Sfinții Mihail și Gavril. Câți români își sărbătoresc onomastica

Aproape 1,5 milioane de români își sărbătoresc onomastica duminică, 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Potrivit datelor Direcției Generale de Evidență a Persoanelor, bărbații care poartă numele celor doi sfinți sau derivate ale acestora sunt mai numeroși decât femeile. Sărbătoarea este însoțită de mai multe tradiții și obiceiuri populare.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt sărbătoriți în fiecare an pe 8 noiembrie. Cei doi sunt considerați în tradiția creștină conducători ai cetelor îngerești, iar credința populară le atribuie rolul de protectori ai oamenilor pe parcursul vieții.

Conform datelor Direcției Generale de Evidență a Persoanelor, aproximativ 1,5 milioane de persoane poartă numele Mihail, Gavril sau variante derivate din acestea.

Dintre acestea, peste 630.000 sunt femei care se numesc Mihaela, Gabriela sau poartă nume derivate.

În rândul bărbaților, numărul celor care își sărbătoresc onomastica ajunge la aproximativ 830.000. Aceștia poartă numele Mihai, Gabriel sau alte forme ale acestora.

În tradiția creștină, Arhanghelul Mihail este cunoscut drept conducătorul oștilor cerești, în timp ce Arhanghelul Gavril este vestitorul unor evenimente importante din istoria creștinismului. Potrivit relatărilor religioase, Gavril a fost trimis de Dumnezeu pentru a-i aduce Fecioarei Maria vestea nașterii lui Iisus Hristos. Tot el le-a vestit drepților Ioachim și Ana că o vor avea pe cea care urma să devină Maica Domnului.

În tradițiile populare românești, Arhanghelul Mihail ocupă un loc important, fiind asociat cu apărarea oamenilor împotriva răului.

Unele credințe îl înfățișează purtând cheile Raiului și luptând împotriva diavolului. Se spune, de asemenea, că veghează lângă persoanele bolnave, așezându-se la capul celor care urmează să moară și la picioarele celor care se vor însănătoși.

În anumite reprezentări din folclor, Mihail apare alături de Sfântul Ilie, fiind asociat cu tunetele, fulgerele și grindina. Tradiția îi atribuie și puterea de a ține ciuma sub control, asemenea Sfântului Haralambie.

În credința populară, ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este considerată o sărbătoare în care nu se lucrează. Potrivit unei vechi superstiții, persoanele care nu respectă această interdicție ar urma să treacă prin suferințe înainte de moarte.

În Bucovina, cei doi Arhangheli erau cinstiți pentru rolul lor de protectori ai oamenilor, despre care se credea că îi însoțesc de la naștere până la sfârșitul vieții și se roagă pentru sănătatea lor.

Tradițiile religioase populare îi asociază și cu Judecata de Apoi, protejarea gospodăriilor și curățarea sufletului de păcate prin post.

În zonele montane, Arhanghelii sunt considerați și ocrotitori ai oilor. În trecut, ciobanii pregăteau o turtă mare din mălai, cunoscută sub denumirea de „turta arieților”, pe care o aruncau în țarcul animalelor în dimineața zilei de 8 noiembrie. Dacă turta cădea cu fața în sus, oamenii credeau că toate oile vor avea miei în primăvara următoare.

Unul dintre obiceiurile păstrate de această sărbătoare este aprinderea lumânărilor pentru persoanele aflate în viață, dar și pentru cei decedați.

O atenție deosebită este acordată celor care au murit fără lumânare sau și-au pierdut viața în împrejurări tragice.

În tradiția populară, Arhanghelii Mihail și Gavril sunt asociați cu momentul morții și cu trecerea sufletelor în lumea de dincolo. Din acest motiv, ziua de 8 noiembrie era dedicată și pomenirii rudelor decedate.

În sâmbăta care precedă sărbătoarea se organizează pomeni pentru sufletele celor morți. Darurile împărțite în ajun sau chiar în ziua Arhanghelilor poartă numele de „Moșii de Arhangheli”.

În calendarul popular românesc, Sfinții Mihail și Gavril sunt sărbătoriți timp de trei zile, între 8 și 10 noiembrie.

Fiecare zi are o denumire tradițională:

8 noiembrie – Capul Arhanghelului;

9 noiembrie – Mijlocul Arhanghelului;

10 noiembrie – Coada Arhanghelului.

Ziua de 8 noiembrie mai este cunoscută în tradiția populară drept „Vara Arhanghelilor”.

Potrivit credințelor transmise din generație în generație, între sărbătoarea Arhanghelilor și Crăciun ar trebui să mai existe între două și patru zile cu vreme senină și temperaturi plăcute.

Această perioadă este numită în popor „Vara iernii”.