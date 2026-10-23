Stabilirea prețului de vânzare este una dintre cele mai importante etape pentru proprietarii care vor să își valorifice locuințele. Amplasarea, suprafața utilă, starea imobilului, compartimentarea și nivelul cererii din zonă influențează suma pe care un cumpărător este dispus să o plătească.

O analiză realistă a pieței poate ajuta proprietarii să stabilească un preț competitiv și să evite prelungirea inutilă a perioadei de vânzare.

Pentru a estima valoarea unei case sau a unui apartament, proprietarii pot compara ofertele similare din aceeași zonă, pot analiza tranzacțiile recente și pot solicita, dacă este necesar, opinia unui evaluator imobiliar autorizat.

Potrivit Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), comparația cu proprietăți similare reprezintă una dintre metodele utilizate pentru estimarea valorii de piață.

Primul pas este identificarea proprietăților care au caracteristici apropiate de locuința scoasă la vânzare. Comparația ar trebui să țină cont de cartier, stradă, suprafața utilă, numărul de camere, anul construcției și tipul imobilului.

Prețurile afișate în anunțurile imobiliare oferă un reper inițial, însă nu reprezintă neapărat suma la care se încheie tranzacțiile. Negocierile dintre cumpărători și vânzători pot duce la diferențe între prețul solicitat și cel plătit efectiv.

De aceea, o estimare mai apropiată de realitatea pieței presupune analizarea mai multor proprietăți comparabile și, atunci când informațiile sunt disponibile, a prețurilor de tranzacționare. O locuință situată într-o zonă apropiată, dar cu o suprafață, o stare tehnică sau o compartimentare diferită, nu reprezintă automat un reper echivalent.

Caracteristicile locuinței pot determina diferențe de preț chiar și între apartamente aflate în același bloc.

Etajul și poziționarea pot influența atractivitatea unui apartament. Unele locuințe de la etajele intermediare sunt preferate pentru accesibilitate, în timp ce apartamentele de la ultimul etaj pot fi evaluate diferit în funcție de existența liftului, starea acoperișului, izolație și eventualele probleme de infiltrații.

Compartimentarea reprezintă un alt criteriu important. Apartamentele decomandate pot fi mai atractive pentru cumpărătorii care își doresc camere cu acces separat. În schimb, locuințele semidecomandate sau nedecomandate pot avea un public diferit, în funcție de suprafață și de modul în care este organizat spațiul.

Finisajele și dotările influențează, la rândul lor, prețul. O locuință renovată, cu instalații funcționale și echipamente moderne, poate fi mai atractivă decât una care necesită investiții suplimentare. Totuși, costul renovării nu se transferă automat, în aceeași proporție, în prețul de vânzare.

Pentru case, contează și suprafața terenului, existența unei curți amenajate, garajul, anexele și accesul la utilități.

Prețul unei locuințe depinde și de raportul dintre numărul proprietăților disponibile și numărul cumpărătorilor interesați. Atunci când cererea este ridicată, iar oferta de locuințe comparabile este limitată, vânzătorii pot avea o poziție mai bună în negociere.

În schimb, dacă există multe proprietăți similare pe piață și puțini cumpărători activi, prețurile trebuie stabilite cu mai multă atenție. În astfel de situații, locuințele care oferă un raport bun între preț, amplasare și caracteristici pot atrage mai repede interesul potențialilor cumpărători.

Evoluția dobânzilor la creditele ipotecare, accesul la finanțare, veniturile populației și perspectivele economice pot influența, de asemenea, capacitatea de cumpărare și ritmul tranzacțiilor.

Stabilirea unui preț peste nivelul susținut de piață poate reduce numărul solicitărilor pentru vizionări. Cumpărătorii compară frecvent mai multe oferte înainte de a lua o decizie, iar o diferență semnificativă față de proprietățile similare poate determina excluderea unui anunț încă din etapa de căutare.

Dacă locuința rămâne mult timp pe piață fără să atragă interes, proprietarul poate ajunge să reducă ulterior prețul. O astfel de ajustare nu garantează însă vânzarea rapidă, mai ales dacă există și alte dezavantaje legate de starea imobilului sau de amplasare.

Înainte de publicarea anunțului, este utilă stabilirea unui preț pornind de la comparații relevante și păstrarea unei marje de negociere realiste. Prețul trebuie revizuit dacă reacțiile pieței arată că oferta nu corespunde așteptărilor cumpărătorilor.

În cazul proprietăților atipice, al caselor cu terenuri extinse sau al imobilelor pentru care există puține oferte comparabile, o evaluare profesională poate oferi un reper suplimentar.

Evaluatorul analizează caracteristicile proprietății și datele de piață disponibile, ținând cont de diferențele dintre imobilul evaluat și proprietățile folosite pentru comparație. Un raport de evaluare nu stabilește automat prețul la care se va încheia tranzacția, deoarece suma finală depinde și de negocierea dintre părți și de condițiile existente pe piață.