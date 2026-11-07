Moșii de Toamnă, cunoscuți și ca Sâmbăta Morților, sunt pomeniți sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în bisericile ortodoxe din România. Credincioșii participă la slujbele dedicate celor decedați, duc colivă și alte alimente pentru a fi binecuvântate și împart pachete de pomană. Preparatele și obiectele oferite diferă în funcție de tradițiile fiecărei regiuni.

Moșii de Toamnă reprezintă una dintre zilele importante din calendarul ortodox dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În această zi, familiile merg la biserică pentru a se ruga pentru rudele decedate și pregătesc daruri pe care le împart în memoria acestora.

De Sâmbăta Morților, credincioșii obișnuiesc să împartă alimente pregătite acasă, iar conținutul pachetelor variază în funcție de obiceiurile păstrate în fiecare zonă a țării.

Coliva se numără printre preparatele principale ale acestei zile. Este făcută din grâu fiert, îndulcit cu zahăr sau miere, și simbolizează, potrivit tradiției creștine, Învierea și viața veșnică. Credincioșii duc coliva la biserică, unde aceasta este binecuvântată în timpul slujbei de parastas. Ulterior, preparatul este împărțit persoanelor prezente.

Pe lângă colivă, în pachetele pregătite pentru Moșii de Toamnă se pot pune:

Colaci și pâine;

Fructe de sezon;

Dulciuri;

Diferite preparate gătite;

Băuturi.

În numeroase localități, oamenii obișnuiesc să ofere și lumânări. De asemenea, pomana poate include căni, farfurii, vase sau alte obiecte folosite în gospodărie. Nu există însă un pachet identic pentru toate regiunile, deoarece tradițiile de pomenire diferă de la o comunitate la alta.

Potrivit tradiției ortodoxe, valoarea alimentelor sau a obiectelor împărțite nu este cel mai important aspect al pomenirii.

Gestul de milostenie, însoțit de rugăciunea pentru sufletul persoanei decedate, reprezintă elementul central al acestei zile.

Din acest motiv, credincioșii nu trebuie să pregătească pachete costisitoare. Pomana poate fi oferită în special persoanelor aflate în nevoie, indiferent de cantitatea sau valoarea alimentelor împărțite.

Pregătirile pentru Sâmbăta Morților încep, în multe familii, înainte de ziua propriu-zisă a pomenirii. Unul dintre obiceiurile păstrate este îngrijirea mormintelor rudelor decedate. Oamenii merg la cimitir, curăță locurile de veci și le împodobesc cu flori de sezon.

Totodată, la morminte sunt așezate candele și sunt aprinse lumânări în memoria celor care nu mai sunt în viață.

În ziua de 7 noiembrie, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și la slujba parastasului. Pentru pomenirea celor decedați, familiile pregătesc pomelnice pe care sunt trecute numele persoanelor adormite. Acestea sunt citite în cadrul slujbelor religioase. După binecuvântarea alimentelor, credincioșii împart coliva și celelalte daruri pregătite, păstrând astfel tradiția pomenirii celor decedați.