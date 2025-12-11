Coaliția de Voință intră în acțiune. Marea confruntare pentru securitatea Ucrainei

O nouă reuniune a Coaliției de Voință, formată din susţinătorii Ucrainei, este programată pentru joi, cu scopul de a face progrese privind garanţiile de securitate oferite Kievului, potrivit unui anunţ făcut miercuri de purtătoarea de cuvânt a Guvernului francez, Maud Bregeon, informează AFP.

Întâlnirea vine într-un context tensionat, în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu critici din partea preşedintelui american Donald Trump.

Maud Bregeon a declarat:

Preşedinţia franceză a precizat că reuniunea va avea loc joi după-amiază prin videoconferinţă.

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer şi-au arătat luni solidaritatea faţă de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se află într-o situaţie dificilă din cauza unui scandal de corupţie și a criticilor lui Donald Trump.

Liderii europeni au lucrat la o contrapropunere a planului american de pace pentru Ucraina, prezentat în noiembrie, considerat de aceștia ca fiind favorabil Rusiei. Această contrapropunere urmăreşte să atenueze anumite prevederi considerate defavorabile Kievului.

Donald Trump a exprimat nemulțumirea față de președintele Zelenski, reproșându-i că „nu a citit încă” planul american și cerând organizarea de alegeri în Ucraina. Într-un interviu acordat site-ului Politico, Trump a afirmat că Ucraina „se folosește de război” pentru a amâna alegerile.

Preşedintele ucrainean a răspuns că este „pregătit” pentru alegeri și a menționat că va transmite rapid Washingtonului versiunea revizuită a planului american referitor la Ucraina.

Planul american prevede cedarea unor teritorii neocupate Rusiei, în schimbul unor promisiuni în domeniul securităţii Ucrainei. Totuşi, aceste garanţii sunt considerate insuficiente de Kiev.

Volodimir Zelenski a subliniat că problema teritorială şi garanţiile internaţionale de securitate reprezintă principalele puncte de blocaj în negocieri.

Ucraina consideră că, chiar dacă se ajunge la o pace formală, Rusia ar putea relua atacurile asupra teritoriului ucrainean în viitor.

Reuniunea Coaliției de Voință de joi vine într-un moment în care echilibrul în negocierile pentru pace rămâne fragil. Copreședinția Franța-Regatul Unit și implicarea SUA reflectă importanța colaborării internaționale pentru sprijinirea Ucrainei.

Discuțiile se concentrează pe găsirea unor formule eficiente de garanții de securitate și pe modul în care comunitatea internațională poate contribui la stabilizarea situației din Ucraina.