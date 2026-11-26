Un nou studiu realizat de AsociațiaCFA România arată presiunea financiară la care va fi supus sistemul public în următorul deceniu. Fără măsuri de eficientizare, diferența dintre banii colectați din contribuții și cheltuielile cu pensiile, sănătatea și îngrijirea vârstnicilor va crea un gol bugetar de peste 7% din PIB în anul 2035.

Modul în care sunt finanțate și plătite pensiile în România se află într-un punct critic. Potrivit analizelor economiștilor, perioada 2027-2035 reprezintă ultima fereastră de timp în care finanțele publice mai pot fi pregătite înainte ca valul demografic să lovească cu intensitate maximă, între 2035 și 2055.

Calculele specialiștilor nu sunt simple prognoze, ci simulări financiare care arată ce se întâmplă cu banii contribuabililor în două scenarii: dacă lucrurile rămân ca acum sau dacă se aplică reforme structurale. Realitatea din prezent: Câți români susțin, de fapt, sistemul

Principala vulnerabilitate a bugetului de pensii este baza extrem de îngustă de colectare. Datele din cercetare scot la iveală un dezechilibru major între cei care primesc bani de la stat și cei care virează contribuții lunar.

„În România, lucrează cam doi din trei adulți de vârstă activă. La sistemul public de pensii contribuie puțin peste unul din doi, iar mulți contribuie la nivelul salariului minim”, se arată în documentul realizat de Asociația CFA România.

Această structură limitează sumele care intră lună de lună în bugetul Pilonului I, exact în momentul în care generațiile numeroase se pregătesc să iasă la pensie.

Cercetarea a analizat diferența netă dintre cheltuielile totale (pensii publice, sistemul de sănătate și serviciile de îngrijire de lungă durată) și veniturile încasate din contribuțiile aferente, respectiv CAS alocat Pilonului I și CASS.

Rezultatele arată o diferență uriașă în funcție de deciziile economice din următorii ani:

În scenariul de referință, fără reforme majore, necesarul de finanțare de la bugetul general va ajunge la 7,16% din PIB în 2035. Dacă baza de contribuții și productivitatea rămân la nivelul actual, în perioada 2035-2055 va rămâne de acoperit anual un gol de aproximativ 7-8% din PIB.

Într-un scenariu cu reforme ambițioase, aplicate din timp, acest necesar de finanțare ar putea fi redus drastic, până la 0,99% din PIB.

Andreea Nica, coordonatoarea studiului și vicepreședinte al Asociației CFA România, atrage atenția că un deficit de peste 7% din PIB nu poate fi acoperit la nesfârșit prin împrumuturi.

„Nu putem acoperi un asemenea necesar prin îndatorare, an după an, timp de zeci de ani. Fără reforme, riscăm să ajungem la alegeri pe care nimeni nu și le dorește: reduceri drastice ale pensiilor publice, creșteri ale cotelor de contribuții pentru o populație activă în scădere sau mai puțini bani pentru educație, infrastructură, apărare, cercetare, digitalizare și investiții”, a declarat Andreea Nica.

Aceasta a a mai spus că România mai are la dispoziție puțin timp până în 2035 pentru a elimina barierele care îi țin pe oameni în afara pieței muncii sau îi determină să se pensioneze prea devreme: „Competențele, accesul la capital și regulile stabile trebuie să facă să merite să muncești și să investești în România”.

Autorii cercetării precizează că declinul demografic și îmbătrânirea populației sunt fenomene care nu pot fi oprite prin politici economice, însă impactul lor asupra finanțelor publice poate fi atenuat.

Pentru a reduce golul financiar de la 7,16% la sub 1% din PIB, economiștii indică patru direcții de acțiune:

-Creșterea numărului de persoane active pe piața muncii;

-Creșterea productivității, astfel încât salariile și contribuțiile încasate să fie mai mari;

-Îmbunătățirea colectării fiscale și utilizarea mai eficientă a resurselor publice;

-Adaptarea serviciilor publice la noua realitate demografică, pentru ca populația să aibă acces la servicii medicale și de îngrijire indiferent de localitate.

„Presiunea demografică nu poate fi inversată prin politici economice, însă efectele sale asupra finanțelor publice pot fi reduse prin reforme coordonate și implementate din timp”, concluzionează reprezentanții Asociației CFA Români