Meghan Markle, ducesa de Sussex, va fi co-prezentatoare a emisiunii „Junior MasterChef Australia” în 2027, după participarea sa la ediția pentru adulți a concursului culinar din acest an. Postul Network 10 a confirmat implicarea acesteia în producția destinată copiilor cu vârste între nouă și 13 ani, potrivit presei britanice.

Noua apariție televizată vine după ce Meghan a participat, în luna iulie, la „MasterChef Australia”, într-un episod filmat în timpul vizitei de patru zile pe care a efectuat-o în Australia împreună cu prințul Harry. Potrivit Network 10, ediția în care a apărut ducesa a înregistrat cea mai mare audiență de duminică a postului din 2023 până în prezent.

Postul de televiziune Network 10 a confirmat că ducesa de Sussex va reveni în formatul culinar, de această dată într-un rol de co-prezentatoare.

„Junior MasterChef Australia” este versiunea dedicată copiilor a concursului „MasterChef Australia”, în care participanții au vârste cuprinse între nouă și 13 ani.

Filmările sunt programate să se desfășoare la Melbourne Showgrounds, însă televiziunea nu a stabilit deocamdată perioada în care va fi realizată producția. Meghan Markle a declarat că experiența avută alături de echipa emisiunii pentru adulți a contribuit la decizia de a accepta noua propunere.

„M-am simţit extraordinar alături de întreaga echipă de la MasterChef în luna aprilie a acestui an, aşa că, atunci când m-au contactat să revin şi să lucrez cu acest grup de tineri talentaţi, am acceptat fără ezitare”, a declarat Ducesa de Sussex într-un comunicat.

Meghan a vorbit și despre pasiunea pentru gătit pe care o împărtășește cu cei doi copii ai săi. Aceasta a afirmat că este interesată să descopere preparatele realizate de micii concurenți.

„Îmi place foarte mult să gătesc împreună cu copiii mei, aşa că va fi foarte distractiv să văd ce vor crea aceste tinere vedete în bucătărie. Abia aştept să văd ce vor pregăti!”.

În cadrul noului sezon, ducesa va prezenta emisiunea împreună cu Poh Ling Yeow, care face deja parte din juriul „MasterChef Australia”.

Poh Ling Yeow își va păstra și rolul de jurat în versiunea pentru adulți a concursului culinar, inclusiv în sezonul programat pentru 2027.

Anunțul privind participarea ducesei la „Junior MasterChef Australia” ridică și întrebarea dacă aceasta va locui temporar în Australia pe durata filmărilor. Deocamdată, nu există informații despre o eventuală mutare a familiei. Meghan și prințul Harry au doi copii, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Familia s-a stabilit în Marea Britanie în august 2026, după șase ani petrecuți în California.

Noua colaborare cu Network 10 a fost anunțată în aceeași săptămână în care Meghan a aflat despre acuzațiile formulate împotriva tatălui său, Thomas Markle Sr., cu care nu mai are o relație apropiată.

Acesta a fost acuzat de deținerea unor imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor.