Calendar Ortodox, 25 octombrie. Sfinții Mucenici Marcian și Martirie

Calendar ortodox 25 octombrie 2022. În fiecare an, la data de 25 octombrie 2022, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Marcian și Martirie.

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au fost mucenici creștini în timpul împăratului arian Constanțiu al II-lea (337-361). Pomenirea celor doi sfinți în Biserica Ortodoxă se face la data de 25 octombrie.

Marcian și Martirie au fost aleși să fie secretarii arhiepiscopului Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului și pe lângă aceasta Marcian era citeț (cântăreț), iar Martirie ipodiacon. Cei doi sfinți au trăit la Constantinopol sub împăratul Constanțiu al II-lea (337-361), care a susținut arianismul. Acești erau de origine nobilă și iubiți de toți pentru credința lor.

Și atunci când sfântul Pavel Mărturisitorul a fost exilat de împăratul Constanțiu în Armenia, Marcian și Martirie au continuat să mărturisească credința ortodoxă în fața poporului, fără frica de moarte sau de exil. Însă, pentru credința lor au fost tăiați cu sabia și îngropați la poarta Constantinopolului, ce se numea Milandisia, la locul Devterului.După o vreme, când a revenit pacea în Biserică, Sfântul Ioan Gură de Aur a ridicat pe locul mormântului lor o biserică în cinstea celor doi sfinți mucenici.

Pătimirea Sfinților Mucenici și notari Marcian și Martirie a avut loc în vremea ereziei lui Arie, erezie la care a aderat însuşi Constantie fiul împăratului Constantin cel Mare. Atunci urmaşii lui Hristos erau urâți, chinuiți și uciși toţi cei care-l mărturiseau pe Hristos ca Dumnezeu Făcătorul şi nu ca o simplă făptură. Atunci a fost exilat şi ucis Pavel Mărturisitorul, atunci au fost persecutaţi şi alţi alți dascăli și mărturisitori ai dreptei credințe între care erau și mucenicii Marcian și Martirie, care cu scrierile și cuvintele lor au împodobit foarte mult Biserica lui Dumnezeu.

Ei au lăsat multe învățături bisericești din care se adăpau fiii duhovnicești. Marcian și Martirie erau ucenici ai patriarhului Pavel, primul era citeţ, cel de-al doilea era ipodiacon şi amândoi scriau toate învăţăturile înaintaşului lor. Amândoi slujeau lui Dumnezeu propovăduind Cuvântul Evangheliei şi de aceea a atras asupra lor otrava ereticilior.

După izgonirea patriarhului Pavel au fost ademeniţi cu multe bogăţii şi funcţii importante ca să renunţe la dreapta lor credinţă. Ei au râs şi au ales să rabde ocara, chinuri şi moarte, decât să trăiască în belşug şi măriri pământeşti o viaţă de eretici.

Când ereticii au realizat că nu vor reuşi să-i convertească i-au legat şi i-au condamnat la moarte pentru că-l iubeau pe Hristos mai mult decât propria lor viaţă. Şi-au spus rugăciunile, au zis “Amin” şi şi-au plecat sfintele lor capete sub sabia gâdelui, mărturisindu-l astfel pe Hristos.

Credincioşii le-au luat moaştele şi le-au îngropat la poarta Melandiei, în Constantinopolul, iar apoi părintele nostru sfântul Ioan Gură de Aur le-a zidit o biserică în care se făceau multe tămăduiri cu rugăciunea sfinților mucenici întru slava lui Dumnezeu.

- Sfantului Mucenic Anastasie; - Sfantului Mucenic Valerian; - Sfantului Mucenic Savin; - Sfintilor Mucenici Valerie si Hrisaf; - Sfintei Tavita; - Sfantului Cuvios Gheorghe, episcopul Amastridei; - Sfintilor Papie, Diodor si Claudian; - Sfintilor Faust, Vasilie si Lucian; - Sfintilor Nichifor si Stefan; - Sfintilor Filadelf si Policarp; - Sfantului Cuvios Macarie, episcopul din Cipru; - Sfintilor mucenici din Tracia.