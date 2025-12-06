EVZ Special

Un ierarh al Bisericii primare, devenit sfânt și aducător de bucurii copiilor

Comentează știrea
Un ierarh al Bisericii primare, devenit sfânt și aducător de bucurii copiilor
Din cuprinsul articolului

Sfântul Ierarh Nicolae a trăit în secolul IV al erei creștine. Era perioada maximei efervescențe religioase care a dus către oficializarea creștinismului. Evident, spre finalul secolului al IV-lea, s-a ajuns ca religia creștină să fie singura acceptată în Imperiu.

Sfântul Ierarh de la Niceea  - 325 d.Hr.

Sfântul Ierarh Nicolae a participat ca Episcop al Myrelor Lyciei în 325 d.Hr. la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Lycia este o regiune lângă actualul oraș Demre (circa 136 km sud-vest de Antalia). La Niceea, Constantin cel Mare dorea să se oficializeze o dogmă. Recunoașterea, la Mediolanum în 313 d.Hr. a creștinismului ca religio recepta a fost urmată de păreri diferite ale episcopilor creștini.

Împăratul Constantin dorise ca Biserica să fie parte a Imperiului deci, nu trebuiau să existe contre care să slăbească această dogmă. Sfântul Ierarh Nicolae l-a pălmuit pe ereticul Arie. Episcopul Arie susținea că Hristos era un profet, nu Fiul lui Dumnezeu. De aici, a rămas în mentalul popular faptul că Sfântul aduce nuielușe celor care nu sunt cuminți.

Sfântul milostiv

Sfântul Ierarh Nicolae a ajutat săracii cu milostenii. A salvat trei fete de la calea greșită, oferindu-le zestrea în bani de care aveau nevoie. A mers noaptea la casa unui tată sărac și pe fereastră, a aruncat câte o pungă cu aur, în camerele unde dormeau fetele. Săculeții, două nopți la rând, au căzut în papucii fetelor. În cea de a treia noapte, tatăl s-a trezit și a cerut binecuvântarea de la Sfântul Nicolae. Așa s-a perpetuat legenda că Moș Nicolae pune în ghetuțele copiilor daruri și obiceiul este valabil și în ziua de astăzi.

Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
Cum a aflat Oana Ungureanu că a fost înșelată cu senatoarea POT. Soțul ei s-a schimbat
Cum a aflat Oana Ungureanu că a fost înșelată cu senatoarea POT. Soțul ei s-a schimbat

Minunile marelui Sfânt Ierarh Nicolae al Mirelor

Sfântul Ierarh Nicolae s-a săvârșit din viața pământească la 6 decembrie 343 d.Hr. Moaștele sale, astăzi, odihnesc la o basilică din sudul Peninsulei Italice, la Bari, numită San Nicola.

Sfântul  Nicolae a fost considerat un precursor al lui Moș Crăciun care aduce cadouri. A fost considerat un prim patron al marinarilor. I s-au atribuit salvări miraculoase de la naufragiu. Ba chiar se spune că a înviat un marinar mort într-o furtună, al cărui trup fusese adus la țărm.A fost considerat un autor al protejării creștinilor în timpul unui conflict cu selgiucizii.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:24 - Elena Lasconi, la un an de la anularea alegerile prezidențiale: Nu reuşesc să văd la fel viitorul României
20:14 - Apropiat al lui Ilan Șor și fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov riscă 13 ani de înc...
20:03 - Lumea n-a mai fost la fel după 6 decembrie 1989
19:55 - Aston Villa - Arsenal, 2-1. Eșec pentru lidera din Premier League. Manchester City se apropie
19:43 - Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
19:34 - Michael Jordan a depus mărturie în procesul cu NASCAR: Cineva trebuia să facă un pas înainte şi să provoace entitatea

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale