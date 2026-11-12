Gigi Becali a explicat de ce i-a retras lui Mihai Stoica puterea executivă de la FCSB și a dezvăluit că este nemulțumit de modul în care managerul general a gestionat anumite transferuri.

Patronul FCSB susține că MM Stoica ar fi fost influențat de impresari în cazul aducerii lui Aymen Boutoutaou și că aceștia ar fi profitat de încrederea pe care oficialul roș-albaștrilor le-a acordat-o. Declarațiile au fost făcute la Prima Sport și preluate de Fanatik.

În ultima perioadă, Gigi Becali a luat mai multe măsuri în cadrul clubului, renunțând la colaborarea cu Florin Cernat, Alin Stoica și alte persoane din structura academiei.

Totodată, Mihai Stoica a pierdut atribuțiile executive, însă patronul FCSB a precizat că nu intenționează să rupă relația de prietenie cu acesta și că îi va păstra un loc în club.

Omul de afaceri a recunoscut că a greșit atunci când i-a oferit lui Mihai Stoica libertate prea mare în luarea deciziilor. Becali consideră că managerul general nu a ales întotdeauna oamenii potriviți cu care să lucreze și că această situație a afectat activitatea clubului.

„Nu am dat de MM. El este plecat în pelerinaj cu niște părinți, dar nu este asta o problemă. Voi îl știți pe MM. Nu mă dezic de el niciodată în viață. Un lucru este evident: de un an de zile, echipa asta nu mai joacă fotbal. De un an de zile, nimic! Trebuie să se ia niște măsuri. O să salvez echipa! Cel mai de vină este Becali. El și numai el! Nu trebuie să îți pui baza într-un singur om, așa cum am făcut eu cu MM. Așa este natura umană, așa este omul. Când îi dai putere…

El a luat-o pe o pantă greșită. Nu trebuia să îi dau atât de multă putere lui MM. Am zis că MM este ca Becali la club. Am greșit! Eu sunt vinovat pentru că am greșit. Acum încerc să redresez situația. MM este prietenul meu. Nu pot să povestesc tot ce s-a întâmplat. Dacă aș spune, ar însemna că îl incriminez pe MM, iar eu nu vreau asta. Nu vreau să cadă țap ispășitor. Nu vreau să îl nenorocesc.

Dacă își dă demisia, eu nu îl las. Îl chem la mine și îl întreb dacă e nebun. Eu să îi las pe dușmanii lui să se bucure? Eu nu îl las în bătaia puștii! La clubul ăsta o să fie MM, o să fiu eu, o să ajungă și copiii mei. Important este clubul, echipa de fotbal, nu ce putere are MM sau altcineva. Eu sunt singurul care poate salva echipa.

Dacă este nevoie de asta, asta fac. El nu și-a exercitat cum trebuie puterea pe care i-am dat-o. Este evident că oamenii la care am renunțat nu își făceau treaba. Au spus că aduc jucători. Unde sunt jucătorii? Eu fac asta pentru că țin prea mult la MM. I-am îndepărtat pe ăștia de lângă el”, a declarat Gigi Becali.

Unul dintre transferurile care l-au nemulțumit pe patronul FCSB este cel al algerianului Aymen Boutoutaou. Mihai Stoica a insistat pentru aducerea fotbalistului, însă Becali consideră că impresarii ar fi influențat decizia oficialului și ar fi obținut astfel o sumă mai mare pentru transfer.

Patronul a făcut referire și la informațiile potrivit cărora Dinamo ar fi fost interesată de jucător, iar oferta vehiculată s-ar fi ridicat la 900.000 de euro, la care se adăugau bonusuri.

„De ce să le dau bani degeaba? MM și-a pus baza în ei, dar nu cred că, la cât se pricepe la fotbal, ar fi dat atâția bani pe jucătorii ăștia dacă nu era influențat. Eu cred că MM a avut încredere în ei. Are și el o vârstă. A mers pe mâna lor. MM a zis: «Da, bă, e foarte bun ăla!». Nu s-a ținut cont.

Eu am zis să se colaboreze acolo, în birou. Nu s-a ținut cont. Când Becali aduce un om, nu îl persiflezi. Ordinul meu trebuie să se respecte. La o emisiune l-am auzit pe Nicolescu când a spus că Boutoutaou a fost ofertat de Dinamo.

Poate să-mi ceară lumea milioane și miliarde. Ei pot să ceară. Așa l-au lucrat pe MM. L-au lucrat la psihic! Au amânat transferul, iar MM a început să-l analizeze pe Boutoutaou. A fost păcălit MM! MM a fost păcălit din cauza atitudinii lui. Niciodată nu l-ar fi păcălit pe MM. L-au lucrat trei-patru luni. Până la urmă, MM s-a văzut cu cuțitul la os și le-a dat ce au vrut. Așa l-au păcălit pe MM”, a mai spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Becali a precizat că, în ciuda nemulțumirilor legate de activitatea lui Mihai Stoica, nu dorește ca acesta să fie considerat responsabil pentru toate problemele clubului. Patronul FCSB susține că își asumă principala responsabilitate pentru situația echipei și că schimbările făcute în conducere urmăresc redresarea formației.