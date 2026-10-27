Meghan Markle ar putea reveni pe micul ecran în 2027, într-un rol de prezentatoare a emisiunii Australian Junior MasterChef, potrivit unui articol publicat de presa britanică. Informația, atribuită publicației australiene news.com.au, nu reprezintă deocamdată o confirmare oficială din partea ducesei de Sussex sau a producătorilor emisiunii.

Potrivit informațiilor publicate de Express pe 26 octombrie 2026, filmările ar urma să aibă loc în Melbourne, Australia, iar proiectul ar presupune o ședere de mai multe săptămâni.

Dacă informațiile se confirmă, participarea ar marca o nouă apariție importantă a lui Meghan Markle într-o producție de televiziune, după perioada în care și-a concentrat o parte din activitate asupra proiectelor de lifestyle și divertisment.

Conform relatării din presa britanică, o sursă apropiată producției ar fi afirmat că Meghan Markle urmează să fie una dintre prezentatoarele viitorului sezon Australian Junior MasterChef, programat pentru 2027.

Emisiunea este versiunea australiană dedicată copiilor a formatului culinar MasterChef. O eventuală implicare a ducesei de Sussex ar aduce un nume cunoscut la nivel internațional într-un program axat pe gătit, creativitate și competiția dintre tinerii participanți.

Deocamdată, detaliile privind responsabilitățile exacte ale lui Meghan, structura sezonului și data premierei nu sunt confirmate oficial în informațiile disponibile. În lipsa unui anunț din partea postului de televiziune sau a echipei sale, participarea trebuie tratată ca o informație relatată de presă, nu ca un fapt stabilit.

Potrivit acelorași relatări, producția ar urma să se desfășoare în Melbourne, ceea ce ar presupune ca Meghan Markle să petreacă mai multe săptămâni în Australia.

Articolul din Express menționează și posibilitatea ca prințul Harry și cei doi copii ai cuplului, prințul Archie și prințesa Lilibet, să o însoțească în această deplasare. Această variantă este prezentată însă ca o posibilitate vehiculată de o sursă anonimă, fără confirmarea unui program de călătorie al familiei.

Prin urmare, nici deplasarea familiei în Australia, nici detaliile logistice ale filmărilor nu pot fi considerate certe în acest moment.

Posibila participare la Australian Junior MasterChef apare pe fondul speculațiilor privind o revenire a ducesei de Sussex în producțiile de divertisment. Articolul britanic amintește și zvonurile din timpul verii despre o posibilă apariție a acesteia în serialul Netflix The Gentlemen, realizat de Guy Ritchie.

Totuși, o eventuală apariție într-un serial și rolul de prezentatoare într-o emisiune culinară sunt proiecte diferite. Informațiile despre The Gentlemen și cele despre competiția australiană trebuie evaluate separat, în funcție de eventualele confirmări oficiale.

Meghan Markle a mai fost implicată în proiecte de televiziune și producții de divertisment înainte și după căsătoria cu prințul Harry. Un nou rol de prezentatoare ar putea extinde această activitate, dar amploarea proiectului și forma exactă a participării sale rămân de stabilit.

Informațiile publicate indică un posibil sezon Australian Junior MasterChef în 2027, cu filmări în Melbourne și cu Meghan Markle într-un rol de prezentatoare. În prezent, elementele centrale ale relatării provin din surse citate de publicații, nu dintr-un comunicat oficial al producătorilor.

Revenirea lui Meghan Markle în televiziune este, deocamdată, o posibilitate relatată de presă. Confirmarea rolului, a perioadei de filmare și a participării familiei sale va depinde de anunțurile oficiale ale producției.