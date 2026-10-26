Schimbare majoră pe piața media. Posturile Kanal D au fost vândute

Grupul Clever Media, care deține Prima TV, Prima News și canalele Prima Sport, a semnat luni, 26 octombrie, un acord pentru preluarea integrală a companiei care operează Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls. Acordul a fost semnat, însă finalizarea tranzacției depinde de aprobările autorităților competente.

Informația a fost făcută publică luni, 26 octombrie, de Orlando Nicoară, reprezentant al grupului Clever Media, printr-o postare pe rețelele sociale. Acesta a prezentat achiziția drept un pas important în strategia de extindere a grupului pe piața media românească.

Tranzacția este realizată prin Romanian Content Project S.R.L., societate deținută de Clever Media Network S.R.L. și EAD.RO Interactive S.R.L. Acordul de vânzare-cumpărare a acțiunilor a fost încheiat cu Doğan Media Invest BV și DHI Investment și prevede transferul integral al participațiilor acestora în Doğan Media International. În postarea sa, Orlando Nicoară a prezentat dimensiunea achiziției și importanța pe care aceasta o are pentru dezvoltarea Clever Media.

Achiziția face parte din strategia de dezvoltare a grupului, care urmărește extinderea activităților în televiziune, radio și mediul digital. Clever Media deține deja mai multe posturi generaliste și tematice, iar preluarea brandurilor operate de Doğan Media International ar urma să completeze portofoliul existent. Potrivit explicațiilor publicate de Orlando Nicoară, integrarea celor două portofolii ar putea genera noi oportunități de dezvoltare.

Înaintea acestei achiziții, Grupul Clever Media avea în portofoliu 18 canale de televiziune. Printre acestea se numără Prima TV, Prima News, cele cinci posturi Prima Sport, Prima 4K, Cinemaraton, Agro TV, Medika TV, Prima History, Prima Comedy, Prima World & Travel și Nostalgia TV.

Grupul operează și mai multe platforme digitale, inclusiv Profit.ro, Cotidianul.ro, Life.ro, PrimaSport.ro și PrimaPlay.ro. În ultimii ani, Clever Media și-a extins activitatea prin investiții în conținut, tehnologie și distribuție, dezvoltând proiecte în domenii precum informarea, divertismentul, sportul, cultura și cinematografia.

Orlando Nicoară a explicat că preluarea Doğan Media International ar urma să contribuie la consolidarea acestei prezențe pe piață.

„Grupul Clever Media și-a dezvoltat în mod constant portofoliul, prin investiții în conținut, tehnologie și distribuție, consolidându-și prezența în domenii precum informarea, divertismentul, sportul, cultura, cinematografia și conținutul tematic. Integrarea viitoare a brandurilor Doğan Media International va crea noi oportunități de dezvoltare și va extinde prezența grupului în televiziune, radio și mediul digital.”

Un element important al tranzacției îl reprezintă poziția ocupată de Kanal D pe piața televiziunilor din România. Potrivit datelor prezentate în postarea lui Orlando Nicoară, Kanal D ocupă constant primul loc în intervalul Daytime și poziția a doua în Prime Time, în ceea ce privește audiența națională.

Doğan Media International a construit în România un portofoliu care include televiziune, radio și conținut digital, adresându-se unui public de milioane de consumatori. În acest context, reprezentantul Clever Media a evidențiat atât valoarea brandurilor care urmează să fie preluate, cât și experiența echipelor care au contribuit la dezvoltarea lor.

„Tranzacția reflectă, totodată, valoarea construită de Doğan Media în România de-a lungul anilor, prin dezvoltarea unor branduri puternice și prin expertiza acumulată în industria audiovizuală.”

Deși acordul de preluare a fost semnat, tranzacția nu este încă finalizată. Pentru ca transferul să poată avea loc, trebuie obținute aprobările instituțiilor competente și îndeplinite condițiile stabilite prin documentația contractuală. Până atunci, Doğan Media International își va continua activitatea în structura actuală, fără modificări în funcționarea operațiunilor, a echipelor și a brandurilor sale.

Orlando Nicoară a explicat că semnarea acordului nu produce schimbări imediate în activitatea companiei care operează Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls.

„Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și de îndeplinirea condițiilor prevăzute în documentația contractuală.”

În aceeași postare, acesta a arătat că activitatea companiei va continua în mod obișnuit până la încheierea procedurilor necesare pentru transferul acțiunilor.

„Până la finalizarea tranzacției, Doğan Media International va continua să funcționeze în structura actuală, iar operațiunile, echipele și brandurile sale își vor desfășura activitatea în mod obișnuit, fără întreruperi.”

După obținerea aprobărilor și finalizarea achiziției, Clever Media ar urma să își extindă semnificativ portofoliul de televiziuni, radio și platforme digitale, prin integrarea brandurilor operate în prezent de Doğan Media International.