Calendar Ortodox, 8 noiembrie. Sărbătoare dedicată îngerilor. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Biserica ortodoxă îi prăznuiește astăzi, 8 noiembrie, pe cei mai cunoscuți îngeri din calendarul creștin ortodox, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ei fac trecerea de la venerarea sfinților şi a moaştelor la cultul îngerilor.

Calendar creștin ortodox, 8 noiembrie. În această zi sunt serbate toate cetele îngerești. Această zi mai este numită și Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Pomenirea lor se face în fiecare an la data de 8 noiembrie, încă din secolul V. Numele Mihail înseamnă „Acela care este ca Dumnezeu” sau „Cine este cel care e ca Dumnezeu?”, în timp ce numele de Gavriil provine din ebraică, însemnând „Omul lui Dumnezeu” sau „Dumnezeu este puternic”.

Biserica a fixat ca zi de pomenire a Sfinților Îngeri data de 8 noiembrie, pe de-o parte deoarece cifra 8 reprezintă simbolul vieții veșnice, iar pe de alta, fiindcă între 8 septembrie, când sărbătorim Nașterea Maicii Domnului și această zi, sunt exact nouă săptămâni, după numărul cetelor îngerești.

Sfântul Arhanghel Mihail a fost protectorul poporului evreu și un înger războinic. El a ajutat dintotdeauna pe cei nedreptățiți. Pe cei trei tineri evrei aruncați de babilonieni în cuptorul cu foc i-a salvat, iar pe Sfântul Apostol Petru l-a scos din închisoare. Conform Scripturii, toți morții vor ieși din morminte la glasul trâmbiței Sfântului Arhanghel Mihail.

Sfântul Arhanghel Gavriil este arhanghelul bucuriei, al blândeții și milei dumnezeiești. În Vechiul Testament profețește nașterea prorocilor și a drepților lui Dumnezeu. El a fost cel care a făcut cunoscut lumii nașterea Fiului lui Dumnezeu.

Acesta a vestit și nașterea celui despre care Mântuitorul a spus că este cel mai mare om născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul, potrivit pravila.ro.

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune.

Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim.

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.