După ce a afirmat că Vladimir Putin nu a acceptat o întâlnire directă, Volodimir Zelenski a atras atenția că prelungirea conflictului până în sezonul rece ar putea genera probleme majore de ambele părți ale frontului. Declarațiile au fost lansat în marja summitului G7, unde liderul ucrainean a evidențiat necesitatea accelerării eforturilor diplomatice pentru oprirea conflictului înainte de venirea iernii.

Zelenski a amintit de problemele provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice în timpul ultimei ierni și a sugerat că prelungirea războiului ar putea aduce provocări similare și pentru partea rusă.

„Am avut o iarnă groaznică și nici lor nu le va fi ușor”, a declarat Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, negocierile pentru încetarea ostilităților ar trebui inițiate înainte de instalarea frigului, pentru a evita agravarea consecințelor umanitare și economice ale conflictului.

În timpul iernii 2025-2026, numeroase localități din Ucraina s-au confruntat cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică, apă și căldură, în urma atacurilor lansate asupra infrastructurii energetice.

În Kiev, mulți locuitori au rămas fără încălzire în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că a avut o „întâlnire foarte bună” cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja summitului G7 desfășurat în Franța. Liderul american a transmis că războiul dintre Rusia și Ucraina continuă să provoace pierderi uriașe și a cerut Moscovei să accepte o înțelegere pentru încetarea conflictului.

„Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut enorm de mulți oameni, la fel și Ucraina. Luna trecută, au pierdut 35.000 de soldați între cele două; este o pierdere lunară. Au avut o medie de 25.000 de oameni, majoritatea soldați, tineri, oameni frumoși, și e incredibil ce se întâmplă acolo.

Dar am avut o întâlnire și vom vedea. Am vorbit cu președintele Putin duminică”, a spus Trump.

Președintele american a mai spus că între liderii Rusiei și Ucrainei există „multă antipatie”, motiv pentru care procesul de negociere rămâne dificil. Totodată, el a anunțat că urma să aibă o nouă întâlnire cu Zelenski în cursul zilei.

La rândul său, președintele ucrainean a afirmat că discuțiile cu liderul de la Casa Albă au inclus și subiectul sprijinului militar acordat Ucrainei.

„Trump este foarte optimist că ne poate ajuta cu rachetele”, a spus el.

Zelenski a declarat, de asemenea, că are nevoie de o implicare mai fermă a administrației americane în raport cu Moscova, apreciind că Donald Trump „poate face asta”.