Anchetă antiterorism în Franța. Sute de persoane au fost evacuate

Procurorii antiterorism din Franța au anunțat duminică deschiderea unei investigații după ce au fost descoperite arme într-un autoturism parcat în Sarcelles, la periferia nordică a Parisului Potrivit AFP și Le Monde, în urma incidentului, aproximativ 300 de persoane au fost evacuate din zonă, iar autoritățile încearcă să stabilească cine se află în spatele cazului și care a fost scopul acestuia.

Procurorii antiterorism din Franța au anunțat duminică deschiderea unei anchete după descoperirea unor arme într-un autoturism parcat în Sarcelles, o suburbie situată în nordul Parisului.

Sâmbătă seară, aproximativ 300 de persoane au fost evacuate dintr-un cartier al orașului, după apariția informațiilor privind existența unui vehicul suspect în care a fost găsită „o armă de nivel militar”, potrivit ministrului de Interne.

Procurorii au anunțat că investigația a fost deschisă „sub acuzația de constituire a unei organizații criminale teroriste în scopul pregătirii unor infracțiuni care implică atacuri asupra persoanelor și transportul, deținerea și achiziționarea de arme în legătură cu o întreprindere teroristă”.

Ministrul afacerilor interne, Laurent Nunez, a declarat la BFMTV că autoturismul era parcat în apropierea unei sinagogi din Sarcelles.

„Încă nu cunoaștem motivele”, a spus Nunez, adăugând că „indivizii încă nu au fost identificați”.

În seara precedentă, autoritățile au instituit un cordon de securitate în jurul mașinii, care era parcată într-un cartier aglomerat, în apropierea unui cinematograf și a unor restaurante care au fost evacuate încă de la începutul serii.

Experții în dezamorsarea bombelor au verificat autoturismul și nu au găsit explozibili. Cu toate acestea, potrivit unei surse din poliție, mașina, care figura ca fiind furată, conținea o pușcă de asalt și un pistol.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care armele au ajuns în vehicul și cine este responsabil de acest caz.

Laurent Nunez a declarat că de la începutul acestui an autoritățile franceze au dejucat trei atacuri.

Printre acestea se numără și tentativa de atac cu cuțitul asupra unui jandarm, produsă în luna februarie sub Arcul de Triumf, în timpul ceremoniei de reaprindere a flăcării de la Mormântul Soldatului Necunoscut.