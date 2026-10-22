Prințul Harry a declarat că își dorește reconcilierea cu fratele său, prințul William, și cu tatăl lor, regele Charles al III-lea, într-un interviu acordat revistei GQ, publicat pe 20 octombrie 2026, potrivit Daily Express. Afirmațiile au generat reacții critice în presa britanică, unde comentatoarea Carole Malone a contestat perspectiva ducelui de Sussex asupra conflictului familial, amintind de dezvăluirile din autobiografia sa, Spare.

Harry a afirmat că „cel mai important lucru este reconcilierea”, după ani de relații tensionate în familia regală. Totuși, nu există o confirmare publică a începerii unui proces concret de împăcare cu William, iar purtătorul de cuvânt al ducilor de Sussex a precizat că unele dintre declarațiile prințului nu au fost îndreptate împotriva fratelui său.

În interviul realizat de jurnalistul Zach Baron pentru GQ, Harry a vorbit despre relația dificilă cu tatăl și fratele său, explicând că experiențele familiei sale pot fi relevante și pentru alte persoane care se confruntă cu rupturi familiale.

„Unii oameni nu vor ca lucrurile să se rezolve. Eu vreau să se rezolve”, a declarat prințul, potrivit transcrierii publicate de revistă.

El a adăugat că, în contextul problemelor existente în lume, reconcilierea este esențială. Harry a recunoscut însă că urmele conflictelor rămân, chiar și atunci când oamenii încearcă să depășească trecutul.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu despre doliu, relații familiale și modul în care oamenii pot merge mai departe după experiențe dificile. Materialul a fost înregistrat la New York, în septembrie, și publicat ulterior de GQ.

Comentatoarea Carole Malone a reacționat în emisiunea „Royals Unscripted”, realizată de Daily Express, unde a discutat declarațiile prințului împreună cu Emily Ferguson, editor regal al publicației.

Malone a criticat faptul că Harry vorbește despre reconciliere după ce a făcut publice detalii despre conflictele din familia regală.

„Face toate aceste lucruri, spunând că vrea să se împace, dar că ceilalți nu vor. Ei bine, asta e, indiferent ce îți dorești, tu ai provocat această situație”, a spus comentatoarea, conform relatării Daily Express.

Emily Ferguson a susținut, la rândul său, că Harry pare să treacă prea repede peste gravitatea neînțelegerilor dintre frați, ca și cum ar fi vorba despre o simplă ceartă. Aceste afirmații reprezintă interpretările celor două jurnaliste și nu confirmă poziția personală a lui William.

O parte importantă a controverselor provine din autobiografia Spare, publicată în ianuarie 2023. În carte, Harry a descris relația cu William drept una complexă, folosind expresia „fratele meu iubit și dușmanul meu de moarte”.

Ducele de Sussex a relatat și un conflict din 2019, în timpul căruia a susținut că William l-ar fi agresat fizic, pe fondul unei dispute legate de Meghan Markle. În plus, volumul a abordat controversa costumului cu simboluri naziste purtat de Harry la o petrecere în 2005 și a inclus observații personale despre aspectul fizic al fratelui său.

Aceste relatări reprezintă versiunea lui Harry asupra evenimentelor și au contribuit la expunerea publică a tensiunilor din familia regală. În materialul său, Daily Express face referire și la suma de 22 de milioane de lire sterline asociată cărții, însă această cifră nu trebuie interpretată automat drept profit personal net al autorului.

Relațiile dintre Harry și familia regală s-au deteriorat după ce el și Meghan Markle au renunțat la rolurile de membri activi ai monarhiei britanice, în 2020, și s-au mutat în Statele Unite. Ulterior, interviurile și aparițiile publice ale cuplului, precum și publicarea cărții Spare, au menținut conflictul în atenția presei internaționale.

După apariția interviului, un reprezentant al ducilor de Sussex a precizat că afirmația lui Harry despre persoanele care nu doresc reconcilierea „nu a fost absolut deloc o aluzie la fratele său sau la vreun alt membru al familiei”. Potrivit declarației, comentariul a fost făcut într-un context general.

În acest moment, dorința de împăcare exprimată de Harry nu echivalează cu o reconciliere efectivă. Evoluția relației cu William depinde de eventuale gesturi concrete și de declarațiile directe ale celor implicați.