficială, alături de alți lideri europeni.

Pentru Emmanuel Macron, evenimentul are și o semnificație aparte, fiind ultima paradă de 14 iulie la care participă în actualul său mandat prezidențial. În discursul adresat forțelor armate, liderul francez este așteptat să insiste asupra accelerării programului de modernizare a armatei și a creșterii investițiilor în apărare.

Întâlnirea are loc într-un context în care conflictul din Ucraina continuă fără perspective imediate de soluționare. Rusia își menține atacurile asupra teritoriului ucrainean, în timp ce Kievul continuă operațiunile asupra unor obiective strategice din Rusia și din Crimeea ocupată. Înaintea summitului, Volodimir Zelenski a anunțat și o remaniere a guvernului de la Kiev, semnalând noi schimbări în conducerea executivului ucrainean.