Prințul Harry și Meghan Markle ar fi părăsit Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, în contextul unei anchete care îl vizează pe Thomas Markle Sr., tatăl ducesei de Sussex. Potrivit publicației americane Page Six, informația a apărut pe 26 octombrie 2026, după ce în presă au fost relatate acuzații privind presupusa descoperire a unor imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor la locuința acestuia din Filipine.

Destinația familiei nu a fost făcută publică. Informațiile despre plecare și despre starea emoțională a lui Meghan provin din declarațiile unor surse citate de presa internațională. Până la clarificarea acuzațiilor de către autorități, acestea trebuie tratate ca afirmații aflate în curs de verificare, nu ca fapte dovedite.

O persoană apropiată ducesei de Sussex a declarat pentru revista Hello! că Meghan ar fi fost puternic afectată de informațiile apărute în presă. Potrivit sursei, aceasta s-ar fi gândit în special la copiii despre care se presupune că ar fi fost victime ale abuzurilor.

Aceeași persoană a afirmat că Meghan luase deja decizia de a se îndepărta de atenția mediatică și de a evita informațiile din presă, pentru a-și proteja echilibrul personal. Ulterior, ar fi primit mesaje de susținere din partea prietenilor.

Reprezentanții lui Meghan Markle și ai prințului Harry nu au oferit imediat un punct de vedere pentru Page Six, potrivit publicației.

Potrivit relatării Page Six, care citează informații publicate de The Sun, Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, ar fi descoperit mai multe cutii cu imagini suspecte la locuința tatălui său din Filipine. Acesta ar fi predat materialele autorităților locale.

Publicațiile citate au relatat că ar fi vorba despre sute sau chiar mii de imagini. Numărul exact, natura materialelor și circumstanțele descoperirii lor nu pot fi considerate confirmate independent pe baza informațiilor prezentate în aceste relatări.

O anchetă nu reprezintă o dovadă a vinovăției. Stabilirea faptelor și a eventualei răspunderi penale revine autorităților competente.

Meghan Markle a transmis vineri, potrivit Page Six, o declarație în care s-a descris drept „profund tulburată” de acuzațiile apărute. Ducesa a afirmat că a aflat încă din 2018 că existau acuzații care erau investigate.

În declarația sa, Meghan a explicat că distanțarea de tatăl ei și decizia de a nu-i permite să aibă contact cu cei doi copii au urmărit, potrivit acesteia, protejarea lor.

„Sper că acum se poate înțelege că, în ciuda interpretărilor distorsionate apărute de-a lungul anilor în anumite publicații, distanța față de tatăl meu și alegerea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: să-i protejez”, a transmis ducesa, conform relatării publicației americane.

Meghan a mai afirmat că amploarea informațiilor apărute recent este mai gravă decât și-ar fi putut imagina. Declarația reflectă poziția sa personală și nu reprezintă o confirmare independentă a acuzațiilor.

Thomas Markle Sr. a negat acuzațiile într-un interviu acordat publicației Daily Mail, în care le-ar fi descris drept „minciuni bolnave”. Fiica sa, Samantha Markle, l-a apărat, susținând că acuzațiile formulate de Thomas Markle Jr. ar avea legătură cu un conflict financiar.

Aceste declarații prezintă pozițiile părților implicate, fără a stabili rezultatul anchetei. Pentru o imagine completă asupra cazului sunt necesare informații oficiale despre stadiul investigației și eventualele concluzii ale autorităților filipineze.

Separat de acest subiect, Meghan Markle urmează să participe ca invitată specială la emisiunea „Junior MasterChef Australia”, potrivit unui comunicat al postului australian 10. Programul revine după o pauză de șase ani, iar participarea ducesei a fost anunțată în contextul pregătirilor pentru noul sezon.

Meghan a declarat că îi place să gătească alături de propriii copii și că a acceptat cu entuziasm invitația de a urmări creațiile tinerilor concurenți.

Plecarea relatată a prințului Harry și a lui Meghan Markle din Marea Britanie coincide cu apariția unor acuzații grave la adresa tatălui ducesei. În lipsa unor concluzii oficiale ale anchetei, acuzațiile rămân nedovedite, iar poziția lui Thomas Markle Sr. este aceea că le respinge.