Cât valorează Kanal D. Suma impresionantă pentru care a fost semnat acordul de vânzare

Grupul Clever Media, care deține Prima TV și canalele Prima Sport, a semnat pe 26 octombrie 2026 acordul pentru preluarea integrală a Doğan Media International, compania care operează Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls. Potrivit informațiilor publicate la Bursa din Istanbul, tranzacția este evaluată la 109 milioane de euro, sumă care va fi achitată eșalonat și care poate suferi ajustări. Finalizarea achiziției depinde de aprobările autorităților competente.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat luni, 26 octombrie, și prevede transferul tuturor acțiunilor Doğan Media International, societatea care deține televiziunile Kanal D și Kanal D2, Radio Impuls și o divizie digitală. Suma de 109 milioane de euro reprezintă valoarea contractuală anunțată, însă aceasta poate fi modificată în funcție de ajustările prevăzute în acord. Plata nu va fi efectuată integral la momentul semnării, ci în mai multe tranșe.

Informațiile privind valoarea tranzacției au fost publicate pe platforma oficială de raportare a pieței de capital din Turcia, unde compania-mamă a Doğan Media are obligația de a informa investitorii despre operațiunile financiare importante. Documentul confirmă că acordul pentru vânzarea integrală a Doğan Media International a fost încheiat pentru 109 milioane de euro, cu posibilitatea unor ajustări contractuale.

Achiziția va fi realizată prin Romanian Content Project S.R.L., societate controlată de Clever Media Network S.R.L. și EAD.RO Interactive S.R.L. Grupul Clever Media a anunțat anterior semnarea acordului, fără să comunice public valoarea financiară a acestuia.

„Grupul Clever Media, unul dintre principalii jucători din industria media românească, anunţă semnarea acordului pentru achiziţionarea a 100% din acţiunile Doğan Media International S.A., companie care deţine posturile de televiziune Kanal D şi Kanal D2, Radio Impuls şi o divizie digitală. Tranzacţia este realizată prin societatea Romanian Content Project S.R.L., deţinută de Clever Media Network S.R.L. şi EAD.RO Interactive S.R.L., în baza acordului de vânzare-cumpărare a acţiunilor (Share Purchase Agreement – SPA) semnat cu Doğan Media Invest BV şi DHI Investment, pentru transferul integral al participaţiilor deţinute de acestea în Doğan Media International S.A.

Prin dimensiunea operaţiunilor şi relevanţa brandurilor implicate, tranzacţia reprezintă una dintre cele mai importante achiziţii din industria media românească şi marchează un moment strategic în evoluţia Grupului Clever Media”, conform unui comunicat al grupului.

Deși contractul a fost semnat, transferul de proprietate nu este încă finalizat. Pentru încheierea tranzacției sunt necesare aprobările Consiliului Concurenței și ale Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), precum și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute în documentația contractuală. Până la obținerea acestor avize, Doğan Media International își va continua activitatea în structura existentă.

Posturile Kanal D și Kanal D2, Radio Impuls și operațiunile digitale ale companiei vor funcționa în mod obișnuit, fără modificări sau întreruperi anunțate în această etapă.

După finalizarea achiziției, brandurile respective vor intra în portofoliul Clever Media, alături de televiziunile, platformele online și celelalte proiecte editoriale administrate de grup.

Achiziția Doğan Media International face parte din strategia Clever Media de extindere a activităților în televiziune, radio și mediul online.

Grupul și-a dezvoltat în ultimii ani portofoliul prin investiții în producția de conținut, distribuție și tehnologie, fiind prezent în domenii precum informația, sportul, divertismentul, cinematografia și cultura. Prin integrarea viitoare a televiziunilor Kanal D și Kanal D2, a postului Radio Impuls și a diviziei digitale, compania urmărește să își consolideze poziția pe piața media din România.

„Grupul Clever Media şi-a dezvoltat în mod constant portofoliul, prin investiţii în conţinut, tehnologie şi distribuţie, consolidându-şi prezenţa în domenii precum informarea, divertismentul, sportul, cultura, cinematografia şi conţinutul tematic. Integrarea viitoare a brandurilor Doğan Media International va crea noi oportunităţi de dezvoltare şi va extinde prezenţa grupului în televiziune, radio şi mediul digital”, se mai arată în comunicat.

Doğan Media International a dezvoltat în România un portofoliu care include televiziuni generaliste, radio și servicii digitale.

Kanal D se află printre principalele posturi de televiziune de pe piața locală, ocupând în mod constant prima poziție în intervalul Daytime și locul al doilea în Prime Time, la nivelul audienței naționale, potrivit informațiilor prezentate de companie.

Brandurile administrate de Doğan Media International se adresează unui public de milioane de consumatori și au contribuit la consolidarea prezenței grupului în industria audiovizuală din România. Pentru Clever Media, achiziția ar însemna reunirea unor televiziuni generaliste și tematice, canale sportive, platforme digitale și a unui post de radio în cadrul aceluiași grup.

Integrarea este prevăzută după finalizarea procedurilor de aprobare, iar până atunci activitatea Doğan Media International rămâne neschimbată.

Înaintea finalizării tranzacției, portofoliul Clever Media cuprinde 18 canale de televiziune, cu programe generaliste, de știri, sport, cinematografie și conținut tematic.

Pe lângă aceste posturi, Clever Media administrează și 12 platforme online. Prin preluarea Doğan Media International, grupul ar urma să își completeze portofoliul cu două televiziuni generaliste, un post de radio și activitățile digitale asociate acestora.Operațiunea rămâne condiționată de avizele autorităților și de respectarea prevederilor contractuale. Abia după îndeplinirea acestor condiții va putea fi încheiat transferul integral al acțiunilor.