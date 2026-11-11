Horoscopul lui Dom’ Profesor,  12 noiembrie 2026

12 noiembrie

Pe 12 noiembrie s-au născut Auguste Rodin, Gerhard von Scharnhorst, Grace Kelly, Alexandr Porfirievici Borodin, Hassan Rohani, Neil Young, Cote de Pablo, Anne Hathaway, Vasile Goldiş, Nadia Comăneci.

În calendarul creștin-ortodox, pe 12 noiembrie, sunt Sfinții Ioan cel Milostiv din Alexandria, Nil Pustnicul și năsăudenii Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu.

Tradiţional, de astăzi încep Martinii de toamnă. Iarăşi o sărbătoare antică foarte importantă pentru că ţine trei zile, centrată pe Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur, de pe 13 noiembrie.

Nu sunt sărbători destinate ursului, lui Moş Martin, ci tot lupilor. Filipii cu altă denumire. Şi ziua de astăzi, ca şi ziua de 10 noiembrie este destinată rugăciunilor pentru sănătatea lupilor, adică a dacilor.

O notă specială pentru Borodin, îl pomenim astăzi, ultimul compozitor romantic, unul dintre cei Cinci Mari. Simfonia a II-a, Bogatârskaia, m-a urmărit, cu acordurile ei, în imensitatea Asiei. Borodin şi Homeira, (o cântăreață celebră iraniană, în exil) ce combinaţie ciudată, dar muzica iraniană are ceva din măreţul imperiu persan, astăzi pierdut în amintiri, dar prezent în anvergura muzicii şi a poeziilor de dragoste, ale rubaiatelor, catrenelor, lui Omar Khayyam!

O notă şi mai specială pentru doamna Nadia Comăneci, care pe 12 noiembrie îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Să-i spunem cu toţii: La Mulţi Ani, cu sănătate şi bunăstare!

"Evenimentul Zilei" din 12 noiembrie 1859 a fost că fabulosul acrobat Jules Leotard şi-a făcut debutul la Paris, printr-o senzaţională performanţă la trapez, sub marea cupolă a Circului de Stat. Leotard nu folosea plasa de siguranţă. Spunea că "nu este onorabil"! Era plătit cu 500 de franci-aur pe zi, o sumă foarte mare. Poate, după ce termin articolul, o să văd ”Trapez” un film-cult din anul 1956 cu Gina Lollobrigida, Burt Lancaster și Tony Curtis.

Un "leotard" a purtat Nadia Comăneci în luna iulie 1976, la Olimpiada de la Montreal. Este costumul inventat de Leotard, astăzi folosit de gimnaşti, atleţi, acrobaţi şi nu numai, un costum care devine o a doua piele, ţine muşchii încălziţi şi nu împiedică mişcările.

Sunt mai multe momentele din viaţă în care m-am simţit foarte mândru că fac parte din poporul român, că am fost născut pe aceste locuri, în Grădina Maicii Domnului şi crescut în valorile acestei naţii. Unul dintre aceste momente a fost în iulie 1976, când celebra Nadia Comăneci a luat nota 10 de şapte ori şi trei Medalii Olimpice de Aur. Pentru prima dată în istoria sportului mondial.

Dar, constat cu amărăciune, că aceste momente devin tot mai rare! Oare am mai avut un moment de mândrie naţională în ultimii 36 de ani? Dar se mai ştie ce este naţie, patriotism, mândrie naţională?

Dar, domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aţi fost vreodată mândri că sunteţi români? Aştept opiniile domniilor voastre, ca de obicei, la [email protected].

Îm ”Space” a apărut un articol interesant semnat de Micah Hanks. Iată:

În plin Război Rece, doi operatori radio amatori au susținut că au interceptat semnale de la cosmonauți sovietici care au pierit în timpul misiunilor rămase secrete.

În ultimele săptămâni ale anului 1960, doi tineri pasionați de radio monitorizau transmisiile de la o stație de ascultare construită de ei înșiși, în Torino, Italia, când frații au detectat ceva extraordinar: un semnal slab care purta semnele unuia provenind din spațiu. Acesta nu a fost singurul lucru surprinzător legat de presupusul semnal: transmisia purta un mesaj foarte familiar: era codul Morse pentru semnalul internațional de primejdie SOS.

În timp ce tinerii ascultau, semnalul părea să slăbească. Aceasta a ridicat o posibilitate îngrijorătoare: oare sursa semnalului se îndepărta tot mai mult de Pământ ? Și dacă da, era posibil ca acest semnal îngrijorător să fie de origine sovietică - poate o navă spațială care plutea neputincioasă în spațiu, purtând la bord un cosmonaut a cărui misiune sortită eșecului nu fusese niciodată recunoscută public?

Aceste evenimente stranii din noiembrie 1960 au devenit primele dintr-o serie de presupuse interceptări de semnale radio care aveau să formeze baza unui mister din epoca Războiului Rece, care implică așa-numiții „cosmonauți pierduți” - călători spațiali sovietici timpurii despre care se zvonește că ar fi murit în timpul unor misiuni spațiale secrete înainte de zborul istoric al lui Iuri Gagarin din primăvara următoare, în aprilie 1961. Astăzi, după mai bine de șase decenii, povestea rămâne una dintre cele mai tulburătoare legende ale erei spațiale. Au existat cu adevărat misiuni spațiale sovietice timpurii - cu echipaje de cosmonauți cu un soartă tragică - care rămân nedezvăluite până în ziua de azi?

Povestea ciudată a început în octombrie 1957, când frații italieni Achille și Gian Battista Judica-Cordiglia au aflat, împreună cu restul lumii, despre lansarea cu succes de către Uniunea Sovietică a Sputnik 1 , primul satelit artificial al Pământului.

Imediat, cei doi au devenit fascinați de ideea de a încerca să asculte semnalele de la astfel de nave spațiale și au început să lucreze la asamblarea propriei stații de urmărire radio, pe care au construit-o în mare parte din echipamente militare de mâna a doua, surplus. Ceea ce nu puteau găsi și cumpăra cu ușurință, frații asamblau adesea singuri. Au construit o stație de urmărire improvizată într-un buncăr abandonat din al Doilea Război Mondial, pe care frații l-au numit Torre Bert, care a devenit în cele din urmă o instalație radio complet funcțională, cu o antenă pe care au construit-o din materiale diverse, cum ar fi sârmă de cupru recuperată și resturi de metal, aluminiu și zinc.

Orice lipsă estetică, stația compensa prin funcționalitate, iar în curând eforturile de amatori ale fraților le-au permis, se pare, să intercepteze cu succes transmisiile asociate cu Sputnik 2 , prima navă spațială sovietică care a transportat pe orbită o creatură vie: o cățea pe nume Laika, care a devenit prim pasageră vie în misiune cosmică. Mai târziu, băieții au mai spus că au reușit să urmărească transmisiile de la satelitul american Explorer 1 .

O parte din ceea ce au reușit frații Judica-Cordiglia să realizeze se poate atribui faptului că se aflau la locul potrivit la momentul potrivit. Mai exact, locația lor în nordul Italiei era avantajoasă, deoarece le permitea să monitorizeze semnalele de la navele spațiale sovietice care treceau deasupra.

Până la sfârșitul lunii noiembrie 1960, frații Judica-Cordiglia au aflat despre rapoartele unui observator vest-german care sugerau că ar fi putut exista un satelit neidentificat pe orbită, ridicând o posibilitate interesantă: ar fi putut exista o lansare de navă spațială care nu a fost dezvăluită publicului?

Intrigați, frații au început să-și petreacă serile la Torre Bert scanând cerul în căutarea frecvențelor radio în căutarea presupusului obiect misterios. În cele din urmă, au susținut că au detectat un semnal care diferă semnificativ de cele pe care le urmăriseră în trecut. Spre deosebire de bipurile electronice familiare pe care le interceptaseră de la alți sateliți, această transmisie părea inconfundabilă: era cod Morse pentru SOS.

Conform relatării lor, în timp ce cei doi ascultau transmisia alarmantă, semnalul a început treptat să se estompeze, ridicând o posibilitate derutantă: ce s-ar fi întâmplat dacă nava spațială pe care o monitorizau nu ar fi călătorit doar pe orbită, ci s-ar fi îndepărtat de Pământ?

Dacă era adevărat, implicațiile erau uluitoare: Uniunea Sovietică ar fi putut lansa o misiune spațială secretă, dar de data aceasta cu un cosmonaut uman la bord - și ceva a mers teribil de prost, terminând cu o navă spațială și ocupantul acesteia pierzându-se în spațiu.

În mod semnificativ, frații par să fi ajuns la această concluzie în mod independent și nu au apărut vreodată dovezi verificate care să stabilească faptul că transmisia pe care pretindeau că au interceptat-o ​​provenea de la o navă spațială cu echipaj uman, darămite de una asociată cu o misiune sovietică nerecunoscută care a scăpat cumva de influența gravitațională a Pământului, cu rezultate tragice.

Cu toate acestea, afirmațiile fraților aveau să contribuie în curând la o posibilitate tulburătoare: aceea că ar fi existat cosmonauți „pierduți” necunoscuți care au pierit în timpul misiunilor care au rămas ascunse.

Presupusul semnal de primejdie a fost doar începutul unei serii de afirmații nefondate făcute de frații Judica-Cordiglia, iar în primele zile ale lunii februarie 1961, detectivii radioamatori aveau să susțină că au interceptat un alt semnal ciudat. De data aceasta, cei doi au susținut că au auzit respirații greoaie venind prin undele radio și chiar ceea ce semăna cu gemetele încordate ale unei persoane la bordul unei nave spațiale pe orbită.

Într-o înregistrare la fel de stranie pe care au produs-o frații, se auzea ceea ce semăna cu bătăile rapide ale inimii umane. Frații au împărtășit înregistrarea cu cardiologul italian Achille Dogliotti, a cărui examinare l-a condus, se pare, la concluzia că sunetele erau compatibile cu respirația încordată și o bătaie accelerată a inimii umane.

Cu timpul, au început să apară mai multe înregistrări, cu transmisii pe care băieții le considerau dovezi ale misiunilor sovietice nereușite care au precedat zborul spațial reușit al lui Iuri Gagarin , a cărui călătorie de 108 minute în jurul Pământului în 1961 l-a transformat în primul om care a călătorit în spațiu.

Totuși, ceea ce ar putea fi cea mai controversată afirmație a fraților a fost o înregistrare despre care credeau că a surprins ultimele momente ale unei cosmonaute a cărei călătorie nefericită ar fi avut loc înainte de istoricul zbor spațial din 1963 al Valentinei Tereșkova, prima femeie care a călătorit în spațiu . Cu toate acestea, experții au subliniat că aceste transmisii nu respectă protocoalele tipice de comunicații militare , ceea ce pune și mai mult la îndoială legitimitatea lor.

Pe măsură ce notorietatea fraților Judica-Cordiglia creștea, jurnaliștii și curioșii nu erau singurii a căror atenție a început să fie atrasă de aceștia; se pare că activitățile lor au stârnit interesul și din partea oficialilor din serviciile de informații.

Într-un caz, frații au susținut că un bărbat care s-a identificat drept reporter rus i-a vizitat. La scurt timp după aceea, o altă persoană - de data aceasta pretinzând că este un agent de contrainformații italian - i-a avertizat că „jurnalistul” care venise să-i vadă era un agent KGB.

Se părea că familia Judica-Cordiglia și hobby-ul lor neconvențional îi plasaseră acum în vizorul oficialilor serviciilor secrete sovietice.

O întorsătură neobișnuită în această parte a poveștii fraților italieni avea să apară în cele din urmă decenii mai târziu, când jurnalistul Kris Hollington, stabilit la Londra, a început să reinvestigheze afirmațiile lor pentru un reportaj apărut în revista Fortean Times, axată pe paranormal.

Potrivit lui Hollington, un fost agent KGB sovietic, care a servit ulterior ca ambasador rus într-o țară europeană, ar fi confirmat (sub condiția anonimatului) că Moscova era într-adevăr interesată de familia Judica-Cordiglia și de afirmațiile acesteia.

„Cosmonauții noștri au fost avertizați să fie atenți la ce spun în spațiu după aceasta și i-am urmărit pe frați”, ar fi declarat fostul agent KGB pentru Hollington.

Lucrurile s-ar fi putut termina tragic pentru frați dacă nu ar fi fost faima pe care au dobândit-o la vremea respectivă pentru presupusele lor interceptări radio. După cum i-a spus fostul agent KGB lui Hollington, o vreme s-a crezut că frații „trebuiau rezolvați - poate un accident”, deși după ce au apărut într-o emisiune de televiziune care le-a atras o atenție semnificativă, orice planuri sovietice care i-ar fi pus în pericol pe frați au devenit impracticabile.

„Asta le-a salvat viața”, i-ar fi spus fostul agent KGB lui Hollington, care și-a exprimat recunoștința pentru circumstanțele care i-ar fi putut salva pe frații italieni, fostul agent confesându-i lui Hollington că îi considera „copii buni”.

Desigur, afirmațiile despre presupusa supraveghere sovietică sunt dificil de verificat, având în vedere anonimatul solicitat de sursa lui Hollington. Același lucru trebuie spus și despre multe dintre afirmațiile făcute de frații Judica-Cordiglia - chiar dacă frații au reușit să intercepteze transmisiile sovietice la acea vreme, acest lucru nu dovedește că au descoperit dovezi ale unor misiuni nerecunoscute în timpul cărora este posibil să fi pierit cosmonauți.

Unii, precum cercetătorul în zboruri spațiale Sven Grahn, au recunoscut capacitățile reale de urmărire pe care le posedau frații, rămânând în același timp sceptici față de afirmațiile mai senzaționale despre „cosmonauții pierduți”, sugerând că frații ar fi putut interpreta greșit unele dintre transmisiile pe care le-au înregistrat.

„Cred că frații Judica-Cordiglia au condus o stație de urmărire și au recepționat semnale de la diverse nave spațiale”, a spus Grahn într-o evaluare a fraților și a afirmațiilor lor. „Cu toate acestea, dintr-un anumit motiv, au crezut că au nevoie de povești senzaționale [pentru] a-și menține imaginea unei operațiuni «de top»”, adaugă el. „Odată ce au suprainterpretat unele recepții și au făcut afirmații fantastice, au fost «prinși în capcană» și au trebuit să continue să producă senzații.”

Există, desigur, și posibilitatea ca înregistrările să fi fost niște farse. Indiferent de situație, nu există înregistrări de lansare verificate independent, comunicări autentificate sau alte dovezi din acea perioadă care să ofere susținere suplimentară pentru ceea ce frații au susținut că au interceptat.

Ceva ce poate fi verificat, însă, este secretul bine documentat al Uniunii Sovietice, care adaugă un nivel suplimentar de complicație problemei. După cum a observat istoricul spațial James Oberg , există cazuri verificate în care oficialii sovietici au modificat fotografii și înregistrări din primii ani ai zborurilor spațiale umane, fapt care a contribuit probabil la alimentarea zvonurilor despre presupuși cosmonauți dispăruți.

De asemenea, se știe că programul spațial sovietic a mușamalizat mai multe dezastre mortale, cum ar fi explozia unei rampe de lansare din 24 octombrie 1960, care a ucis un ofițer militar sovietic de rang înalt și cel puțin alte 100 de persoane. La acea vreme, agențiile de știri de stat sovietice au relatat că a fost un accident de avion .

Nu au apărut dovezi verificate care să susțină afirmațiile despre zboruri spațiale cu echipaj uman sovietic eșuate și nerecunoscute, de tipul celor descrise în legendele cosmonauților pierduți. Cu toate acestea, relatările fraților Judica-Cordiglia au atras atenția timp de decenii și rămân printre cele mai ciudate povești din tradiția Erei Spațiale timpurii - un fapt care ilustrează fascinația durabilă a umanității pentru misterele și fenomenele Războiului Rece.

În viață este bine să te ghidezi după sfaturi bune și să urmezi căile verificate, să-i urmezi pe cei care știu, cu speranța mereu prezentă că mâine este o altă șansă, o altă zi!

Configuraţia astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde! Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi profesională şi ziua de astăzi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, structura modului în care descifrezi ceea ce se întâmplă. Configuratiile şi aspectele planetare oferă cadrul pozitiv pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme.

TAUR

Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evită graba, mai ales spre seară. Nu este o zi grozavă, dar nici cea mai proastă din anul acesta! Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza oboselii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Totuşi, cu ceva curaj o să reuşeşti în ceea ce îţi propui.

Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă e în legătură cu planurile tale de viitor. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Seară plăcută - la un film?! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz...

RAC

Vrei să rezolvi toate problemele, în aşa fel ca să fie toată lumea mulţumită! Totuşi, astăzi trebuie să faci o alegere mai grea. Nu poţi să mulţumeşti mereu pe toată lumea, dar poţi să încerci! Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Călătoriile nu sunt sub un semn fast, mai bine stai acasă, în sensul să nu părăseşti localitatea de domiciliu, sau reşedinţă!

Astăzi ai o eficacitate sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile. Ai găsit un nou echilibru moral şi fizic. Cine nu riscă, nu câştigă! Conjunctura astrologică îţi indică o energie în creştere. Profită de această amplificare a vitalităţii, cu harnicia şi voinţa care te caracterizează, să prevalezi, să ai succes. Energia suplimentară furnizată te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei este pentru îmbrăcăminte. Vrei neapărat să cumperi ceva frumos şi călduros. Foarte bine!

FECIOARA

Toată ziua persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Leii şi Săgetătorii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte de bine, pozitiv. Şi, repet, gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Este Crezul primilor creştini, cei care îl urmau pe Iisus!

Conjunctura astrologică îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Sfera comunicării este, însă, afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente.

SCORPION

Eşti mai filosof decât de obicei, astăzi îţi place să spui maxime şi proverbe. În relaţiile sentimentale poţi avea întietate numai dacă nu contrazici chiar de la început! Nu pierde timpul! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Te pricepi… Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este camuflajul, mimetismul dinamic. Şi faptul că acasă familia, prietenii te susţin, orice ar fi!

Îţi faci iluzii, eşti un pic în afara realităţii. Poate unde este vorba de interesele tale personale. Fii vigilent şi analizeză cu atenţie atitudinile celor din jurul tău, anturajul, familia. Perioada, totuşi, iti este favorabilă, în general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

CAPRICORN

Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la muncă, sau unde activezi. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Sigur, în primul, primul rând este siguranţa proprie! Astăzi ai ceva mai mult noroc decât în mod obişnuit, în sensul că nu o să ai niciun necaz mare.

La serviciu este o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă. Dimineaţa trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuşi, ai o informaţie pe care o aşteptai de mai mult timp şi care te avantajează. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la sală să te ţii în formă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general.

PEŞTI

Dimineaţa ai o oarecare nesiguranţă, neaşteptată şi nerecomandabilă. Ai unele îndoieli. Trebuie să treci repede peste starea aceasta, vremurile sunt aspre şi nu cruţă sau aşteaptă pe nimeni! Totuşi, nimic foarte important, în aparenţă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi ţi se propun programe de distracţie de seară. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia!