Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 noiembrie 2026. Leonidele

16 noiembrie

Pe 16 noiembrie s-au născut împăratul Tiberiu, Jean le Rond D'Alembert, Rodolphe Kreutzer, Paul Hindemith, José Saramago, Andrei Mureşanu, Ion Şahighian, Dumitru Stăniloae, Ion Cristoiu.

Nimic important în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox este Sf. Ap şi Evanghelist Matei.

Ploaia de meteori Leonide din 2026 se așteaptă să atingă vârful în dimineața zilei de 17 noiembrie, în orele întunecate dinaintea zorilor.

Minunata ploaie de meteori Leonide din noiembrie este activă în perioada 6-30 noiembrie, în fiecare an. Vârful este așteptat, în anul 2026, în noaptea, spre dimineață, a zilei de 17 noiembrie. Ploaia de stele are loc când lumea noastră, Terra, traversează calea orbitei cometei 55P / Tempel-Tuttle. La fel ca multe comete, Tempel-Tuttle și-a împodobit orbita cu bucăți de resturi. Atunci când aceste resturi cometare intră în atmosfera Pământului și se vaporizează, vedem ploaia de meteoriți Leonide.

În anul 2026, Luna - într-o fază în creștere, în primul pătrar - va apune seara devreme, pentru a oferi cer fără Lună după miezul nopții, când de obicei se văd cei mai mulți meteori. Deși acest roi de meteori este cunoscut pentru furtunile sale periodice, în acest an nu se așteaptă nicio furtună de meteori. Termenii folosiți sunt: meteor pentru o stea căzătoare, meteorit dacă ajunge pe Pământ, ploaie de stele dacă are un număr mediu, până la câteva zeci de meteori pe oră, furtună de meteori, dacă numărul stelelor căzătoare se ridică la cel puțin câteva sute, o mie pe oră.

Răspunsul depinde întotdeauna de când privești, unde privești și de claritatea și întunericul cerului tău nocturn. În anul 2026, suntem norocoși să avem Luna în creștere, care apune pe la ora 10 seara, pentru a oferi condiții bune de observație, cer întunecat pentru ploaia de meteori Leonide din acest an. Așadar, s-ar putea să vedeți până la 10-15 meteori pe oră în timpul orelor întunecate ale nopții, în special dinaintea zorilor.

Auzim o mulțime de rapoarte de la oameni care văd meteori din curți, poduri, străzi și pe autostrăzi, în orașe și în jurul acestora. Dar cel mai bun loc pentru a urmări o ploaie de meteoriți este întotdeauna la țară. Mergeți suficient de departe de oraș, încât stelele sclipitoare, aceleași stele înecate de luminile orașului, încep să apară.

Parcurile din oraș sunt adesea locuri excelente pentru a viziona ploaia de meteoriți. Apoi, asigurați-vă că mergeți în parc devreme în timpul zilei și găsiți o zonă larg deschisă, cu o vedere bună a cerului în toate direcțiile. Reveniți după miezul nopții. Sau, mai bine nu…

Când cade noaptea, probabil că vei fi nerăbdător să vezi meteorii. Nu uitați însă că ploaia de stele este mai vizibilă după miezul nopții. Prindeți un pui de somn la începutul serii, dacă puteți. După miezul nopții, îmbrăcați-vă bine, nu uitați să luați și o pătură, întindeți-vă confortabil pe un șezlong în curte, dacă aveți și urmăriți, cât mai bine, în direcția constelației Leului.

Uneori prietenilor, vânătorilor de meteori, le place să privească împreună, unii cu aparate sofisticate ca să prindă o imagine bună. Alții sunt solitari. Eu fac parte din ultima categorie.

Regulus, cea mai strălucitoare stea din constelația Leului, punctează un reper al stelelor cunoscute sub numele de Falce. Dacă urmăriți toți meteorii Leonizi, aceștia par să radieze din această zonă a cerului.

Meteorii din aversele anuale sunt denumiți pentru punctul din cerul înstelat din care par să radieze. ”Punct de inserție”, se numește. Acest roi de meteori poartă numele constelației Leului, deoarece acești meteori radiază spre exterior din vecinătatea stelelor reprezentând Coama Leului.

Dacă urmăriți căile meteorilor Leonid înapoi pe cupola cerului, acestea par să curgă din apropierea stelei Algieba din constelația Leului. Punctul din cer din care par să radieze se numește punctul radiant, sau de inserție. Acest punct radiant este o iluzie optică. Este ca și cum ai sta pe șinele de cale ferată și ai privi în depărtare pentru a vedea convergerea liniilor. Iluzia punctului radiant este cauzată de faptul că meteorii - la fel ca căile ferate - se deplasează pe căi paralele.

În ultimii ani, oamenii au avut ideea greșită că trebuie să știi unde se află punctul radiant al unei ploi de meteoriți pentru a putea urmări ploaia de meteoriți. Nu trebuie. Meteorii de multe ori nu devin vizibili până când sunt la aproximativ 30 de grade față de punctul lor radiant. Ei, meteorii, ies din radiant în toate direcțiile.

Astfel, meteorii Leonizi - ca și meteorii din toate roiurile anuale - vor apărea în toate părțile cerului.

În 2026 nu se așteaptă nicio furtună de meteoriți. Majoritatea astronomilor spun că sunt nevoie de mai mult de 1.000 de meteori pe oră pentru a considera o ploaie, ca o furtună. Aceasta este destul de departe față de 10 la 15 meteori pe oră prezisiși pentru Leonide în majoritatea anilor (inclusiv anul acesta).

Desigur, să vezi chiar și un singur meteor luminos te poate bucura. Cu toate că folclorul balcanic este de altă părere, o stea căzătoare înseamnă că a murit un om.

Totuși, roiul Leonidelor este cunoscut pentru producerea furtunilor de meteoriți. Cometa părinte - Tempel-Tuttle - completează o orbită în jurul Soarelui aproximativ o dată la 33 de ani. Eliberează material proaspăt de fiecare dată când intră în sistemul solar interior și se apropie de Soare. Începând cu secolul al XIX-lea, observatorii cerului au urmărit furtunile de meteoriți Leonide aproximativ la fiecare 33 de ani, începând cu furtuna de meteoriți din 1833, despre care se spune că s-au produs mai mult de 100.000 de meteori pe oră.

Următoarele mari furtuni Leonide au fost văzute aproximativ 33 de ani mai târziu, în anii 1866 și 1867.

Apoi a fost prezisă o furtună de meteoriți pentru 1899, dar nu s-a mai produs.

Abia în anul 1966 s-a văzut următoarea furtună spectaculoasă a Leonideor, de această dată peste America. În 1966, observatorii din sud-vestul Statelor Unite au raportat că au văzut 40 până la 50 de meteori pe secundă (adică 2.400 până la 3.000 de meteori pe minut !) Pe o durată de 15 minute în dimineața zilei de 17 noiembrie 1966.

În 2001, a avut loc o altă mare furtună meteorică a Leonidelor. Spaceweather.com a raportat :

”Fenomenul a început duminică dimineața, 18 noiembrie 2001, când Pământul a trecut printr-un nor de praf produs de cometa Tempel-Tuttle, probabil în anul 1766. Mii de meteori pe oră au plouat peste America de Nord și Hawaii. Apoi, luni dimineața, 19 noiembrie (ora locală din Asia), s-a întâmplat din nou: Pământul a intrat într-un al doilea nor de resturi cometare de la Tempel-Tuttle. Mii de meteori pe oră au căzut apoi peste țările din Asia de Est și Australia.”

Concluzie: dacă doriți să urmăriți ploaia de meteoriți, Leonidele din 2026, trebuie doar să știți că orele dintre miezul nopții și zori sunt cele mai bune pentru observarea meteorilor. Din fericire, anul acesta, semiluna crescândă a Lunii va apune seara devreme, oferind cer întunecat pentru observația din acest an!

Nu sunt un vânător de meteori, doar un observator întâmplător. Am întâlnit un vânător, pe Eliot Herman, din Arizona. Este profesor universitar, plin, în Tuscson. Pălărie ca a lui Indiana Jones, vestă de piele cu multe buzunare, blugi decolorați și bocanci de commando. Se mișca încet, măsurat și vorbește aproape în șoptă. Ridicol, până îi vedeai ochii. Are ochi de vânător, o hotărâre rece dincolo de orice, ochi de om care știe ce și de ce face, ceea ce face. Are trei aparate foto profesionale de înaltă rezoluție cu care ochește regiunile din cer, unde crede el că vor apărea meteorii. Un aparat este montat pe un refractor de 320 mm. Toată meseria este să ”tragă” la timp, când vede meteorul, în acea fracțiune de secundă. Eliot este un vânător bun, fotografiile lui au fost premiate de NASA.

Nu cred că o să mă uit după Leonide, este frig și neplăcut afară, poate la anul, doar avem mereu această speranță a curgerii liniare și de neoprit a timpului, doar mâine este o altă zi!

Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Nu te pierde în rezolvare treburilor “urgente” dar care nu te interesează. În acest început de săptămână nu trebuie să exagerezi cu efortul, în special cel fizic. Sentimental, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere, să obiectivizezi. Dar nu uita să te disimulezi inteligent, cum spune înţeleptul din Orient. Eşti prea direct şi prea naiv, păcate dar şi calităţi ale zodiei. Nu discuta problemele tale personale, mai aşteaptă.

TAUR

Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care discuți în această zi de luni. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie te avantajează, dar verifică, fii prudent, nu te repezi! Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul! Drumurile scurte sunt bine aspectate, probabil pentru aprovizionarea generală de iarnă, sau săptămânală, de asemenea, micile schimbări in dispunerea obiectelor la birou sau acasă. Schimbă ambianţa şi te vei simţi mai bine. Monotonia plictiseşte şi nu este productivă.

Utilizează orele de lumină pentru treburile cotidiene. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Nu uita că timpul este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Evita cantităţile mari de alcool, tutun, dulciuri, orice te-ar irita şi mai mult. Notează că s-a precizat „cantităţile mari”! Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi incearcă să te gandesti la lucruri placute si vesele. Poţi şi trebuie să te deconectezi de la izvoarele toxicităţii psihice: televiziunea, internetul, mobilul etc. Poţi să spui nu vulgarităţii şi prostiei. Poţi să-ti faci şi un ceai de tei cu miere de albine! Poţi multe, trebuie să şi vrei!

RAC

Ziua e bună pentru cumpărăturile de completare, după consumul din weekend. Dar ai trecut de jumătatea lunii şi trebuie să începi să faci economii, să strângi bani pentu sărbătorile de iarnă. Cu toate ca esti o fire prudenta pe linga prudenta trebuie sa adaugi vigilenta, tact, foarte multa diplomatie si chiar şi un zambet! Exista o doza de naivitate adolescentină care te prinde, dar nu uita ca naivitatea este păguboasă pe termen lung. Ai o zi bună, dacă ţii seama de sfaturi, o zi de relaxare şi distracţie.

În această zi eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită discuţiile în familie, la serviciu, sau cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat, stăpâneşte-te! Incearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile, dar în registrul drăguţ, binevoitor.

FECIOARĂ

Un zvon, o informaţie, o promisiune! Eşti pe calea cea bună. Nu renunţa tocmai acum, nu schimba nimic. Ai potenţial, poţi să reuşeşti şi acum ştii acest lucru! Eşti motivat în ceea ce faci! O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tăcerea este de aur, vorba de tinichea!

Trebuie să te preocupi mai mult de familie. Implică-te în treburile de acasă, dar nu neglija programul tău de serviciu. Echilibrul, calea de mijloc, cumpătarea, este drumul de urmat! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit, fie că este pe Wall Street, sau, în bucătărie, în garsoniera din Rahova. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele intime, dar acordă familiei mai mult timp. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi, dar sprijiniţi întotdeauna de familie.

SCORPION

Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp, în weekend, iar acum, luni, începutul săptămânii, poţi să acţionezi. Nu rata momentul, conjunctura nu se repetă! Toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte poate merge barca vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Da, măcar să te gândeşti. Nu faci în viaţă ceea ce vrei, dar poţi să speri. Nu fii original cu orice pret, mai ales la serviciu sau într-o comunitate de oameni. Astăzi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni!

Ai un control bun asupra emoţiilor, reacţiilor tale. Chiar ai nevoie, pentru că ziua îţi rezervă situaţii complicate, din care poţi să ieşi doar prin rapiditatea şi optimismul tău de centaur. O zi obositoare, dar foarte plăcută. Astăzi, la serviciu sau la şcoală, unde activezi dimineaţa, evită schimbările bruşte de program şi mai ales nu lăsa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ţi organizeze viaţa. Ai impresia că ai intrat in criză de timp şi că nimic nu te mai poate salva – se apropie ameninţător un termen, dar totul este doar o impresie. O să te descurci şi de data asta!

CAPRICORN

Toate drumurile sunt deschise! Eşti privit favorabil în această zi. Nu te risipi, nu risca în proiecte ambiţioase, trebuie să înaintezi cu prudenţa şi seriozitatea caracteristice zodiei! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături generale de iarnă, sau cumpărăturile obişnuite, săptămânale, de completare, după consumul din weekend. Ceea ce cumperi astazi îţi foloseşte sau va face mare placere celor dragi. Deci o zi buna pentru făcut cumpărături aşa cum iţi place ţie, să pipăi fiecare obiect, să te uiţi atent şi să-l întorci pe toate părtile. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o suma de la inceput. Seară plăcută în compania celor dragi.

Viaţa ta sentimentală nu este suficient de intensă pe cât ai dori. Conjunctura astrologică indică un timp favorabil lămuririi unor relaţii sentimentale… călduţe. Ori la bal, ori la spital! Domeniul sentimental este relativ bine aspectat, insistă! Nişte mici ambiţii personale, mai curând niste achiziţii, dar care nu-ţi dadeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulată. Încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandata : "totul sau nimic"! Aceasta, sigur, mai ales în domeniul sentimental.

PEŞTI

În această zi de luni ai şansa să-ţi clarifici dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să te relazexi. De dimineaţa se declanşează o mică criză, ai uitat să cumperi cafea... Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectiva, ca sa ai timp sa te informezi si să te documentezi in mod corespunzator. Nimeni nu te poate grabi ca să iei o hotărâre greşită. Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult. Proiectul se poate numi “armonie, înţelegere şi iubire”!