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Calendar Ortodox, 28 octombrie. Ziua Sfinților Mucenici Terentie și Neonilla și a celor șapte fii ai lor

Calendar Ortodox, 28 octombrie. Ziua Sfinților Mucenici Terentie și Neonilla și a celor șapte fii ai lorSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

În Calendarul Ortodox, în ziua de 28 octombrie, sunt pomeniții Sfinții Mucenici Terentie și Neonilla, împreună cu ai lor fii, pe nume Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vil și Evnichi

Calendar ortodox 28 octombrie. Acești sfinți fiind în casă, închinându-se și slujind lui Dumnezeu pururea, au fost pârâti și fiind aduși la judecată, au mărturisit pe Hristos Dumnezeu adevărat și pe idoli îi batjocoreau. Deci au fost spânzurați și-i strujeau, și-i udau peste răni cu oțet iute și cu sare, pârjolindu-i dedesubt cu foc. Iar ei se rugau lui Dumnezeu în tăcere, îndemnându-se unul pe altul la mucenicie. Și nu a trecut Dumnezeu cu vederea ruga lor și îngeri nevăzuți i-au slobozit din legături și le-au dat tămăduiri; iar păgânii s-au înfricoșat și s-au spăimântat.

Apoi legându-i la o roată, i-au bătut; și cât se părea acelora că-i bat, ei nici un rău la nici un chin nu pătimeau; apoi i-au dat să-i mănânce fiarele. Și sfinții mucenici rămânând de toate nevătămați, i-au băgat în niște căldări cu smoală clocotind pe foc și smoală s-a prefăcut în apă. Deci văzând păgânii că chinurile nu sunt nimic înaintea lor, le tăiară capetele.

Calendar ortodox 28 octombrie. Tot în această zi, Preacuviosul Părinte Ștefan Savaitul

Acest cuvios din tânăra vârsta dorind, s-a făcut monah, în anii 790; și venind în Lavra marelui Sava și primindu-se de către sfințîi părinți ce locuiau în Lavra, s-a învățat de către aceia frică lui Dumnezeu și toată altă fapta foarte bună și regulă pustniceasca. Deci a rămas neîmpărtășit de dulcețurile lumii fericitul acesta, căci s-a făcut monah foarte de tânăr.

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Iar după ce a sporit cu vârsta cea după Dumnezeu și a strălucit cu ascultarea și liniștea, atunci s-a învrednicit și de darul arhieriei. Și nu numai acesta, ci și har făcător de minuni a luat de la Dumnezeu, după ce mai întâi a omorât patimile sufletului și ale trupului, cu înfrânarea, cu osteneală sihăstriei și cu dumnezeiască cugetare.

A vindecat pe o fecioara îndrăcita prin rugăciunea să și sănătoasă a dat-o tatălui ei; îmblânzea fiarele cele sălbatice și cerbilor celor ce veneau la el, le da hrană cu mâinile sale. O dată lovind cuviosul pământul cu toiagul sau, a scos apă de a adăpat pe ucenicul sau și alte semne și minuni a făcut. A strălucit în sfârsit pretutindenea că un soare, cu nevoință și cu minunile și pildă de virtute făcându-se ucenicilor săi, cu pace s-a rugat către Domnul.

Tot în această zi, Sfinții Mucenici African, Terentie, Maxim, Pompie și alți treizeci și șase

Acești sfinți mucenici s-au nevoit pe timpul împaratului Deciu și a guvernatorului Fortunat, fiind născuți în Africa și ieșind la lupta, au fost bătuți cu vine de bou crude, apoi cu toiege și arși pe spinare cu țepi arse în foc; apoi căliți cu oțet amestecat cu sare peste arsuri și frecați cu țesături aspre; apoi au fost întrebati dacă se leapădă de Hristos, și neînduplecându-se a se lepăda de Hristos, i-au legat goi la pamânt, deasupra focului și iarăși îi freca cu țesături aspre. După aceea i-au aruncat într-o groapă plină de șerpi și de scorpii și ramânând nevătămați li s-au tăiat capetele.

Sursa: calendar-ortodox.ro

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