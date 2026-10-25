Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că a primit, în ianuarie 2019, o scrisoare care conținea mai multe acuzații la adresa lui Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex. Documentul nu a fost transmis atunci altor servicii, iar autoritățile britanice analizează acum modul în care a fost gestionată situația, potrivit AFP.

Presa britanică a relatat că fiul lui Thomas Markle ar fi găsit, în fosta locuință a acestuia din Filipine, o colecție de imagini cu minori în ipostaze îngrijorătoare.

Meghan Markle s-a declarat „profund tulburată” de informațiile apărute și a spus că a întrerupt orice contact între tatăl său și copiii ei, în urma unor acuzații anterioare.

O sursă din poliția filipineză a afirmat că „este în curs” o anchetă coordonată de o brigadă specializată în protecția femeilor și copiilor.

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a respins acuzațiile care i se aduc.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, descoperirea imaginilor ar fi fost făcută de fiul său, în fosta locuință a lui Thomas Markle din Filipine. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite de autorități.

Ducesa de Sussex a susținut că știa încă din 2018 despre existența unei scrisori adresate unității din cadrul Poliției Metropolitane care se ocupa de protecția membrilor familiei regale.

Documentul ar fi conținut „acuzații tulburătoare şi îngrijorătoare” la adresa tatălui său. Meghan Markle a spus că, la momentul respectiv, a fost asigurată că situația va fi investigată.

„M-au asigurat că fac obiectul unei anchete”, a afirmat ducesa.

Un reprezentant al Poliției Metropolitane a confirmat că instituția a primit scrisoarea în ianuarie 2019. Documentul conținea acuzații referitoare la presupuse infracțiuni care ar fi fost comise în afara Regatului Unit și ridica probleme legate de siguranța ducesei de Sussex.

Potrivit instituției, scrisoarea a fost analizată, iar autoritățile au decis să o transmită biroului ducelui și ducesei de Sussex, pentru ca aceștia să fie informați despre conținutul său.

Reprezentantul poliției a subliniat că „detaliile acuzaţiilor conţinute în scrisoare nu au fost comunicate altor servicii de poliţie”.

Totodată, o sursă apropiată dosarului a susținut că Poliția Metropolitană nu l-a anchetat pe Thomas Markle și nu desfășoară în prezent o investigație asupra acestuia.

Poliția Metropolitană a anunțat că „reexaminează în prezent modul în care a fost tratat acest caz în 2019”. Verificările urmăresc să stabilească dacă situația ar trebui analizată și de Independent Office for Police Conduct (IOPC), organismul britanic responsabil de supravegherea activității poliției.

Și autoritățile americane urmăresc evoluția cazului. Un reprezentant al FBI a afirmat că agenția era „la curent cu acuzaţiile şi că, dacă va fi cazul, va oferi sprijin autorităţilor filipineze”.

Deocamdată, acuzațiile la adresa lui Thomas Markle nu reprezintă o condamnare, iar acesta le neagă.

Meghan Markle, prințul Harry și cei doi copii ai lor s-au întors în Regatul Unit la sfârșitul lunii august, după șase ani petrecuți în Statele Unite, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.

Cuplul a părăsit Regatul Unit în 2020, pe fondul tensiunilor cu familia regală. De atunci, cei doi nu mai îndeplinesc atribuții oficiale ca membri activi ai monarhiei.

Relația dintre Meghan și tatăl său s-a deteriorat înaintea nunții sale cu prințul Harry, organizată la Castelul Windsor. Thomas Markle nu a participat la ceremonie, la care a fost prezentă doar mama ducesei, Doria Ragland. Nici fratele vitreg, nici sora vitregă a lui Meghan nu au luat parte la eveniment.