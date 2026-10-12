Directorul unui colegiu din orașul francez Aubagne, aflat în apropiere de Marsilia, și o profesoară au fost răniți luni dimineață după ce un elev de 14 ani a deschis focul cu o pușcă de vânătoare. Adolescentul a fost imobilizat de un membru al personalului școlii și arestat înainte de intervenția poliției. Cei doi răniți au fost transportați la spital, iar viața lor nu este în pericol, potrivit Reuters.

Incidentul s-a produs la colegiul Joseph-Lakanal din Aubagne, în jurul orei locale 10:00. Directorul, în vârstă de 53 de ani, a fost rănit la șold cu un proiectil de calibrul 12, iar o profesoară de 37 de ani a fost lovită la coapsă, potrivit informațiilor publicate de primăria orașului.

Potrivit primarului din Aubagne, Jean-Pierre Squillari, adolescentul învață la colegiul respectiv. Un membru al personalului școlii l-a dezarmat și l-a ținut sub control până la sosirea poliției.

Elevul ar fi a tras de două ori pe un coridor, în direcția directorului și a profesoarei. Postul France 3 a transmis că au fost trase mai multe focuri de armă.

Autoritățile locale au precizat că niciun elev nu a fost rănit fizic. După atac, copiii au fost evacuați, iar o celulă de urgență medico-psihologică a fost activată pentru a-i sprijini pe elevii afectați, familiile acestora și personalul școlii.

O a treia persoană a fost atinsă superficial de un glonț.

Parchetul din Marsilia a confirmat arestarea adolescentului, însă motivul atacului nu era clar luni, potrivit informațiilor disponibile la acel moment.

Incidentul s-a produs în contextul unor proteste ale liceenilor din Franța, unele dintre acestea fiind marcate de violențe. Nu existau însă indicii imediate că atacul de la Aubagne ar avea legătură cu aceste manifestații. Colegiul Joseph-Lakanal nu fusese afectat de proteste, potrivit informațiilor citate de Reuters. Miniștrii francezi urmau să ajungă la școală

Premierul francez Sébastien Lecornu le-a cerut ministrului de Interne, Laurent Nuñez, și ministrului Educației, Édouard Geffray, să se deplaseze la Aubagne. Și Sabrina Roubache, ministră delegată pentru învățământ și formare profesională, urma să ajungă la fața locului, potrivit primăriei.