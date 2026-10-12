Kanal D pregătește pentru publicul din România un nou concurs de televiziune, bazat pe un format lansat inițial în Franța. Postul a achiziționat drepturile pentru „The Final Circle”, o competiție în care participanții trebuie să răspundă la întrebări contra cronometru pentru a avansa către marele premiu. Show-ul a fost creat de Satisfaction Group, iar producția formatului este asigurată de Warner Bros International Television Production.

Competiția va începe cu 40 de participanți, așezați pe marginea unei arene circulare de 360 de grade. Prezentatorul se va afla în centrul acesteia.

În fiecare rundă, concurenții vor avea de rezolvat întrebări și exerciții care le verifică memoria, gândirea logică, abilitățile de calcul și capacitatea de a utiliza limbajul. Probele vor include și teste de percepție vizuală și orientare spațială, toate desfășurate sub presiunea timpului.

Participanții care trec de aceste etape vor avansa către interiorul arenei. Dificultatea întrebărilor va crește treptat, iar numărul concurenților va scădea până când vor rămâne doar doi. Aceștia se vor întâlni în centrul cercului pentru confruntarea finală, în urma căreia va fi desemnat câștigătorul marelui premiu.

Clara Bomboe, Strategy, Planning and Programming Director Dogan Media, a declarat că formatul a fost ales pentru combinația dintre întrebările de perspicacitate, competiția contra cronometru și posibilitatea ca telespectatorii să participe indirect la joc, încercând să răspundă la întrebări.

„< The Final Circle> combină suspansul, răsturnările de situaţie şi întrebările care te fac în mod natural să vrei să participi şi tu. Îţi testează memoria, logica, spiritul de observaţie şi rapiditatea în gândire, dar într-un mod de care se poate bucura toată lumea - genul de joc în care întreaga familie se poate implica şi îşi poate testa abilităţile în acelaşi timp cu concurenţii. Kanal D are deja un parcurs solid în ceea ce priveşte game show-urile de studio care reuşesc să implice publicul, aşa că < The Final Circle> ni se pare o alegere firească. Este, de asemenea, un format spectaculos din punct de vedere vizual şi credem că are toate ingredientele necesare pentru a-i ţine pe telespectatorii români captivaţi până la < cercul final> ”, declară Clara Bomboe, Strategy, Planning and Programming Director Dogan Media.

André Renaud, GVP Format & Finished Sales în cadrul WBITVP, a declarat că probele au fost concepute astfel încât participanții să fie evaluați prin abilități diferite, nu printr-un singur tip de cunoștințe.

Prin schimbarea cerințelor de la o rundă la alta, rezultatele competiției se pot modifica rapid.

„Game show-urile de studio continuă să ocupe un loc central în grilele de programe, iar televiziunile le caută din acelaşi motiv pentru care au făcut-o dintotdeauna: un mecanism de joc atractiv, o structură clară şi un deznodământ pe care publicul îl adoră. < The Final Circle> îi provoacă pe concurenţi şi nu recompensează doar un singur tip de jucător. Fiecare rundă se bazează pe abilităţi diferite, astfel încât situaţia se poate schimba rapid. Acesta este elementul care menţine dinamismul concursului şi motivul pentru care sunt încrezător că telespectatorii români se vor bucura să < păşească> în arenă alături de concurenţi atunci când Kanal D va lansa versiunea locală a formatului”, a spus André Renaud, GVP Format & Finished Sales în cadrul WBITVP.

Formatul original a avut premiera în Franța, în iunie 2025, la postul TF1, sub denumirea „Le Dernier Cercle”.

Emisiunea a ajuns la trei sezoane, iar în vara anului 2026, producătorii au introdus și celebrități în competiție, alături de ceilalți participanți.

Prima adaptare internațională a fost realizată în Germania, unde postul Sat.1 a lansat propria versiune în august 2026.

Prin achiziția anunțată de Kanal D, România devine a treia piață de difuzare a formatului și a doua țară care pregătește o versiune adaptată publicului local.