Un ierarh al Bisericii primare, devenit sfânt și aducător de bucurii copiilor

Sfântul Ierarh Nicolae a trăit în secolul IV al erei creștine. Era perioada maximei efervescențe religioase care a dus către oficializarea creștinismului. Evident, spre finalul secolului al IV-lea, s-a ajuns ca religia creștină să fie singura acceptată în Imperiu.

Sfântul Ierarh Nicolae a participat ca Episcop al Myrelor Lyciei în 325 d.Hr. la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Lycia este o regiune lângă actualul oraș Demre (circa 136 km sud-vest de Antalia). La Niceea, Constantin cel Mare dorea să se oficializeze o dogmă. Recunoașterea, la Mediolanum în 313 d.Hr. a creștinismului ca religio recepta a fost urmată de păreri diferite ale episcopilor creștini.

Împăratul Constantin dorise ca Biserica să fie parte a Imperiului deci, nu trebuiau să existe contre care să slăbească această dogmă. Sfântul Ierarh Nicolae l-a pălmuit pe ereticul Arie. Episcopul Arie susținea că Hristos era un profet, nu Fiul lui Dumnezeu. De aici, a rămas în mentalul popular faptul că Sfântul aduce nuielușe celor care nu sunt cuminți.

Sfântul Ierarh Nicolae a ajutat săracii cu milostenii. A salvat trei fete de la calea greșită, oferindu-le zestrea în bani de care aveau nevoie. A mers noaptea la casa unui tată sărac și pe fereastră, a aruncat câte o pungă cu aur, în camerele unde dormeau fetele. Săculeții, două nopți la rând, au căzut în papucii fetelor. În cea de a treia noapte, tatăl s-a trezit și a cerut binecuvântarea de la Sfântul Nicolae. Așa s-a perpetuat legenda că Moș Nicolae pune în ghetuțele copiilor daruri și obiceiul este valabil și în ziua de astăzi.

Sfântul Ierarh Nicolae s-a săvârșit din viața pământească la 6 decembrie 343 d.Hr. Moaștele sale, astăzi, odihnesc la o basilică din sudul Peninsulei Italice, la Bari, numită San Nicola.

Sfântul Nicolae a fost considerat un precursor al lui Moș Crăciun care aduce cadouri. A fost considerat un prim patron al marinarilor. I s-au atribuit salvări miraculoase de la naufragiu. Ba chiar se spune că a înviat un marinar mort într-o furtună, al cărui trup fusese adus la țărm.A fost considerat un autor al protejării creștinilor în timpul unui conflict cu selgiucizii.