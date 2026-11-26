Edi Iordănescu, în vârstă de 48 de ani, a condus astăzi primul antrenament la noua sa echipă, Watford, formație aflată pe locul 20 în liga a doua din Anglia. Gruparea engleză a făcut publice imagini de la ședința de pregătire, iar clipul conține câteva dintre indicațiile transmise de tehnicianul român, fiind analizat favorabil de Basarab Panduru și Mihai Stoica. Adus în eșalonul secund englez cu misiunea de a salva clubul de la retrogradare, Edi Iordănescu a intrat imediat în pâine la formația din sudul Angliei.

Antrenorul român a fost extrem de prezent și implicat pe tot parcursul primei ședințe de pregătire, fiind surprins în numeroase rânduri chiar în mijlocul fotbaliștilor. În materialul video pus la dispoziție de club și distribuit pe rețelele oficiale, Edi Iordănescu le detaliază jucătorilor momentul și condițiile în care trebuie să inițieze presingul: „Când mingea este controlată, nu puteți presa. Trebuie să rămâneți pe picioare, să vă poziționați pentru asta și să identificați momentul potrivit.

Întoarce mingea și este cu spatele. Acela este momentul să plecați în presing! Minge lungă, este momentul să plecați. Un control prost al balonului, este momentul să plecați. Dar mergem hotărâți! Nu ne jucăm, mergem hotărâți!

Băieți, împingeți. Conectați-vă. Identificați declanșatoarele de presing, momentul când plecăm. Mișcați-vă între linii, creați unghiuri. Oferiți variante pentru progresie. Bravo!

Fiți inteligenți! Fiți inteligenți! Trebuie să fim inteligenți. Când avem din nou energie, mergem din nou”.

Tehnicianul a pus punct antrenamentului transmițându-le aprecieri noilor săi elevi: „Bun antrenament, băieți! Bravo!”. Imaginile au fost prezentate în această seară în cadrul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, unde Basarab Panduru și Mihai Stoica, ultima oară oficial la FCSB, au vorbit la superlativ despre cele văzute.

Fostul internațional a remarcat atitudinea directă și implicarea antrenorului român încă din primele zile la noul club.

„Mie-mi place. Îmi place pentru că ești la început, trebuie să le spui ce aștepți, ce vrei de la ei. Cred că este foarte important să stai în mijlocul lor în momentele astea. Du-te acolo, arată-le. Mi-a plăcut ce am văzut. Nu știu dacă toată lumea este foarte încântată, poate alții cred că nu trebuie să fie așa”.

La rândul său, Mihai Stoica a scos în evidență stăpânirea limbii engleze de către Edi Iordănescu, considerând acest aspect un avantaj major în fotbalul britanic.

„Mie mi se pare altceva foarte important, engleza lui. Foarte bună engleza. Foarte mulți tehnicieni care au venit, îndeosebi din Spania, nu au reușit nici acum, după ani de zile stați în Anglia să stăpânească limba.

Pentru că e complicat. L-am auzit acum pe Unai Emery vorbind. Doamne, chinuie limba! E foarte complicat să antrenezi în Anglia, în limba engleză, dar el n-are problema asta.

Cu engleza pe care o vorbește Edi, pe care am auzit-o și la Cristi Chivu - senzațional, e fabuloasă -, clar că face o impresie foarte bună. Edi vorbește bine și știe cum să așeze cuvintele și în română și în engleză. Contează foarte mult impresia pe care o faci”, a afirmat Mihai Stoica.