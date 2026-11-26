27 noiembrie

Pe 27 noiembrie s-au născut Alexander Dubcek, Jimi Hendrix, Bruce Lee, Anders Celsius, Vito Genovese, Dina Cocea, Liviu Rebreanu, Nicolae Manolescu, Vasile Voiculescu, Aron Pumnul, Grigore Antipa, Nina Cassian.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: Iacob Persul, Natanail şi Pinufrie. Nimic în "Kalendar". Dar, dacii se pregăteau de Anul Nou şi de petreceri... şi de Sfatul Tarabostes care era o reamintire, un bilanț al anului ce a trecut şi prilej de veselie şi de admiraţie pentru amintirea celor plecaţi în Ţara lui Zamolxe.

Este Black Friday. Olaya Moldes Andrés, lector universitar în Comportamentul Consumatorului, Universitatea Cardiff a scris un articol, pe open-source. Iată:

Black Friday: expert în comportamentul consumatorilor despre ce se ascunde cu adevărat în spatele nevoii noastre de a căuta chilipiruri

Black Friday este un produs de export american de mare succes. Strategia de retail concepută pentru a stimula cumpărăturile festive a devenit un fenomen global.

Dar merită agitația și presiunea (și ocazionalul conflict pentru cumpărături)? La urma urmei, majoritatea produselor oferite în timpul Black Friday sunt disponibile la același preț (sau chiar mai puțin) în alte perioade ale anului.

Așadar, de ce se alătură atâția oameni la cumpărăturile de Black Friday? Iată câteva dintre trucurile de marketing și factorii psihologici care explică atractivitatea Black Friday-ului.

Ofertele care există pentru o perioadă limitată de timp se numără printre cele mai vechi trucuri de marketing cu amănuntul. Și există numeroase cercetări care arată că acestea cresc în mod fiabil intenția de cumpărare a unei persoane.

Dacă credem că o ofertă va dispărea după Black Friday, teama de a rata ocazia ne poate împinge să cumpărăm friteuza cu aer cald sau lumânarea parfumată. Sau am putea să o cumpărăm pentru a evita potențialele sentimente de regret care ar putea apărea dacă nu o facem.

Etichetele de preț au, de asemenea, un efect semnificativ. Psihologii au demonstrat că, atunci când facem judecăți de valoare, primul număr pe care îl vedem influențează în mod disproporționat modul în care evaluăm numerele ulterioare.

Așadar, atunci când o etichetă de preț spune: «A fost 100 de lei! Acum 60 de lei!», ne agățăm de numărul de 100 de lei. Asta face ca 60 de lei să pară o economie de 40 de lei, în loc de o cheltuială de 60 de lei, chiar dacă articolul nu a valorat niciodată 100 de lei. Poate nu valorează nici 60 de lei!

Deși mulți oameni sunt conștienți de aceste tipuri de trucuri de marketing cu amănuntul, ei vor participa totuși de bunăvoie la Black Friday. Acest lucru se poate datora parțial momentului în care a avut loc evenimentul, dar și recompenselor psihologice pe care le-ar putea oferi cumpărăturile.

Cel puțin în emisfera nordică, Black Friday coincide cu „depresia iernii”, oferind potențial o sursă de entuziasm pe măsură ce zilele devin mai reci și mai întunecate. De asemenea, putem face cumpărături pentru a ne îmbunătăți starea de spirit cu puțină „terapie prin cumpărături” .

O explicație pentru eficacitatea terapiei prin cumpărături este că emoțiile negative provin adesea din situații pe care nu le putem schimba. A face alegeri cu privire la ceea ce ne dorim și apoi a cumpăra acele lucruri ne-ar putea ajuta să restabilim un sentiment de control personal.

Un alt motiv este că, în general, cumpărăturile pot aduce mai multe emoții pozitive decât negative. Însă studiile au arătat, de asemenea, că îmbunătățirea temporară prin cumpărături nu durează atât de mult pe cât credem adesea.

Obținerea unor chilipiruri ne poate face, de asemenea, să ne simțim bine cu noi înșine. A fi un „cumpărător inteligent” a fost asociat cu un sentiment personal de realizare și mândrie atunci când obținem o ofertă bună. Cumpărarea de lucruri la o reducere (autentică) poate demonstra, de asemenea, competență și o bună gestionare financiară față de ceilalți.

Dar acesta nu este singurul aspect social al zilei de Black Friday. Chiar și cel mai independent consumator poate fi influențat de ceea ce fac alți oameni. Iar implicarea într-o activitate în același timp cu alții, chiar și printre străini, poate spori temporar sentimentele de conexiune socială.

În ciuda entuziasmului unor chilipiruri sau al participării la un eveniment social comercial, ceea ce pare recompensator în acel moment s-ar putea să nu contribuie neapărat la bunăstarea noastră pe termen lung.

Cercetările în domeniul consumului au arătat că cheltuirea banilor pe lucruri care se potrivesc personalității noastre sau care ne ajută să ne atingem obiectivele personale ar putea fi o idee bună. De exemplu, o persoană extrovertită sau cineva care dorește să dezvolte noi conexiuni va beneficia probabil mai mult de pe urma cheltuirii banilor pe activități sociale decât de pe urma cumpărării unui articol la preț redus.

Însă motivul pentru care cumpărăm este la fel de important ca ceea ce cumpărăm. Într-un studiu recent, s-a descoperit că cheltuielile cu banii ca răspuns la presiunea socială, pentru a câștiga statut social sau pentru a căuta aprobarea altora au fost legate de un nivel scăzut de bunăstare. Așadar, nici măcar cumpărăturile nu aduc întotdeauna mai multă fericire.

Așteptările noastre ne pot, de asemenea, induce în eroare. Într-un alt studiu s-a descoperit că oamenii credeau că cumpărarea de haine noi îi va face să se simtă mai bine în pielea lor decât cumpărarea de haine la mâna a doua. Dar s-a dovedit că cumpărarea de haine vechi și noi a avut cam același efect.

Într-un sens mai larg, cercetările arată că concentrarea pe câștigurile economice și consum aduce un sentiment mai scăzut de bunăstare și este dăunătoare relațiilor noastre personale.

În schimb, alegerea de a trăi mai simplu sau de a cumpăra mai puțin este în mod constant asociată cu o mai mare bunăstare. Persoanele care se concentrează mai puțin pe obiectivele materiale tind să devină mai fericite, în timp.

Așadar, poate că Black Friday nu ar trebui să se rezume doar la câți bani economisim sau la câtă bucurie trecătoare ne-ar putea aduce achizițiile noastre. Poate că este un moment să reflectăm asupra a ceea ce câștigăm cheltuind mai mulți bani pe mai multe lucruri și dacă ar putea exista alternative mai sustenabile și mai durabile.

Așa cum și noi ne grăbim către ziua de mâine, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste pare că te interesează mult! Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră strategică.

Astăzi ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi faci planuri. Cineva te urmăreşte cu multă atenţie, de parcă te vede pentru prima oara. S-ar putea să-ţi placă, fii atent la amănunte! Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere, ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de acord cu tine. “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”.

Nu-ţi face griji, nu mai fi tensionat! Ziua este favorabilă unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. De asemenea Mercur şi Jupiter spun că este cazul ca în curând să pleci într-o vacanţă, cel mai probabil mica vacanţă de Crăciun. Așa spun stelele, tu însă știi că nu prea ai bani, așa că stai bucuros acasă! Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de problemele ce trenau de mai mult timp.

Eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întamplă. Dar, e momentul să te dotezi sau să înveţi să foloseşti tehnologie de vârf. În compensaţie, ca să fie echilibru, dedică seara culturii şi artei! Totuşi, astăzi eşti ceva mai vesel şi accepti că ai greşit, ba chiar cauţi soluţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie, profita de favorile stelelor, dar fără să exagerezi. O zi favorabilă pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este călăuza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii.

Organismul tau are nevoie de recuperare, iar la tine porneşte de la inimă, de la suflet, deci, iubeşte, zâmbeşte, fii tandru cu cei dragi, spune-le vorbe bune şi bucură-te de realizările lor! Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul natural al grupului şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta.

Dimineaţa este favorabilă, îţi pot veni unele idei interesante. Şi poţi primi şi unele informaţii folositoare! Astăzi eşti dinamic, în formă, motivat, optimist şi poţi rezolva problemele! În această perioadă este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze. Chiar haosul are structura şi legile lui. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi complexă.

Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Dar, atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar, chiar dacă este Black Friday. Amână tot ce pare neplăcut sau neinteresant şi bucură-te de dulceaţa vieţii. Cumpătarea este cheia că doar suntem în post şi abuzul nu a plăcut niciodată, nimănui. Pe seara cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Nu sunt recomandate schimbările, noul, de orice natură, aşa încât dacă aveai ceva în gând, las-o pentru altă zi.

Magnetismul personal este în creştere – poţi clarifica unele situaţii sentimentale, dar evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Trebuie să ai încredere în cei dragi. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodie ca sa rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu că s-ar rupe... dar viaţa este un ocean! Aşteaptă valul şi curentul favorabil şi poți face exact acelaşi lucru dar cu minimum de efort personal şi de resurse.

Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: astăzi trebuie să rezolvi problemele singur! Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe şi confesiuni extravagante. O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o cheltuială. Familia este OK, animăluţele sunt bine. Totuşi, o problemă legată de programul din decembrie, de vacanţa ta şi a copiilor. O rezolvi, dar nu astăzi.

Acordă atenţie familiei. O perioadă favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu cei apropiaţi, cu cei dragi. Grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele... Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de cultură şi artă. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână !

Eşti într-un episod conflictual. Ai vrea să faci ceva, dar nu ştii cum! De fapt ai o problemă de încredere, nu de competenţă! Încredere în abilităţile tale... norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau al unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi poate aduce rezultate fructoase.

Te zbaţi să înţelegi ce se întâmplă în jurul tau şi ai frustrări, ba chiar migrene. Ziua de astăzi îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Va fi bine, nu renunţa, ai încredere! Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe citrice, sau alte fructe care conţin vitamina „C”. Dacă nu ai probleme cu aciditatea gastrică!