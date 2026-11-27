CNA a aprobat schimbarea acționariatului Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls. Grupul Clever, controlat de Adrian Tomșa, face un pas în preluarea operațiunilor media ale Dogan Media. Acordul Consiliului Național al Audiovizualului a fost votat în unanimitate, însă tranzacția mai are nevoie de aprobarea Consiliului Concurenței.

La ședința CNA au participat directorul general al Kanal D, Ugur Yesil, Adrian Tomșa și Orlando Nicoară. Reprezentanții Clever au explicat că urmăresc consolidarea poziției grupului și accesul la resurse din publicitate și retransmisie.

„Piața media din România nu este în cel mai fericit moment”, a declarat Adrian Tomșa. Acesta a susținut că 80% din veniturile din publicitate și retransmisie ar ajunge la două mari grupuri media, iar consolidarea ar oferi Clever putere de negociere. Potrivit lui Tomșa, accesul la resurse este esențial pentru realizarea unui conținut relevant și de calitate.

Orlando Nicoară a precizat că, prin integrarea operațiunilor Kanal D, grupul își propune să devină al treilea jucător de pe piața publicității TV. El a afirmat că negocierile cu partenerii turci au durat peste un an și că tranzacția are logică economică prin complementaritatea portofoliilor.

Noua structură prevede ca Dogan Media International să fie deținută aproape integral de Romanian Content Project, companie în care Clever Media Network are 60%, iar EAD.RO Interactive 40%. Acționarii Clever Media Network sunt Adrian Tomșa, cu 90%, și Maria Nicoară, cu 10%.

Reprezentanții grupului au declarat că nu intenționează să schimbe semnificativ conținutul sau identitatea posturilor. Kanal D și Radio Impuls își vor păstra numele, iar Kanal D va continua să se adreseze publicului feminin. Prima TV va rămâne un canal generalist, cu un public echilibrat.

Tomșa a mai spus că drepturile pentru Liga 1 nu sunt afectate de tranzacție. Pe termen scurt, nu sunt anticipate modificări ale contractelor cu operatorii de cablu. Pe termen mediu și lung, grupul speră să își consolideze poziția în negocierile comerciale.

Ugur Yesil a amintit că Kanal D se apropie de 20 de ani de activitate în România și a declarat că grupul Dogan va rămâne prezent în țară prin afaceri imobiliare și de telecomunicații.

CNA a subliniat că avizul său este prealabil și nu înlocuiește decizia Consiliului Concurenței.